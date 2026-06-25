Мбаппе ва Холанд рақобати: Нега у Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмаяпти?
Футбол олами деярли йигирма йил давомида Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги муросасиз баҳсдан завқ олди. Ушбу давр якунланар экан, мутахассислар ва мухлислар Килиан Мбаппе ҳамда Эрлинг Холанд жуфтлигини навбатдаги буюк рақобат сифатида эътироф этишди. Бироқ, 2026-йилги Жаҳон чемпионати старти арафасида бу икки юлдуз ўртасидаги кураш кутилган даражага кўтарилмагани маълум бўлиб қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда АҚШ майдонларида давом этаётган мундиалнинг гуруҳ босқичи ушбу «мудроқ» рақобатни уйғотиши мумкин бўлган палла сифатида кўрилмоқда. Goal.com нашрининг ёзишича, Мбаппе ва Холанд И гуруҳида ўзаро тўқнаш келишган ва айни дамда «Олтин бутса» учун курашда асосий даъвогарлар қаторида бормоқда. Иккала ҳужумчи ҳам дастлабки икки турда Ироқ ва Сенегал дарвозаларига дубл қайд этиб, ўз ҳисобларига тўрттадан гол ёздириб қўйишди.
Лигалар ва клублар ўртасидаги фарқНима учун Мбаппе ва Холанд қарама-қаршилиги Месси ва Роналдо даражасига етмади? Бунга асосий сабаб сифатида уларнинг турли чемпионатларда тўп сураётгани кўрсатилмоқда. Эрлинг Холанд Англия Премер-лигасида Манчестер Сити афсонасига айланиб бораётган бўлса, Килиан Мбаппе Испания Ла Лигасида Реал Мадрид «галактикос»ининг янги юлдузи сифатида ҳаракат қилмоқда. Улар фақатгина Чемпионлар лигаси ёки Европа «Олтин бутсаси» учун сиртдан рақобатлашишга мажбур.
Таққослаш учун, Месси ва Роналдо рақобати Испания футболи тўлиқ дуополия остида бўлган даврда, «Эл-Класико»нинг энг қайноқ палласида шаклланган. Барселона ва Реал Мадрид ўртасидаги адоват, Жозе Моуринью ва Сергио Ramос каби шахслар томонидан қўшилган «туз-намак» бу рақобатни глобал миқёсдаги драмага айлантирган эди. Ҳозирги юлдузларда эса бундай бевосита ва мунтазам тўқнашувлар имконияти мавжуд эмас.
Жаҳон чемпионатидаги янги бурилишШунга қарамай, 2026-йилги Жаҳон чемпионати бу вазиятни ўзгартириши мумкин. Бостон шаҳрида бўлиб ўтадиган гуруҳ ғолиблигини ҳал қилувчи баҳс бу икки ҳужумчи учун ўзаро ҳисоб-китоб қилиш имкониятини беради. Қизиғи шундаки, ҳар икки ёш юлдуз айни дамда турнир тўпурарлари пойгасида буюк Лионель Мессидан ортда қолишмоқда. Аргентина терма жамоаси сардори дастлабки икки ўйинда бешта гол уришга улгурди.
Манчестер Сити клубининг глобал нуфузи ҳам бу рақобатга ўз таъсирини ўтказмоқда. Кўплаб нейтрал мухлислар клубнинг Абу-Даби сармоялари эвазига эришаётган муваффақиятларига бироз совуққонлик билан қарашади. Реал Мадрид эса ўзининг тарихий буюклиги билан Мбаппени доимий равишда диққат марказида ушлаб туради. Бу каби омиллар Холанднинг индивидуал натижалари қанчалик юқори бўлмасин, унинг оммавийлигига бироз соя солмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Мбаппе ва Холанд ўз даврининг энг кучли футболчилари эканига шубҳа йўқ. Бироқ, уларнинг рақобати афсонавий Месси-Роналдо даражасига чиқиши учун нафақат статистик кўрсаткичлар, балки бевосита майдондаги тўқнашувлар ва ҳиссиётларга бой тарихий қарама-қаршиликлар етишмаяпти. Балки айнан жорий мундиал ушбу янги даврнинг ҳақиқий бошланиши бўлиб хизмат қилар.
…