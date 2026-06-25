Мбаппе ва Холанд рақобати: Нега у Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмаяпти?

·0·Спорт
Мбаппе ва Холанд рақобати: Нега у Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмаяпти?

Футбол олами деярли йигирма йил давомида Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги муросасиз баҳсдан завқ олди. Ушбу давр якунланар экан, мутахассислар ва мухлислар Килиан Мбаппе ҳамда Эрлинг Холанд жуфтлигини навбатдаги буюк рақобат сифатида эътироф этишди. Бироқ, 2026-йилги Жаҳон чемпионати старти арафасида бу икки юлдуз ўртасидаги кураш кутилган даражага кўтарилмагани маълум бўлиб қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда АҚШ майдонларида давом этаётган мундиалнинг гуруҳ босқичи ушбу «мудроқ» рақобатни уйғотиши мумкин бўлган палла сифатида кўрилмоқда. Goal.com нашрининг ёзишича, Мбаппе ва Холанд И гуруҳида ўзаро тўқнаш келишган ва айни дамда «Олтин бутса» учун курашда асосий даъвогарлар қаторида бормоқда. Иккала ҳужумчи ҳам дастлабки икки турда Ироқ ва Сенегал дарвозаларига дубл қайд этиб, ўз ҳисобларига тўрттадан гол ёздириб қўйишди.

Лигалар ва клублар ўртасидаги фарқ

Нима учун Мбаппе ва Холанд қарама-қаршилиги Месси ва Роналдо даражасига етмади? Бунга асосий сабаб сифатида уларнинг турли чемпионатларда тўп сураётгани кўрсатилмоқда. Эрлинг Холанд Англия Премер-лигасида Манчестер Сити афсонасига айланиб бораётган бўлса, Килиан Мбаппе Испания Ла Лигасида Реал Мадрид «галактикос»ининг янги юлдузи сифатида ҳаракат қилмоқда. Улар фақатгина Чемпионлар лигаси ёки Европа «Олтин бутсаси» учун сиртдан рақобатлашишга мажбур.

Таққослаш учун, Месси ва Роналдо рақобати Испания футболи тўлиқ дуополия остида бўлган даврда, «Эл-Класико»нинг энг қайноқ палласида шаклланган. Барселона ва Реал Мадрид ўртасидаги адоват, Жозе Моуринью ва Сергио Ramос каби шахслар томонидан қўшилган «туз-намак» бу рақобатни глобал миқёсдаги драмага айлантирган эди. Ҳозирги юлдузларда эса бундай бевосита ва мунтазам тўқнашувлар имконияти мавжуд эмас.

Жаҳон чемпионатидаги янги бурилиш

Шунга қарамай, 2026-йилги Жаҳон чемпионати бу вазиятни ўзгартириши мумкин. Бостон шаҳрида бўлиб ўтадиган гуруҳ ғолиблигини ҳал қилувчи баҳс бу икки ҳужумчи учун ўзаро ҳисоб-китоб қилиш имкониятини беради. Қизиғи шундаки, ҳар икки ёш юлдуз айни дамда турнир тўпурарлари пойгасида буюк Лионель Мессидан ортда қолишмоқда. Аргентина терма жамоаси сардори дастлабки икки ўйинда бешта гол уришга улгурди.

Манчестер Сити клубининг глобал нуфузи ҳам бу рақобатга ўз таъсирини ўтказмоқда. Кўплаб нейтрал мухлислар клубнинг Абу-Даби сармоялари эвазига эришаётган муваффақиятларига бироз совуққонлик билан қарашади. Реал Мадрид эса ўзининг тарихий буюклиги билан Мбаппени доимий равишда диққат марказида ушлаб туради. Бу каби омиллар Холанднинг индивидуал натижалари қанчалик юқори бўлмасин, унинг оммавийлигига бироз соя солмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Мбаппе ва Холанд ўз даврининг энг кучли футболчилари эканига шубҳа йўқ. Бироқ, уларнинг рақобати афсонавий Месси-Роналдо даражасига чиқиши учун нафақат статистик кўрсаткичлар, балки бевосита майдондаги тўқнашувлар ва ҳиссиётларга бой тарихий қарама-қаршиликлар етишмаяпти. Балки айнан жорий мундиал ушбу янги даврнинг ҳақиқий бошланиши бўлиб хизмат қилар.

ФутболКилиан МбаппеЭрлинг ХоландРеал МадридМанчестер Ситй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юрген Клопп Месси ва Роналдунинг ЖЧ-2026 даги ўйинидан ҳайратда эканини билдирдиЮрген Клопп Месси ва Роналдунинг ЖЧ-2026 даги ўйинидан ҳайратда эканини билдирдиБугун, 12:14Босния ва Ҳерцеговина тарихий натижа билан плей-оффга чиқдиБосния ва Ҳерцеговина тарихий натижа билан плей-оффга чиқдиБугун, 12:14ЖЧ-2026 плей-оффининг илк жуфтлиги аниқландиЖЧ-2026 плей-оффининг илк жуфтлиги аниқландиБугун, 12:11Конголиклар Ўзбекистонга қарши ўйинни «ҳаёт-мамот баҳси» деб атадиКонголиклар Ўзбекистонга қарши ўйинни «ҳаёт-мамот баҳси» деб атадиБугун, 12:06Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Бугун, 12:05Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Бугун, 12:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди