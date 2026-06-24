Морган ва Пининфарина ҳамкорлигида эксклюзив Мидсуммер Коупе модели тақдим этилди
Британиянинг афсонавий Морган автомобил бренди ўзининг сўнгги йиллардаги энг ҳайратланарли лойиҳаларидан бири — Мидсуммер роадстерининг ёпиқ версиясини намойиш этди. Пининфарина дизайн студияси билан ҳамкорликда яратилган ушбу ультра-эксклюзив купе компаниянинг сўнгги ўн йилликдаги илк қаттиқ томли (ҳард-топ) модели бўлди. Мазкур автомобил нафақат дизайн дурдонаси, балки Морган брендининг классик услуб ва замонавий технологияларни уйғунлаштиришдаги навбатдаги қадами ҳисобланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Мидсуммер Коупе модели чекланган миқдорда, яни бор-йўғи 9 нусхада ишлаб чиқарилади. Бу модел 2015-йилда ишлаб чиқаришдан олинган Аэро 8 моделидан кейинги илк ёпиқ кузовли Морган ҳисобланади. Автомобилнинг ҳар бир нусхаси мижозларнинг хоҳишига кўра индивидуал тарзда йиғилади ва бу жараён компаниянинг махсус муҳандислик бўлими томонидан амалга оширилади. Ҳозирча нархлар очиқланмаган бўлса-да, мутахассислар унинг қиймати 200 минг фунт стерлингдан анча юқори бўлишини тахмин қилмоқдалар.
Ноёб дизайн ва конструктив ўзгаришларТехник жиҳатдан янги купе ўзининг очиқ версияси — Мидсуммер роадстерига ўхшаш бўлса-да, унинг ташқи кўриниши бутунлай бошқача характерга эга. Морган муҳандисларининг таъкидлашича, очиқ барчеттани купага айлантириш учун жиддий таркибий ўзгаришлар талаб этилган. Хусусан, кузовнинг мустаҳкамлигини сақлаб қолиш учун алюминийдан тайёрланган махсус А-устунлар ўрнатилди. Бу эса автомобилнинг нафақат ташқи кўринишини, балки ҳаракатланиш вақтидаги барқарорлигини ҳам таъминлайди.
Автомобилнинг энг диққатга сазовор қисми унинг томи ҳисобланади. У тўлиқ шишали каноп кўринишида ишланган бўлиб, ўртасидан ўтувчи махсус чизиқ автомобилнинг бутун узунлиги бўйлаб давом этади. Компания дизайнерларининг сўзларига кўра, бундай том шунчаки эстетик элемент эмас, балки автомобилдан йилнинг исталган фаслида қулай фойдаланиш ва салон ичидаги шовқинни камайтириш учун хизмат қилади. Бу эса Морган эгалари учун янгича амалийлик даражасини тақдим этади.
BMW қуввати ва Пининфарина нафосатиМидсуммер Коупе капоти остида BMW томонидан етказиб бериладиган 335 от кучига эга олти цилиндрли турбо двигател жойлашган. Ушбу қувват агрегати Морган Plus Сих моделидан олинган бўлиб, енгил вазнли кузов билан биргаликда ҳайдовчига унутилмас динамикани вада қилади. Автомобилнинг ҳар бир детали қўлда ишлов берилган бўлиб, унда анъанавий ёғоч элементлар ва замонавий металл қотишмалари уйғунлашган.
Морган бош дизайнери Жонатан Веллс ушбу лойиҳани компания тарихидаги энг улкан ва ҳаяжонли саёҳатлардан бири деб атади. Унинг сўзларига кўра, Пининфарина билан ҳамкорлик Морган учун янги уфқлар очди ва Мидсуммер Коупе ушбу муваффақиятли ҳамкорликнинг якуний, энг ёрқин саҳифаси бўлди. Бу модел бренднинг келажакдаги эксклюзив лойиҳалари учун пойдевор вазифасини ўтайди.
Тақдим этилган суратлардаги автомобил "0-рақамли" прототип бўлиб, у барча 9 та мижоз автомобиллари учун асос бўлиб хизмат қилади. Ушбу экспонат яқин орада Нидерландиядаги дунёнинг энг қадимги хусусий автомобил коллекцияси ҳисобланган Лоувман музейига юборилади. Ўзбекистонлик автоишқибозлар учун ҳам бундай эксклюзив моделлар доимо қизиқиш уйғотади, чунки Морган каби брендлар оммавий ишлаб чиқаришдан кўра, санъат асари даражасидаги муҳандисликка кўпроқ урғу беради.
…