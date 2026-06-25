Қатар терма жамоасидан даҳшатли антирекорд — икки ўйинда автогол!

·0·Спорт
Қатар терма жамоасидан даҳшатли антирекорд — икки ўйинда автогол!

Жаҳон чемпионатлари нафақат гўзал голлар ва буюк рекордлар, балки футболчилар тезроқ унутишни хоҳлайдиган омадсизликлар билан ҳам тарихда қолади. Афсуски, Қатар миллий терма жамоаси ЖЧ-2026 саҳнасида айнан шундай ёқимсиз натижа билан йилномаларга кирди.

Ўз дарвозасига «содиқлик»: Нималар содир бўлди?

Қатарлик футболчилар мусобақа давомида кетма-кет иккита учрашувда ўз дарвозаларини ишғол қилиб қўйиб, мундиаллар тарихидаги энг оғир антирекордлардан бирини такрорлашди. Омадсизлик занжири қуйидаги ўйинларда кузатилди:

  • Канадага қарши баҳсда: Қатарликлар нафақат 0:6 ҳисобида йирик мағлубиятга учрашди, балки ўз дарвозаларига гол уриб ҳам қўйишди.

  • Босния ва Ҳерцеговинага қарши учрашувда: Ўйин 1:3 ҳисобидаги мағлубият билан тугади ва бу баҳсда ҳам қатарлик футболчилар рақибга «ёрдам» бериб, яна автогол муаллифига айланишди.

Тарихда бундай ҳолат яна кимларда кузатилган?

Жаҳон чемпионатларининг бой тарихида бундай ноодатий ва омадсиз кўрсаткич шу пайтгача фақатгина икки маротаба қайд этилган эди. Қатар ушбу «қора рўйхат»да учинчи жамоа бўлди:

Мундиал йили

Миллий терма жамоа

Автоголлар ҳолати

1966 йил

Болгария

Турнир давомида икки марта ўз дарвозасини ишғол қилган.

2018 йил

Россия

Ўз уйидаги мундиалда футболчилар икки бор автогол қайд этишган.

2026 йил

Қатар

Кетма-кет икки ўйинда ўз дарвозасига гол уриб қўйди.

Турнир билан эрта хайрлашув

Мусобақа якуни: Бундай омадсизликлар фонида Қатар терма жамоасининг ЖЧ-2026даги умумий натижаси ҳам мақтанарли бўлмади. Жамоа гуруҳ босқичида бор-йўғи 1 очко жамғара олди, холос. Натижада улар ўз квартетларида сўнгги ўринни эгаллаб, мусобақани эрта тарк этишга мажбур бўлишди.

Умид қиламизки, Қатар терма жамоаси бу омадсизликдан тўғри хулоса чиқаради ва кейинги йирик турнирларда мухлисларини фақат чиройли ғалабалар билан хурсанд қилади!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар узоқ кутилган қайтишдан сўнг кўз ёшларини тия олмадиНеймар узоқ кутилган қайтишдан сўнг кўз ёшларини тия олмадиБугун, 12:54«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!Бугун, 12:43Ўзбекистон плей-оффга чиқа оладими? Барчаси сўнгги турда ҳал бўлади...Ўзбекистон плей-оффга чиқа оладими? Барчаси сўнгги турда ҳал бўлади...Бугун, 12:38Мбаппе ва Холанд рақобати: Нега у Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмаяпти?Мбаппе ва Холанд рақобати: Нега у Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмаяпти?Бугун, 12:19Юрген Клопп Месси ва Роналдунинг ЖЧ-2026 даги ўйинидан ҳайратда эканини билдирдиЮрген Клопп Месси ва Роналдунинг ЖЧ-2026 даги ўйинидан ҳайратда эканини билдирдиБугун, 12:14Босния ва Ҳерцеговина тарихий натижа билан плей-оффга чиқдиБосния ва Ҳерцеговина тарихий натижа билан плей-оффга чиқдиБугун, 12:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди