Гонконгўда 2Г тармоқлари даври расман якунланди
Гонконгўда мобил алоқа технологиялари ривожида янги давр бошланди: ҳудудда иккинчи авлод (2Г) тармоқлари фаолияти бутунлай тўхтатилди. Бу ҳақда Чина Мобиле Ҳонг Конг оператори Гонконг Алоқа бошқармасининг розилиги билан эълон қилди. Ушбу қарор билан минтақада ўн йилликлар давомида хизмат кўрсатган эски технология тарих саҳифаларидан жой олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жараён бир неча йиллар давомида босқичма-босқич амалга оширилди. Дастлаб, 2021-йилнинг 30-сентябрида Ҳутчисон Телепҳоне компанияси 2Г тармоғидан воз кечган эди. Ундан кейин СмарТоне 2022-йил 14-октабрда ва ҲКТ оператори 2024-йил 8-ноябрда ушбу хизматни тўхтатди. Охирги икки йил давомида Чина Мобиле Ҳонг Конг ҳудуддаги ягона 2Г провайдери бўлиб қолаётган эди.
ixbt.com маълумотига кўра, Чина Мобиле Ҳонг Конг компаниясининг ушбу қадами билан Гонконгда 2Г алоқаси бутунлай йўқолди. Таъкидлаш жоизки, Хитойнинг учта йирик оператори ҳам Гонконгда фаолият юритади, бироқ фақат Чина Мобиле Ҳонг Конг ўзининг шахсий база станцияларига эга. Чина Уником ва Чина Телеком эса виртуал операторлар (МВНО) сифатида маҳаллий тармоқларни ижарага олиб ишлайди.
3G тармоқлари ҳам навбатдаЭски технологиялардан воз кечиш фақатгина 2Г билан чекланиб қолмаяпти. Чина Мобиле Ҳонг Конг 3G хизматларини ўчириш борасида ҳам барчадан тезроқ ҳаракат қилиб, 2025-йил 30-июнга қадар ушбу жараённи якунлашни режалаштирган. Тармоқ ижарачилари бўлган Чина Уником ва Чина Телеком ҳам мос равишда 3G хизматларини кўрсатишни тўхтатади.
Ҳозирда Ҳутчисон, СмарТоне ва ҲКТ каби йирик компаниялар ҳам 3G спектрини қисқартириб бормоқда. Шаҳарнинг марказий ва аҳоли зич жойлашган қисмларида учинчи авлод алоқаси деярли мавжуд эмас. Фақатгина чекка ҳудудлар ва айрим оролларда бир нечта база станциялари вақтинча ишлаб турибди, бироқ уларнинг ҳам фаолияти яқин орада тўхтатилиши кутилмоқда.
Ушбу ўзгаришлар замонавий 4G ва 5G технологиялари учун частоталарни бўшатиш ва тармоқ самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Гонконг каби технологик марказ учун бу табиий жараён бўлиб, фойдаланувчиларнинг катта қисми аллақачон юқори тезликдаги интернет ва сифатли овозли алоқа хизматларига ўтиб бўлган. Эски қурилмалардан фойдаланаётган кам сонли абонентлар эндиликда ўз гаджетларини янгилашларига тўғри келади.
…