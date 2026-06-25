Қатар терма жамоасидан даҳшатли антирекорд — икки ўйинда автогол!
Жаҳон чемпионатлари нафақат гўзал голлар ва буюк рекордлар, балки футболчилар тезроқ унутишни хоҳлайдиган омадсизликлар билан ҳам тарихда қолади. Афсуски, Қатар миллий терма жамоаси ЖЧ-2026 саҳнасида айнан шундай ёқимсиз натижа билан йилномаларга кирди.
Ўз дарвозасига «содиқлик»: Нималар содир бўлди?
Қатарлик футболчилар мусобақа давомида кетма-кет иккита учрашувда ўз дарвозаларини ишғол қилиб қўйиб, мундиаллар тарихидаги энг оғир антирекордлардан бирини такрорлашди. Омадсизлик занжири қуйидаги ўйинларда кузатилди:
Канадага қарши баҳсда: Қатарликлар нафақат 0:6 ҳисобида йирик мағлубиятга учрашди, балки ўз дарвозаларига гол уриб ҳам қўйишди.
Босния ва Ҳерцеговинага қарши учрашувда: Ўйин 1:3 ҳисобидаги мағлубият билан тугади ва бу баҳсда ҳам қатарлик футболчилар рақибга «ёрдам» бериб, яна автогол муаллифига айланишди.
Тарихда бундай ҳолат яна кимларда кузатилган?
Жаҳон чемпионатларининг бой тарихида бундай ноодатий ва омадсиз кўрсаткич шу пайтгача фақатгина икки маротаба қайд этилган эди. Қатар ушбу «қора рўйхат»да учинчи жамоа бўлди:
Мундиал йили
Миллий терма жамоа
Автоголлар ҳолати
1966 йил
Болгария
Турнир давомида икки марта ўз дарвозасини ишғол қилган.
2018 йил
Россия
Ўз уйидаги мундиалда футболчилар икки бор автогол қайд этишган.
2026 йил
Қатар
Кетма-кет икки ўйинда ўз дарвозасига гол уриб қўйди.
Турнир билан эрта хайрлашув
Мусобақа якуни: Бундай омадсизликлар фонида Қатар терма жамоасининг ЖЧ-2026даги умумий натижаси ҳам мақтанарли бўлмади. Жамоа гуруҳ босқичида бор-йўғи 1 очко жамғара олди, холос. Натижада улар ўз квартетларида сўнгги ўринни эгаллаб, мусобақани эрта тарк этишга мажбур бўлишди.
Умид қиламизки, Қатар терма жамоаси бу омадсизликдан тўғри хулоса чиқаради ва кейинги йирик турнирларда мухлисларини фақат чиройли ғалабалар билан хурсанд қилади!
…