Юрген Клопп Месси ва Роналдунинг ЖЧ-2026 даги ўйинидан ҳайратда эканини билдирди
Ливерпул жамоасининг собиқ бош мураббийи Юрген Клопп 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг боришини диққат билан кузатиб бораётганини маълум қилди. Тажрибали мутахассис Лионель Месси ва Криштиано Роналдо каби фахрий юлдузларнинг ёши ўтганига қарамай, ҳали ҳам юқори савияда ўйин кўрсатаётганидан ҳайратда эканини яширмади. Клоппнинг фикрича, ушбу икки афсона турнирнинг асосий қаҳрамонлари бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sports нашрига берган интервюсида Клопп айниқса Криштиано Роналдунинг танқидларга берган жавобини алоҳида эътироф этди. Португалиялик юлдуз турнир бошидаги омадсиз ўйинидан сўнг ўзини тиклаб олишга эришди. Клопп 41 ёшли ҳужумчининг Ўзбекистон терма жамоасига қарши кечган ва 5:0 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган баҳсда дубл қайд этганини юқори баҳолади. Ушбу натижа орқали Роналдо ўз мамлакатининг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарига айланди.
"Оддий томошабин сифатида бу мени жуда мафтун этади, чунки улар охирги ўн-ўн беш йилликнинг энг буюк ўйинчиларидир. Криштиано Роналдо биринчи ўйиндан кейин қаттиқ танқид қилинган эди, ҳатто мен ҳам бунга эътибор бердим. Аммо 41 ёшда шундай шиддатли ва жонли ўйин билан қайтиш — бу ақлбовар қилмас ҳолат. Унинг ҳали ҳам муваффақиятсизликлардан ранжиши ва бунга муносабат билдириши таҳсинга лойиқ", — дейди Юрген Клопп.
Мессининг тактик даҳо эканлиги ҳақидаКлопп, шунингдек, Лионель Мессининг Австрияга қарши ўйинини (2:0) жонли кузатганини ва аргентиналик футболчининг майдондаги ҳаракатлари ўзига хос эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Мессининг майдонда кам югуриши бу дангасалик эмас, балки юқори даражадаги тактик аниқлик ва майдонни "сканер" қилиш натижасидир.
"Одамлар уни шунчаки юрибди деб ўйлашади, мен эса у майдонни ўрганмоқда дейман. Тўп бошқа жойда бўлганда ҳам мен унга қарадим. У масофаларни ўлчайди, қаерда туриши кераклигини, қачон ўнг қанотга ёки марказга ўтишини аниқ билади. Австрия билан ўйинда у биринчи голни маҳорати эвазига, иккинчисини эса хоҳлагани учун урди. Агар пеналтини аниқ амалга оширганда, икки ўйинда олтита гол урган бўларди", — дея қўшимча қилди германиялик мураббий.
Клопп ушбу буюк авлод вакилларининг ўйинидан баҳраманд бўлиш имконияти борлигини тарихий воқелик деб ҳисоблайди. У ҳатто ўзининг собиқ шогирди Алексис Мак Аллистер билан учрашганини, аммо Лионель Месси билан юзма-юз келиш ҳатто 59 ёшли тажрибали мураббий учун ҳам ўзгача ҳаяжонли лаҳза бўлганини тан олди.
ЖЧ-2026 доирасидаги ушбу воқеалар шуни кўрсатмоқдаки, Месси ва Роналдо ҳали ҳам жаҳон футболи элитасида қолмоқда. Клоппнинг эътирофи эса ушбу футболчиларнинг нафақат жисмоний ҳолати, балки руҳий барқарорлиги ва тактик билимлари ҳали ҳам энг юқори нуқтада эканлигини тасдиқлайди.
…