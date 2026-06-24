YouTube ўсмирнинг ижтимоий тармоққа қарамлик даъвосини ҳал қилди

·25·Дунё
YouTube ўсмирнинг ижтимоий тармоққа қарамлик даъвосини ҳал қилди

Google'га тегишли YouTube платформаси АҚШнинг Флорида штатида яшовчи 15 ёшли ўсмир томонидан киритилган ижтимоий тармоққа қарамлик бўйича суд ишини келишув орқали якунлади. Бу эса болалар ўртасидаги руҳий саломатлик инқирозини кучайтиришда айбланаётган технологик компаниялар учун навбатдаги ҳуқуқий босим сифатида баҳоланмоқда.

Суд ҳужжатларида R.K.C. бош ҳарфлари билан қайд этилган ўсмир YouTube, Meta, TikTok ва Snap платформаларини фойдаланувчиларни ўзига қарам қилиб қўйиш учун махсус ишлаб чиқилган механизмлардан фойдаланишда айблаган. Хусусан, чексиз контент тасмаси ва автоматик видео қўйиш функциялари ортиқча фойдаланишга сабаб бўлиб, унда хавотир, уйқусизлик ва бошқа муаммоларни келтириб чиқаргани таъкидланган.

Google эса ўз баёнотида платформани болалар учун хавфсиз ва ёшга мос тарзда ривожлантиришга эътибор қаратиб келаётганини билдирди. Компания 2015 йилда болалар учун махсус мўлжалланган YouTube Kids иловасини ҳам ишга туширганини эслатди.

Бу иш Калифорниядаги мингдан ортиқ шунга ўхшаш даъволарнинг бир қисми ҳисобланади. Аввалроқ 20 ёшли қиз Meta ва YouTube'ни ёш фойдаланувчиларни қарам қилиб қўядиган тизимлар яратганликда айблаб, суд орқали 6 миллион долларлик товон пулини қўлга киритган эди.

Шу билан бирга, Нью-Мексико штатидаги яна бир суд Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича фойдаланувчиларни чалғитгани учун 375 миллион доллар тўлашга мажбур қилган. Ҳозирда АҚШ бўйлаб ижтимоий тармоқлар фаолияти билан боғлиқ минглаб суд ишлари давом этмоқда.

YouTubeGoogleMetaTikTokSnap
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

53 йилдан бери оролни ёлғиз қўриқлаётган 84 ёшли аёл53 йилдан бери оролни ёлғиз қўриқлаётган 84 ёшли аёлБугун, 14:06Илон Маск триллионер мақомини йўқотиб, рекорддан тушдиИлон Маск триллионер мақомини йўқотиб, рекорддан тушдиБугун, 13:05Конгода номаълум касаллик тарқалди: 14 киши ҳаётдан кўз юмдиКонгода номаълум касаллик тарқалди: 14 киши ҳаётдан кўз юмдиБугун, 13:00Айиқ бўлиб ишлаш учун 15 минг доллар беришмоқдаАйиқ бўлиб ишлаш учун 15 минг доллар беришмоқдаБугун, 10:58Қирғизистон Қозоғистонга ер алмашиш таклифи билан чиқдиҚирғизистон Қозоғистонга ер алмашиш таклифи билан чиқдиКеча, 22:40Қозоғистон Ўзбекистондан помидор импортини бир ҳафтага чекладиҚозоғистон Ўзбекистондан помидор импортини бир ҳафтага чекладиКеча, 22:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради