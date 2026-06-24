Морган ва Пининфарина ҳамкорлигида эксклюзив Мидсуммер Коупе модели тақдим этилди

·19·Авто
Морган ва Пининфарина ҳамкорлигида эксклюзив Мидсуммер Коупе модели тақдим этилди

Британиянинг афсонавий Морган автомобил бренди ўзининг сўнгги йиллардаги энг ҳайратланарли лойиҳаларидан бири — Мидсуммер роадстерининг ёпиқ версиясини намойиш этди. Пининфарина дизайн студияси билан ҳамкорликда яратилган ушбу ультра-эксклюзив купе компаниянинг сўнгги ўн йилликдаги илк қаттиқ томли (ҳард-топ) модели бўлди. Мазкур автомобил нафақат дизайн дурдонаси, балки Морган брендининг классик услуб ва замонавий технологияларни уйғунлаштиришдаги навбатдаги қадами ҳисобланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Мидсуммер Коупе модели чекланган миқдорда, яни бор-йўғи 9 нусхада ишлаб чиқарилади. Бу модел 2015-йилда ишлаб чиқаришдан олинган Аэро 8 моделидан кейинги илк ёпиқ кузовли Морган ҳисобланади. Автомобилнинг ҳар бир нусхаси мижозларнинг хоҳишига кўра индивидуал тарзда йиғилади ва бу жараён компаниянинг махсус муҳандислик бўлими томонидан амалга оширилади. Ҳозирча нархлар очиқланмаган бўлса-да, мутахассислар унинг қиймати 200 минг фунт стерлингдан анча юқори бўлишини тахмин қилмоқдалар.

Ноёб дизайн ва конструктив ўзгаришлар

Техник жиҳатдан янги купе ўзининг очиқ версияси — Мидсуммер роадстерига ўхшаш бўлса-да, унинг ташқи кўриниши бутунлай бошқача характерга эга. Морган муҳандисларининг таъкидлашича, очиқ барчеттани купага айлантириш учун жиддий таркибий ўзгаришлар талаб этилган. Хусусан, кузовнинг мустаҳкамлигини сақлаб қолиш учун алюминийдан тайёрланган махсус А-устунлар ўрнатилди. Бу эса автомобилнинг нафақат ташқи кўринишини, балки ҳаракатланиш вақтидаги барқарорлигини ҳам таъминлайди.

Автомобилнинг энг диққатга сазовор қисми унинг томи ҳисобланади. У тўлиқ шишали каноп кўринишида ишланган бўлиб, ўртасидан ўтувчи махсус чизиқ автомобилнинг бутун узунлиги бўйлаб давом этади. Компания дизайнерларининг сўзларига кўра, бундай том шунчаки эстетик элемент эмас, балки автомобилдан йилнинг исталган фаслида қулай фойдаланиш ва салон ичидаги шовқинни камайтириш учун хизмат қилади. Бу эса Морган эгалари учун янгича амалийлик даражасини тақдим этади.

BMW қуввати ва Пининфарина нафосати

Мидсуммер Коупе капоти остида BMW томонидан етказиб бериладиган 335 от кучига эга олти цилиндрли турбо двигател жойлашган. Ушбу қувват агрегати Морган Plus Сих моделидан олинган бўлиб, енгил вазнли кузов билан биргаликда ҳайдовчига унутилмас динамикани вада қилади. Автомобилнинг ҳар бир детали қўлда ишлов берилган бўлиб, унда анъанавий ёғоч элементлар ва замонавий металл қотишмалари уйғунлашган.

Морган бош дизайнери Жонатан Веллс ушбу лойиҳани компания тарихидаги энг улкан ва ҳаяжонли саёҳатлардан бири деб атади. Унинг сўзларига кўра, Пининфарина билан ҳамкорлик Морган учун янги уфқлар очди ва Мидсуммер Коупе ушбу муваффақиятли ҳамкорликнинг якуний, энг ёрқин саҳифаси бўлди. Бу модел бренднинг келажакдаги эксклюзив лойиҳалари учун пойдевор вазифасини ўтайди.

Тақдим этилган суратлардаги автомобил "0-рақамли" прототип бўлиб, у барча 9 та мижоз автомобиллари учун асос бўлиб хизмат қилади. Ушбу экспонат яқин орада Нидерландиядаги дунёнинг энг қадимги хусусий автомобил коллекцияси ҳисобланган Лоувман музейига юборилади. Ўзбекистонлик автоишқибозлар учун ҳам бундай эксклюзив моделлар доимо қизиқиш уйғотади, чунки Морган каби брендлар оммавий ишлаб чиқаришдан кўра, санъат асари даражасидаги муҳандисликка кўпроқ урғу беради.

МорганПининфаринаМидсуммер КоупеСуперкарАвто-олам
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобил оламининг асосчиси: Autocar номи қандай қилиб брендга айланди?Автомобил оламининг асосчиси: Autocar номи қандай қилиб брендга айланди?Бугун, 14:21Shell келажак электромобиллари учун Трипле10 концепциясини тақдим этдиShell келажак электромобиллари учун Трипле10 концепциясини тақдим этдиБугун, 04:28Porsche Буюк Британиядаги 75 йиллик юбилейини Сунстеде фестивали билан нишонламоқдаPorsche Буюк Британиядаги 75 йиллик юбилейини Сунстеде фестивали билан нишонламоқдаБугун, 00:26Toyota RAV4 АҚШ бозорида мисли кўрилмаган талабга сабаб бўлмоқдаToyota RAV4 АҚШ бозорида мисли кўрилмаган талабга сабаб бўлмоқдаКеча, 22:30Skoda ўзининг энг қиммат ва ҳашаматли Пеақ электромобилини тақдим этдиSkoda ўзининг энг қиммат ва ҳашаматли Пеақ электромобилини тақдим этдиКеча, 22:22AvtoVAZ автомобиллардаги яширин нуқсонларни рентген орқали аниқлашни бошладиAvtoVAZ автомобиллардаги яширин нуқсонларни рентген орқали аниқлашни бошладиКеча, 19:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди