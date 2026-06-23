Гонконгўда 2Г тармоқлари даври расман якунланди

·26·Техно
Гонконгўда 2Г тармоқлари даври расман якунланди

Гонконгўда мобил алоқа технологиялари ривожида янги давр бошланди: ҳудудда иккинчи авлод (2Г) тармоқлари фаолияти бутунлай тўхтатилди. Бу ҳақда Чина Мобиле Ҳонг Конг оператори Гонконг Алоқа бошқармасининг розилиги билан эълон қилди. Ушбу қарор билан минтақада ўн йилликлар давомида хизмат кўрсатган эски технология тарих саҳифаларидан жой олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жараён бир неча йиллар давомида босқичма-босқич амалга оширилди. Дастлаб, 2021-йилнинг 30-сентябрида Ҳутчисон Телепҳоне компанияси 2Г тармоғидан воз кечган эди. Ундан кейин СмарТоне 2022-йил 14-октабрда ва ҲКТ оператори 2024-йил 8-ноябрда ушбу хизматни тўхтатди. Охирги икки йил давомида Чина Мобиле Ҳонг Конг ҳудуддаги ягона 2Г провайдери бўлиб қолаётган эди.

ixbt.com маълумотига кўра, Чина Мобиле Ҳонг Конг компаниясининг ушбу қадами билан Гонконгда 2Г алоқаси бутунлай йўқолди. Таъкидлаш жоизки, Хитойнинг учта йирик оператори ҳам Гонконгда фаолият юритади, бироқ фақат Чина Мобиле Ҳонг Конг ўзининг шахсий база станцияларига эга. Чина Уником ва Чина Телеком эса виртуал операторлар (МВНО) сифатида маҳаллий тармоқларни ижарага олиб ишлайди.

3G тармоқлари ҳам навбатда

Эски технологиялардан воз кечиш фақатгина 2Г билан чекланиб қолмаяпти. Чина Мобиле Ҳонг Конг 3G хизматларини ўчириш борасида ҳам барчадан тезроқ ҳаракат қилиб, 2025-йил 30-июнга қадар ушбу жараённи якунлашни режалаштирган. Тармоқ ижарачилари бўлган Чина Уником ва Чина Телеком ҳам мос равишда 3G хизматларини кўрсатишни тўхтатади.

Ҳозирда Ҳутчисон, СмарТоне ва ҲКТ каби йирик компаниялар ҳам 3G спектрини қисқартириб бормоқда. Шаҳарнинг марказий ва аҳоли зич жойлашган қисмларида учинчи авлод алоқаси деярли мавжуд эмас. Фақатгина чекка ҳудудлар ва айрим оролларда бир нечта база станциялари вақтинча ишлаб турибди, бироқ уларнинг ҳам фаолияти яқин орада тўхтатилиши кутилмоқда.

Ушбу ўзгаришлар замонавий 4G ва 5G технологиялари учун частоталарни бўшатиш ва тармоқ самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Гонконг каби технологик марказ учун бу табиий жараён бўлиб, фойдаланувчиларнинг катта қисми аллақачон юқори тезликдаги интернет ва сифатли овозли алоқа хизматларига ўтиб бўлган. Эски қурилмалардан фойдаланаётган кам сонли абонентлар эндиликда ўз гаджетларини янгилашларига тўғри келади.

ГонконгЧина Мобиле5GТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой суперкомпьютерлар пойгасида етакчиликни қўлга олди: ЛинеШине дунёда тенгсизХитой суперкомпьютерлар пойгасида етакчиликни қўлга олди: ЛинеШине дунёда тенгсизБугун, 21:28ЛастПасс фойдаланувчилари яна хавф остида: Клуе тизимидаги бузилиш маълумотлар ўғирланишига сабаб бўлдиЛастПасс фойдаланувчилари яна хавф остида: Клуе тизимидаги бузилиш маълумотлар ўғирланишига сабаб бўлдиБугун, 20:30ҲалоБраид: Робототехника ёрдамида соч ўриш вақти 12 соатдан бир неча дақиқага тушадиҲалоБраид: Робототехника ёрдамида соч ўриш вақти 12 соатдан бир неча дақиқага тушадиБугун, 20:25Samsung Galaxy А35 учун One UI 9 синовлари бошланди: Ўрта сегментдаги янгиланишSamsung Galaxy А35 учун One UI 9 синовлари бошланди: Ўрта сегментдаги янгиланишБугун, 20:24Микромобилликда янги давр: Скутер ижараси учун ёшни тасдиқлаш тизими жорий этилмоқдаМикромобилликда янги давр: Скутер ижараси учун ёшни тасдиқлаш тизими жорий этилмоқдаБугун, 19:52Meta компанияси ҳамёнбоп ва замонавий Meta Глассес ақлли кўзойнакларини тақдим этдиMeta компанияси ҳамёнбоп ва замонавий Meta Глассес ақлли кўзойнакларини тақдим этдиБугун, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди