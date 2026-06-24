53 йилдан бери оролни ёлғиз қўриқлаётган 84 ёшли аёл
Бир пайтлар “Американинг энг ёввойи аёли” деб аталган 84 ёшли эколог ва табиатшунос Кэрол Ракдешел сўнгги 53 йилдан буён АҚШнинг энг чекка оролларидан бири — Камберленд оролида яшаб келмоқда. У ҳар куни соҳил бўйлаб юриб, қушлар, денгиз ҳайвонлари ва ўсимликларни кузатади, денгиз тошбақаларини ўрганади ҳамда уларнинг ўлими сабабларини қайд этиб боради.
1973 йилда оролга кўчиб ўтган Ракдешел бугунгача табиатни асраш учун курашиб келмоқда. Унинг изланишлари туфайли денгиз тошбақаларининг қисқичбақа овловчи кемалар тўрларида нобуд бўлаётгани аниқланиб, қонунчиликка ўзгартишлар киритилган. Шунингдек, у йиллар давомида дунёдаги энг йирик денгиз тошбақалари қолдиқлари тўпламларидан бирини шакллантирган.
Кэрол деярли ташқи дунёдан узилган ҳолда яшайди. У ёмғир сувини тўплайди, боғдорчилик билан шуғулланади, сабзавотлар етиштириб, табиат неъматлари ҳисобидан кун кечиради. Шу билан бирга, оролдаги ноёб ўрмонлар ва ҳайвонот оламини сақлаб қолиш учун турли қурилиш лойиҳаларига қарши кураш олиб боради.
84 ёшига қарамай, у ҳали ҳам орол келажагини ҳимоя қилишдан тўхтамоқчи эмас. Унинг айтишича, ҳар куни янги нарсани ўрганиш ва табиат билан уйғунликда яшаш ҳаётининг энг катта қадрияти ҳисобланади.
…