“Шунчаки Мария” юлдузи Сочида фахрий меҳмон бўлди
90 йилларда “Шунчаки Мария” сериали орқали миллионлаб томошабинлар меҳрини қозонган мексикалик афсонавий актриса Виктория Руффо Россиянинг Сочи шаҳрига ташриф буюрди.
Машҳур актриса айни кунларда бўлиб ўтаётган III Халқаро “Эвразия-Кинофест” фестивалининг энг эътиборли ва фахрий меҳмонларидан бири сифатида кутиб олинди. Унинг фестивалдаги иштироки кўплаб кино ихлосмандлари ва журналистлар эътиборини тортди.
Кинофестивалнинг тантанали очилиш маросимида Виктория Руффога жаҳон кинематографияси ривожига қўшган улкан ҳиссаси, шунингдек, кўп йиллик ижодий фаолияти учун махсус мукофот топширилди.
Актриса айниқса “Шунчаки Мария” сериалидаги роли билан МДҲ мамлакатларида ҳам катта шуҳрат қозонган бўлиб, орадан йиллар ўтганига қарамай унинг мухлислари ҳанузгача сақланиб қолган. Фестивал меҳмонлари афсонавий юлдузни олқишлар билан кутиб олиб, у билан суратга тушиш ва мулоқот қилиш имкониятидан мамнун бўлишди.
…