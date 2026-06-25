Юрген Клопп Месси ва Роналдунинг ЖЧ-2026 даги ўйинидан ҳайратда эканини билдирди

·0·Спорт
Юрген Клопп Месси ва Роналдунинг ЖЧ-2026 даги ўйинидан ҳайратда эканини билдирди

Ливерпул жамоасининг собиқ бош мураббийи Юрген Клопп 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг боришини диққат билан кузатиб бораётганини маълум қилди. Тажрибали мутахассис Лионель Месси ва Криштиано Роналдо каби фахрий юлдузларнинг ёши ўтганига қарамай, ҳали ҳам юқори савияда ўйин кўрсатаётганидан ҳайратда эканини яширмади. Клоппнинг фикрича, ушбу икки афсона турнирнинг асосий қаҳрамонлари бўлиб қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sports нашрига берган интервюсида Клопп айниқса Криштиано Роналдунинг танқидларга берган жавобини алоҳида эътироф этди. Португалиялик юлдуз турнир бошидаги омадсиз ўйинидан сўнг ўзини тиклаб олишга эришди. Клопп 41 ёшли ҳужумчининг Ўзбекистон терма жамоасига қарши кечган ва 5:0 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган баҳсда дубл қайд этганини юқори баҳолади. Ушбу натижа орқали Роналдо ўз мамлакатининг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарига айланди.

"Оддий томошабин сифатида бу мени жуда мафтун этади, чунки улар охирги ўн-ўн беш йилликнинг энг буюк ўйинчиларидир. Криштиано Роналдо биринчи ўйиндан кейин қаттиқ танқид қилинган эди, ҳатто мен ҳам бунга эътибор бердим. Аммо 41 ёшда шундай шиддатли ва жонли ўйин билан қайтиш — бу ақлбовар қилмас ҳолат. Унинг ҳали ҳам муваффақиятсизликлардан ранжиши ва бунга муносабат билдириши таҳсинга лойиқ", — дейди Юрген Клопп.

Мессининг тактик даҳо эканлиги ҳақида

Клопп, шунингдек, Лионель Мессининг Австрияга қарши ўйинини (2:0) жонли кузатганини ва аргентиналик футболчининг майдондаги ҳаракатлари ўзига хос эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Мессининг майдонда кам югуриши бу дангасалик эмас, балки юқори даражадаги тактик аниқлик ва майдонни "сканер" қилиш натижасидир.

"Одамлар уни шунчаки юрибди деб ўйлашади, мен эса у майдонни ўрганмоқда дейман. Тўп бошқа жойда бўлганда ҳам мен унга қарадим. У масофаларни ўлчайди, қаерда туриши кераклигини, қачон ўнг қанотга ёки марказга ўтишини аниқ билади. Австрия билан ўйинда у биринчи голни маҳорати эвазига, иккинчисини эса хоҳлагани учун урди. Агар пеналтини аниқ амалга оширганда, икки ўйинда олтита гол урган бўларди", — дея қўшимча қилди германиялик мураббий.

Клопп ушбу буюк авлод вакилларининг ўйинидан баҳраманд бўлиш имконияти борлигини тарихий воқелик деб ҳисоблайди. У ҳатто ўзининг собиқ шогирди Алексис Мак Аллистер билан учрашганини, аммо Лионель Месси билан юзма-юз келиш ҳатто 59 ёшли тажрибали мураббий учун ҳам ўзгача ҳаяжонли лаҳза бўлганини тан олди.

ЖЧ-2026 доирасидаги ушбу воқеалар шуни кўрсатмоқдаки, Месси ва Роналдо ҳали ҳам жаҳон футболи элитасида қолмоқда. Клоппнинг эътирофи эса ушбу футболчиларнинг нафақат жисмоний ҳолати, балки руҳий барқарорлиги ва тактик билимлари ҳали ҳам энг юқори нуқтада эканлигини тасдиқлайди.

Лионель МессиКриштиано РоналдоЮрген КлоппЖЧ-2026Футбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мбаппе ва Холанд рақобати: Нега у Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмаяпти?Мбаппе ва Холанд рақобати: Нега у Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмаяпти?Бугун, 12:19Босния ва Ҳерцеговина тарихий натижа билан плей-оффга чиқдиБосния ва Ҳерцеговина тарихий натижа билан плей-оффга чиқдиБугун, 12:14ЖЧ-2026 плей-оффининг илк жуфтлиги аниқландиЖЧ-2026 плей-оффининг илк жуфтлиги аниқландиБугун, 12:11Конголиклар Ўзбекистонга қарши ўйинни «ҳаёт-мамот баҳси» деб атадиКонголиклар Ўзбекистонга қарши ўйинни «ҳаёт-мамот баҳси» деб атадиБугун, 12:06Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Бугун, 12:05Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Бугун, 12:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди