Сиёсий харита ўзгарадими? Руминия ва Молдова бирлашишга интилмоқда...

·33·Дунё
Сиёсий харита ўзгарадими? Руминия ва Молдова бирлашишга интилмоқда...

Дунё сиёсий саҳнасида жуда жиддий ва геосиёсий вазиятни бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин бўлган янгиликлар пайдо бўлмоқда. 24 июнь куни Руминия парламентининг қуйи палатаси — Депутатлар палатаси қўшни Молдова Республикаси билан бирлашиш тўғрисидаги шов-шувли қонун лойиҳасини маъқуллади.

Бу қарор узоқ йиллардан бери муҳокама қилинаётган икки қардош давлатнинг ягона байроқ остида бирлашиши йўлидаги дастлабки расмий қадам бўлиши мумкин.

Овоз беришсиз старт: «Жим қабул қилиш» тартиби нима?

Энг қизиғи, ушбу ҳужжат анъанавий тортишувлар ва овоз бериш йўли билан эмас, балки «жим қабул қилиш» (silent adoption) тартиби асосида тасдиқланди.

Руминия қонунчилигидаги бу ноодатий қоидага кўра:

  • Агар бирон бир қонун лойиҳаси парламент ялпи мажлисида 45 кун ичида муҳокама қилинмаса ёки расман рад этилмаса...

  • У автоматик равишда ўша палата томонидан қабул қилинган деб ҳисобланади!

SOS Romania партияси ташаббуси билан чиқилган бу лойиҳа айнан мана шу тартибда қуйи палата фильтридан ўтиб кетди. Қонун лойиҳасида Руминия парламенти мамлакатнинг Молдова билан бирлашиши тўғрисида қарор қабул қилиши, шунингдек, ҳукуматга Кишинёв расмийлари билан бирлашиш жараёнини расмийлаштириш бўйича зудлик билан музокараларни бошлаш ваколатини бериш таклиф этилган.

Мая Сандунинг хавотири ва Россия босими

Ушбу ташаббус фақатгина Руминиянинг хоҳиши эмас. Шу йилнинг январь ойида Молдова президенти Мая Санду ҳам икки давлатнинг бирлашиши ғоясини очиқчасига қўллаб-қувватлаган эди. У Британиянинг The Rest is Politics подкастига берган интервьюсида, агар бу масала бўйича умумий референдум ўтказилса, шахсан ўзи бирлашиш учун «ҳа» деб овоз беришини маълум қилган.

Президентнинг фикри: «Ҳозирги геосиёсий вазиятда Молдова каби кичик давлат учун мустақил демократия сифатида ривожланиш ва ташқи босимларга, хусусан, Россия таъсирига қарши туриш тобора қийинлашмоқда».

Айниқса, Россия ва Украина ўртасидаги уруш фонида Молдова учун Руминия билан бирлашиш — хавфсизликни таъминловчи ва Европа Иттифоқи оиласига тезроқ қўшилиш имконини берувчи «Б режаси» сифатида кўрилмоқда.

Рақамлар ва фактлар: Халқ бунга тайёрми?

Икки давлат ўртасидаги ришталар аллақачон жуда чуқур илдиз отган. Масалан, Молдованинг 2,4 миллионлик аҳолисининг учдан бир қисмидан кўпроғи Руминия фуқаролигига (паспортига) ҳам эга. Бундан ташқари, Руминия Молдованинг энг йирик савдо ҳамкори ҳисобланади ва Бухарест Кишинёвга Россияга энергетик қарамликни камайтиришда катта ёрдам берган.

Бироқ, аҳоли ўртасидаги фикрлар ҳали ҳам бир хил эмас. 2026 йил март ойида ўтказилган сўнгги ижтимоий сўровнома натижалари қуйидагича кўриниш олган:

Давлат

Бирлашиш тарафдорлари

Бирлашишга қаршилар

Руминия

72%

Қолган қисми

Молдова

42%

47%

Кейинги қадам нима?

Гарчи қуйи палата қонунни «жимгина» маъқуллаган бўлса-да, бу ҳали якуний қарор эмас. Эндиликда мазкур ташаббус Руминия парламентининг юқори палатаси — Сенат муҳокамасига киритилади ва айнан Сенат узил-кесил нуқтани қўяди. Агар Сенат ҳам ушбу қонунни қабул қилса, Европа харитаси ва сиёсий мувозанати бутунлай ўзгариб кетиши мумкин.

Биз эса вазиятни кузатишда давом этамиз!

РуминияМолдоваМайя СандуКишинэуСОС Руминия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миядаги “ёвузлик”ни аниқлаш мумкинми? Суддаги баҳсли ишМиядаги “ёвузлик”ни аниқлаш мумкинми? Суддаги баҳсли ишБугун, 13:51Умумий ёши 316 бўлган уч опа-сингил олимларни ҳайратга солдиУмумий ёши 316 бўлган уч опа-сингил олимларни ҳайратга солдиБугун, 13:32Йўқолганлар ҳаққи учун курашган аёл умрбод қамалдиЙўқолганлар ҳаққи учун курашган аёл умрбод қамалдиБугун, 13:2244 минг долларлик ноёб балиқлар бир зумда нобуд бўлди44 минг долларлик ноёб балиқлар бир зумда нобуд бўлдиБугун, 12:30АҚШ, Венесуэла ва Японияда кучли зилзилалар кузатилдиАҚШ, Венесуэла ва Японияда кучли зилзилалар кузатилдиБугун, 11:186 нафар бош вазирни “кузатган” мушук Британия сиёсатининг тирик афсонасига айланди6 нафар бош вазирни “кузатган” мушук Британия сиёсатининг тирик афсонасига айландиБугун, 11:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда