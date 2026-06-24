Талон-торож ва фирибгарлик учун жазо қатъийлашди: Зарар тўланмаса...

·0·Жамият
Талон-торож ва фирибгарлик учун жазо қатъийлашди: Зарар тўланмаса...

Ўзбекистонда фирибгарлик ва бировнинг мулкини талон-торож қилиш жиноятини содир этганлар учун қонунчилик кескин қатъийлаштирилди. Эндиликда жабрланувчиларга ёки давлатга етказилган моддий зарарни охирги тийинигача тўламаган маҳкумлар муддатидан илгари шартли равишда озодликка чиқарилмайди.

Президент томонидан имзоланган янги қонун билан Жиноят кодекси ва бошқа қонун ҳужжатларига тегишли қўшимча ҳамда ўзгартиришлар киритилди.

Эски имтиёз энди фирибгарлар учун ишламайди

Илгари маҳкумлар белгиланган жазо муддатининг муайян қисмини ўтаб бўлгач, қилмишидан пушаймонлиги ва хулқ-атворига қараб муддатидан олдин шартли озод қилиниши (пароль) мумкин эди. Янги қонунга кўра, қуйидаги жиноятлар учун ушбу имтиёздан фойдаланиш тартиби тубдан ўзгарди:

  • Ўзлаштириш ёки растрата қилиш (давлат ёки ўзгалар мулкини талон-торож қилиш);

  • Фирибгарлик (алдов ёки ишончни суиистеъмол қилиш вазияти).

Янги тизимнинг бош талаби: Агар содир этилган жиноят оқибатида етказилган моддий зарарнинг ўрни тўлиқ қопланмаган бўлса, маҳкум шартли озодликка чиқарилмайди. Озодлик юзини кўришнинг ягона йўли — етказилган зарарни юз фоиз тўлаб беришдир.

Коррупцияга қарши янги зарба: Рўйхат ва назорат

Мазкур янги қонун нафақат фирибгарларга, балки коррупционерларга қарши курашни ҳам янги, тизимли босқичга олиб чиқмоқда. Ҳужжатда соҳадаги қуйидаги муҳим ислоҳотлар белгилаб қўйилди:

  • Аниқ рўйхат: Қонунчиликда коррупцияга оид жиноятларнинг аниқ ва қатъий рўйхати белгиланди.

  • Ички назорат (Комплаенс): Барча давлат органлари ва ташкилотларида коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари ҳамда комплаенс тизимини ташкил этиш мажбурий этиб белгиланди.

  • Ҳудудий кенгашлар: Жойларда коррупция ҳолатларини аниқлаш, олдини олиш ва жараённи доимий назорат қилиш учун алоҳида ҳудудий коррупцияга қарши курашиш кенгашлари шакллантирилади.

Қонун қачондан кучга кирди?

Мазкур қонун расмий эълон қилинган кундан бошлаб дарҳол кучга кирди. Бу дегани, янги қоидалар айни дамда амалда ва ўзгалар ҳаққини еб, зарарни қопламай «ичкарида» ўтирган шахсларга нисбатан тўғридан-тўғри қўлланилади.

Хулоса аниқ: қонунбузарлик орқали топилган пуллар барибир эгаларига қайтарилиши шарт, акс ҳолда жазони охиригача ўташга тўғри келади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мирзо Улуғбек туманида BYD ичидаги iPhone 15 ва пулни ўғирлаган шахс ушландиМирзо Улуғбек туманида BYD ичидаги iPhone 15 ва пулни ўғирлаган шахс ушландиБугун, 10:06Яшнободда 31 ўрам гиёҳвандлик моддаси билан гумонланувчи ушландиЯшнободда 31 ўрам гиёҳвандлик моддаси билан гумонланувчи ушландиБугун, 09:40Қарздорлик сабабли Jetour Dashing хатландиҚарздорлик сабабли Jetour Dashing хатландиКеча, 21:12Мажбурият бажарилди Мажбурият бажарилди Кеча, 21:08Қаҳвахонага кириб кетган Cobalt ортидаги ҳақиқатҚаҳвахонага кириб кетган Cobalt ортидаги ҳақиқатКеча, 19:23Тошкентдаги «ақлли» сув ҳисоблагичлари нега маълумотни автоматик узатмайди?Тошкентдаги «ақлли» сув ҳисоблагичлари нега маълумотни автоматик узатмайди?Кеча, 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди