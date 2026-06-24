Telegram Ҳиндистонда яна иш бошлади: Google Play дўконига илова қайтди
Ҳиндистон ҳукумати томонидан жорий этилган вақтинчалик чекловлардан сўнг, Telegram мессенжери мамлакатдаги Google Play платформасига расман қайтди. Илова бир неча кунлик блокировкадан сўнг яна юклаб олиш учун очиқ ҳолатга келтирилди. Ушбу қарор мессенжернинг дунёдаги энг йирик бозорларидан бири бўлган Ҳиндистондаги миллионлаб фойдаланувчилар учун кутилган янгилик бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Telegram хизматига чекловлар жорий йилнинг 16-июнидан бошлаб ўрнатилган эди. Бунга тиббиёт олий ўқув юртларига кириш учун ўтказиладиган миллий малака имтиҳони саволларининг мессенжер орқали сиздирилиши сабаб бўлган. Мазкур можаро ортидан имтиҳон натижалари бекор қилинган ва қайта топшириш жараёнлари белгиланган эди. Ҳукумат вазиятни назорат қилиш мақсадида сервис фаолиятини тўхтатиб туришга қарор қилган.
Блокировка сабаблари ва суд қарориixbt.com маълумотига кўра, 17-июн куни Telegram ҳам Google Play, ҳам App Store дўконларидан олиб ташланган эди. Кейинчалик, 19-июн куни Дели олий суди ҳукуматнинг ушбу ҳаракатларини қонуний деб топди. Суд қарорида миллий хавфсизлик ва таълим тизимидаги шаффофликни таъминлаш учун мессенжерни вақтинчалик блоклашга етарли асослар мавжудлиги таъкидланган.
Мессенжернинг блокланиши мамлакатда кутилмаган технологик трендни келтириб чиқарди. Маълум қилинишича, чекловлар ўрнатилганидан сўнг бир сутка ичида Ҳиндистонда VPN иловаларини юклаб олиш кўрсаткичи 919 000 тага етган. Бу 2025-йил бошидан буён қайд этилган энг юқори рекорд кўрсаткич бўлиб, фойдаланувчилар ўз алоқа воситаларидан воз кечишни истамаслигини кўрсатди.
Павел Дуровнинг муносабатиTelegram асосчиси Павел Дуров ушбу вазиятга муносабат билдирар экан, блокировка Ҳиндистондаги қарийб 150 миллион фойдаланувчига таъсир қилганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, бундай чоралар маълумотлар сизиб чиқиши муаммосини ҳал қилмайди, чунки материаллар тарқалиши шунчаки бошқа платформаларга кўчиб ўтади, холос.
Ҳозирги вақтда Android фойдаланувчилари иловани бемалол юклаб олишлари мумкин бўлса-да, iOS қурилмалари учун App Store дўконида иловани тиклаш ишлари давом этмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, яқин соатлар ичида Apple қурилмалари эгалари ҳам мессенжердан тўлиқ фойдаланиш имкониятига эга бўлишади.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки Telegram мамлакатимизда энг оммабоп алоқа воситаси ҳисобланади. Глобал миқёсдаги бундай блокировкалар платформанинг хавфсизлик сиёсати ва давлатлар билан ҳамкорлиги масаласини яна бир бор кун тартибига чиқармоқда.
…