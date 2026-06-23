ЛастПасс фойдаланувчилари яна хавф остида: Клуе тизимидаги бузилиш маълумотлар ўғирланишига сабаб бўлди

·20·Техно
ЛастПасс фойдаланувчилари яна хавф остида: Клуе тизимидаги бузилиш маълумотлар ўғирланишига сабаб бўлди

Дунёнинг энг оммабоп пароллар менежерларидан бири бўлган ЛастПасс компанияси навбатдаги киберҳужум ҳақида маълум қилди. Бу сафар хакерлар компаниянинг технологик ҳамкори — Клуе бозор тадқиқотлари фирмаси тизимларига киришга муваффақ бўлишган. Натижада ЛастПасс фойдаланувчиларининг шахсий маълумотлари ва мижозларни қўллаб-қувватлаш хизмати билан боғлиқ ёзишмалар жиноятчилар қўлига ўтган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри хабарига кўра, ЛастПасс ўз фойдаланувчиларини ушбу ҳодиса ҳақида электрон почта орқали огоҳлантира бошлаган. Компания баёнотида таъкидланишича, бузиб кириш бевосита ЛастПасс инфратузилмасида содир бўлмаган, бироқ хакерлар ҳамкор компания тизимидаги заифликдан фойдаланиб, катта ҳажмдаги мижозлар маълумотларини қўлга киритган. Клуе компанияси ўтган ҳафтада ўз тизимларига ҳужум уюштирилганини тан олган эди.

Маълум бўлишича, ўғирланган маълумотлар тўплами фойдаланувчиларнинг исм-шарифлари, телефон рақамлари, электрон почта манзиллари ва жисмоний манзилларини ўз ичига олади. Шунингдек, савдо операциялари ва мижозларни қўллаб-қувватлаш хизматига йўлланган мурожаатлар ҳам хакерлар қўлига тушган. Бу каби мурожаатларда кўпинча биллинг муаммолари ёки ҳисобга киришда ёрдам сўраш каби нозик маълумотлар бўлиши мумкин.

Хавфсизлик чоралари ва хавотирлар

ЛастПасс вакиллари фойдаланувчиларни тинчлантиришга уриниб, компаниянинг асосий инфратузилмаси ва энг муҳими — мижозларнинг пароллар омбори (ваултс) дахлсиз қолганини билдиришмоқда. Шунга қарамай, қўллаб-қувватлаш хизмати билан ёзишмаларда баъзан шахсни тасдиқловчи ҳужжатлар ёки махфий маълумотлар парчалари бўлиши хавотирларни кучайтирмоқда. Ҳозирча айнан қанча фойдаланувчи ушбу ҳодисадан жабр кўргани ҳақида аниқ рақамлар келтирилмаган.

Таъкидлаш жоизки, Клуе тизимидаги бу бузилиш фақат ЛастПасс билан чекланиб қолмаган. ҲаккерОне, Рекордед Футуре ва Таниум каби йирик киберхавфсизлик компаниялари ҳам ушбу ҳодиса туфайли маълумотлар сизиб чиққанини маълум қилишган. Бу замонавий IT-экотизимида ҳамкор компаниялар хавфсизлиги қанчалик муҳим эканини яна бир бор исботламоқда.

ЛастПасс учун бу биринчи муваффақиятсизлик эмас. 2022-йилда компания тарихидаги энг йирик маълумотлар ўғирланиши содир бўлган эди. Ўшанда хакерлар мижозларнинг барча пароллар омборини кўчириб олишга муваффақ бўлишган. Гарчи бу омборлар шифрланган бўлса-да, кучсиз мастер-паролларга эга фойдаланувчиларнинг маълумотлари кейинчалик бузиб кирилган ва бу ҳолат бир қанча йирик криптовалюта ўғриликларига сабаб бўлган эди.

Ҳозирги кунда ЛастПасс платформасидан дунё бўйлаб 33 миллиондан ортиқ фойдаланувчи ва 1,6 миллионга яқин пуллик мижозлар фойдаланади. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида ҳам ушбу сервис оммабоп эканини ҳисобга олсак, мутахассислар барча фойдаланувчиларга ўз ҳисобларида икки босқичли аутентификацияни (2ФА) ёқишни ва шубҳали электрон хатлардан эҳтиёт бўлишни тавсия қилмоқдалар.

ЛастПассКиберхавфсизликХакерларТехнологияМаълумотлар Ўғирланиши
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гонконгўда 2Г тармоқлари даври расман якунландиГонконгўда 2Г тармоқлари даври расман якунландиБугун, 20:51ҲалоБраид: Робототехника ёрдамида соч ўриш вақти 12 соатдан бир неча дақиқага тушадиҲалоБраид: Робототехника ёрдамида соч ўриш вақти 12 соатдан бир неча дақиқага тушадиБугун, 20:25Samsung Galaxy А35 учун One UI 9 синовлари бошланди: Ўрта сегментдаги янгиланишSamsung Galaxy А35 учун One UI 9 синовлари бошланди: Ўрта сегментдаги янгиланишБугун, 20:24Микромобилликда янги давр: Скутер ижараси учун ёшни тасдиқлаш тизими жорий этилмоқдаМикромобилликда янги давр: Скутер ижараси учун ёшни тасдиқлаш тизими жорий этилмоқдаБугун, 19:52Meta компанияси ҳамёнбоп ва замонавий Meta Глассес ақлли кўзойнакларини тақдим этдиMeta компанияси ҳамёнбоп ва замонавий Meta Глассес ақлли кўзойнакларини тақдим этдиБугун, 19:28Бейсбол ишқибозлари учун янгилик: Риббие ўйинларни 8-битли ретро форматга ўтказадиБейсбол ишқибозлари учун янгилик: Риббие ўйинларни 8-битли ретро форматга ўтказадиБугун, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди