53 йилдан бери оролни ёлғиз қўриқлаётган 84 ёшли аёл

·44·Дунё
53 йилдан бери оролни ёлғиз қўриқлаётган 84 ёшли аёл

Бир пайтлар “Американинг энг ёввойи аёли” деб аталган 84 ёшли эколог ва табиатшунос Кэрол Ракдешел сўнгги 53 йилдан буён АҚШнинг энг чекка оролларидан бири — Камберленд оролида яшаб келмоқда. У ҳар куни соҳил бўйлаб юриб, қушлар, денгиз ҳайвонлари ва ўсимликларни кузатади, денгиз тошбақаларини ўрганади ҳамда уларнинг ўлими сабабларини қайд этиб боради.

1973 йилда оролга кўчиб ўтган Ракдешел бугунгача табиатни асраш учун курашиб келмоқда. Унинг изланишлари туфайли денгиз тошбақаларининг қисқичбақа овловчи кемалар тўрларида нобуд бўлаётгани аниқланиб, қонунчиликка ўзгартишлар киритилган. Шунингдек, у йиллар давомида дунёдаги энг йирик денгиз тошбақалари қолдиқлари тўпламларидан бирини шакллантирган.

53 йилдан бери оролни ёлғиз қўриқлаётган 84 ёшли аёл

Кэрол деярли ташқи дунёдан узилган ҳолда яшайди. У ёмғир сувини тўплайди, боғдорчилик билан шуғулланади, сабзавотлар етиштириб, табиат неъматлари ҳисобидан кун кечиради. Шу билан бирга, оролдаги ноёб ўрмонлар ва ҳайвонот оламини сақлаб қолиш учун турли қурилиш лойиҳаларига қарши кураш олиб боради.

84 ёшига қарамай, у ҳали ҳам орол келажагини ҳимоя қилишдан тўхтамоқчи эмас. Унинг айтишича, ҳар куни янги нарсани ўрганиш ва табиат билан уйғунликда яшаш ҳаётининг энг катта қадрияти ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

YouTube ўсмирнинг ижтимоий тармоққа қарамлик даъвосини ҳал қилдиYouTube ўсмирнинг ижтимоий тармоққа қарамлик даъвосини ҳал қилдиБугун, 14:14Илон Маск триллионер мақомини йўқотиб, рекорддан тушдиИлон Маск триллионер мақомини йўқотиб, рекорддан тушдиБугун, 13:05Конгода номаълум касаллик тарқалди: 14 киши ҳаётдан кўз юмдиКонгода номаълум касаллик тарқалди: 14 киши ҳаётдан кўз юмдиБугун, 13:00Айиқ бўлиб ишлаш учун 15 минг доллар беришмоқдаАйиқ бўлиб ишлаш учун 15 минг доллар беришмоқдаБугун, 10:58Қирғизистон Қозоғистонга ер алмашиш таклифи билан чиқдиҚирғизистон Қозоғистонга ер алмашиш таклифи билан чиқдиКеча, 22:40Қозоғистон Ўзбекистондан помидор импортини бир ҳафтага чекладиҚозоғистон Ўзбекистондан помидор импортини бир ҳафтага чекладиКеча, 22:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради