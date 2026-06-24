Telegram Ҳиндистонда яна иш бошлади: Google Play дўконига илова қайтди

·27·Техно
Telegram Ҳиндистонда яна иш бошлади: Google Play дўконига илова қайтди

Ҳиндистон ҳукумати томонидан жорий этилган вақтинчалик чекловлардан сўнг, Telegram мессенжери мамлакатдаги Google Play платформасига расман қайтди. Илова бир неча кунлик блокировкадан сўнг яна юклаб олиш учун очиқ ҳолатга келтирилди. Ушбу қарор мессенжернинг дунёдаги энг йирик бозорларидан бири бўлган Ҳиндистондаги миллионлаб фойдаланувчилар учун кутилган янгилик бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Telegram хизматига чекловлар жорий йилнинг 16-июнидан бошлаб ўрнатилган эди. Бунга тиббиёт олий ўқув юртларига кириш учун ўтказиладиган миллий малака имтиҳони саволларининг мессенжер орқали сиздирилиши сабаб бўлган. Мазкур можаро ортидан имтиҳон натижалари бекор қилинган ва қайта топшириш жараёнлари белгиланган эди. Ҳукумат вазиятни назорат қилиш мақсадида сервис фаолиятини тўхтатиб туришга қарор қилган.

Блокировка сабаблари ва суд қарори

ixbt.com маълумотига кўра, 17-июн куни Telegram ҳам Google Play, ҳам App Store дўконларидан олиб ташланган эди. Кейинчалик, 19-июн куни Дели олий суди ҳукуматнинг ушбу ҳаракатларини қонуний деб топди. Суд қарорида миллий хавфсизлик ва таълим тизимидаги шаффофликни таъминлаш учун мессенжерни вақтинчалик блоклашга етарли асослар мавжудлиги таъкидланган.

Мессенжернинг блокланиши мамлакатда кутилмаган технологик трендни келтириб чиқарди. Маълум қилинишича, чекловлар ўрнатилганидан сўнг бир сутка ичида Ҳиндистонда VPN иловаларини юклаб олиш кўрсаткичи 919 000 тага етган. Бу 2025-йил бошидан буён қайд этилган энг юқори рекорд кўрсаткич бўлиб, фойдаланувчилар ўз алоқа воситаларидан воз кечишни истамаслигини кўрсатди.

Павел Дуровнинг муносабати

Telegram асосчиси Павел Дуров ушбу вазиятга муносабат билдирар экан, блокировка Ҳиндистондаги қарийб 150 миллион фойдаланувчига таъсир қилганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, бундай чоралар маълумотлар сизиб чиқиши муаммосини ҳал қилмайди, чунки материаллар тарқалиши шунчаки бошқа платформаларга кўчиб ўтади, холос.

Ҳозирги вақтда Android фойдаланувчилари иловани бемалол юклаб олишлари мумкин бўлса-да, iOS қурилмалари учун App Store дўконида иловани тиклаш ишлари давом этмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, яқин соатлар ичида Apple қурилмалари эгалари ҳам мессенжердан тўлиқ фойдаланиш имкониятига эга бўлишади.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки Telegram мамлакатимизда энг оммабоп алоқа воситаси ҳисобланади. Глобал миқёсдаги бундай блокировкалар платформанинг хавфсизлик сиёсати ва давлатлар билан ҳамкорлиги масаласини яна бир бор кун тартибига чиқармоқда.

TelegramҲиндистонGoogle PlayПавел ДуровТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон ҳукумати Telegram платформасини қаттиқ назоратга олдиҲиндистон ҳукумати Telegram платформасини қаттиқ назоратга олдиБугун, 14:25Huawei компаниясининг янги рекорди: Мате 80 серияси сотувлари 7 миллиондан ошдиHuawei компаниясининг янги рекорди: Мате 80 серияси сотувлари 7 миллиондан ошдиБугун, 12:56Xiaomi ўзининг илк NAS маълумотлар омборини тақдим этди: Нархлар ва имкониятларXiaomi ўзининг илк NAS маълумотлар омборини тақдим этди: Нархлар ва имкониятларБугун, 12:22Redmi К90 Ultra намойиш этилди: 8500 мАч аккумулятор ва фаол совутиш тизимиRedmi К90 Ultra намойиш этилди: 8500 мАч аккумулятор ва фаол совутиш тизимиБугун, 11:52“Soyuz MS-29” фазо кемаси синовдан ўтказилди: Қуёш панеллари парвозга тайёр“Soyuz MS-29” фазо кемаси синовдан ўтказилди: Қуёш панеллари парвозга тайёрБугун, 11:26Сунъий интеллект бозоридаги пуфак ва мислсиз ўсиш: Инвесторлар янги давр хатарларидан огоҳлантирмоқдаСунъий интеллект бозоридаги пуфак ва мислсиз ўсиш: Инвесторлар янги давр хатарларидан огоҳлантирмоқдаБугун, 11:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди