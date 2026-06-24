YouTube ўсмирнинг ижтимоий тармоққа қарамлик даъвосини ҳал қилди
Google'га тегишли YouTube платформаси АҚШнинг Флорида штатида яшовчи 15 ёшли ўсмир томонидан киритилган ижтимоий тармоққа қарамлик бўйича суд ишини келишув орқали якунлади. Бу эса болалар ўртасидаги руҳий саломатлик инқирозини кучайтиришда айбланаётган технологик компаниялар учун навбатдаги ҳуқуқий босим сифатида баҳоланмоқда.
Суд ҳужжатларида R.K.C. бош ҳарфлари билан қайд этилган ўсмир YouTube, Meta, TikTok ва Snap платформаларини фойдаланувчиларни ўзига қарам қилиб қўйиш учун махсус ишлаб чиқилган механизмлардан фойдаланишда айблаган. Хусусан, чексиз контент тасмаси ва автоматик видео қўйиш функциялари ортиқча фойдаланишга сабаб бўлиб, унда хавотир, уйқусизлик ва бошқа муаммоларни келтириб чиқаргани таъкидланган.
Google эса ўз баёнотида платформани болалар учун хавфсиз ва ёшга мос тарзда ривожлантиришга эътибор қаратиб келаётганини билдирди. Компания 2015 йилда болалар учун махсус мўлжалланган YouTube Kids иловасини ҳам ишга туширганини эслатди.
Бу иш Калифорниядаги мингдан ортиқ шунга ўхшаш даъволарнинг бир қисми ҳисобланади. Аввалроқ 20 ёшли қиз Meta ва YouTube'ни ёш фойдаланувчиларни қарам қилиб қўядиган тизимлар яратганликда айблаб, суд орқали 6 миллион долларлик товон пулини қўлга киритган эди.
Шу билан бирга, Нью-Мексико штатидаги яна бир суд Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича фойдаланувчиларни чалғитгани учун 375 миллион доллар тўлашга мажбур қилган. Ҳозирда АҚШ бўйлаб ижтимоий тармоқлар фаолияти билан боғлиқ минглаб суд ишлари давом этмоқда.
…