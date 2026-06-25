Ўзбекистон плей-оффга чиқа оладими? Барчаси сўнгги турда ҳал бўлади...
Ўзбекистон миллий жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионати плей-офф босқичига чиқиш имконияти ҳамон сақланиб қолмоқда. Бироқ «оқ бўрилар»нинг кейинги босқичга йўл олиши учун фақат ғалабанинг ўзи етарли бўлмаслиги мумкин.
Фабио Каннаваро бошчилигидаги терма жамоа «К» гуруҳидан биринчи ёки иккинчи ўрин билан чиқиш имкониятини йўқотган. Энди Ўзбекистон фақат энг яхши учинчи ўрин соҳиблари қаторига кириш орқали 1/16 финал йўлланмасини қўлга киритиши мумкин.
Бунинг учун миллий жамоа сўнгги турда Конго Демократик Республикасини мағлуб этиши шарт. Имкон қадар йирик ҳисобдаги ғалаба муҳим аҳамият касб этади, чунки тенг очко тўпланган тақдирда тўплар нисбати ҳал қилувчи кўрсаткичлардан бирига айланади.
Айни вақтда учинчи ўринда бораётган жамоалар рейтингида Босния ва Ҳерцеговина 4 очко билан етакчилик қилмоқда. Боснияликлар плей-офф йўлланмасини кафолатлашга улгурди.
Кейинги ўринларда 3 очкодан тўплаган Швеция, Хорватия, Жанубий Корея, Жазоир, Парагвай ва Шотландия жойлашган. Кабо-Верде ҳамда Бельгияда 2 тадан очко бор. Конго Демократик Республикаси ва Эквадор 1 очкодан жамғарган бўлса, Сенегал ҳозирча очко ололмаган.
Ўзбекистоннинг вазифаси жуда аниқ: Конгони енгиш ва бошқа гуруҳлардаги натижаларни кутиш. «Оқ бўрилар»нинг имконияти ошиши учун учинчи ўрин учун курашаётган бир қатор рақиблар очко йўқотиши ёки мағлуб бўлиши керак.
Учинчи ўрин учун курашаётган жамоаларнинг сўнгги турдаги ўйинлари:
Япония — Швеция
Хорватия — Гана
Жазоир — Австрия
Парагвай — Австралия
Кабо-Верде — Саудия Арабистони
Янги Зеландия — Бельгия
Конго ДР — Ўзбекистон
Эквадор — Германия
Сенегал — Ироқ
УЧИНЧИ ЎРИНДАГИ ЖАМОАЛАР РЕЙТИНГИ
Айниқса, Швеция, Хорватия, Жазоир ва Парагвайнинг натижалари Ўзбекистон учун катта аҳамиятга эга. Ушбу жамоалар очко йўқотса, «оқ бўрилар» уларни қувиб ўтиш имкониятига эга бўлади. Кабо-Верде ва Бельгиянинг ғалаба қозонмаслиги ҳам Ўзбекистон фойдасига хизмат қилиши мумкин.
Аммо барча ҳисоб-китоблардан аввал Каннаваро жамоаси ўз вазифасини бажариши керак. Конго ДРга қарши дуранг ёки мағлубият плей-офф умидларини йўққа чиқаради. Ғалаба эса Ўзбекистонни мундиалнинг кейинги босқичига олиб чиқиши мумкин бўлган мураккаб, аммо реал сценарийни сақлаб қолади.
Шу тариқа, Ўзбекистон терма жамоаси тақдири нафақат ўз қўлида, балки бошқа гуруҳлардаги сўнгги тур натижаларига ҳам боғлиқ. Энди ҳар бир гол, ҳар бир очко ва ҳатто тўплар фарқи ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
…