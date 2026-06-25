Ўзбекистон плей-оффга чиқа оладими? Барчаси сўнгги турда ҳал бўлади...

·47·Спорт
Ўзбекистон плей-оффга чиқа оладими? Барчаси сўнгги турда ҳал бўлади...

Ўзбекистон миллий жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионати плей-офф босқичига чиқиш имконияти ҳамон сақланиб қолмоқда. Бироқ «оқ бўрилар»нинг кейинги босқичга йўл олиши учун фақат ғалабанинг ўзи етарли бўлмаслиги мумкин.

Фабио Каннаваро бошчилигидаги терма жамоа «К» гуруҳидан биринчи ёки иккинчи ўрин билан чиқиш имкониятини йўқотган. Энди Ўзбекистон фақат энг яхши учинчи ўрин соҳиблари қаторига кириш орқали 1/16 финал йўлланмасини қўлга киритиши мумкин.

Бунинг учун миллий жамоа сўнгги турда Конго Демократик Республикасини мағлуб этиши шарт. Имкон қадар йирик ҳисобдаги ғалаба муҳим аҳамият касб этади, чунки тенг очко тўпланган тақдирда тўплар нисбати ҳал қилувчи кўрсаткичлардан бирига айланади.

Айни вақтда учинчи ўринда бораётган жамоалар рейтингида Босния ва Ҳерцеговина 4 очко билан етакчилик қилмоқда. Боснияликлар плей-офф йўлланмасини кафолатлашга улгурди.

Кейинги ўринларда 3 очкодан тўплаган Швеция, Хорватия, Жанубий Корея, Жазоир, Парагвай ва Шотландия жойлашган. Кабо-Верде ҳамда Бельгияда 2 тадан очко бор. Конго Демократик Республикаси ва Эквадор 1 очкодан жамғарган бўлса, Сенегал ҳозирча очко ололмаган.

Ўзбекистоннинг вазифаси жуда аниқ: Конгони енгиш ва бошқа гуруҳлардаги натижаларни кутиш. «Оқ бўрилар»нинг имконияти ошиши учун учинчи ўрин учун курашаётган бир қатор рақиблар очко йўқотиши ёки мағлуб бўлиши керак.

Учинчи ўрин учун курашаётган жамоаларнинг сўнгги турдаги ўйинлари:

  • Япония — Швеция

  • Хорватия — Гана

  • Жазоир — Австрия

  • Парагвай — Австралия

  • Кабо-Верде — Саудия Арабистони

  • Янги Зеландия — Бельгия

  • Конго ДР — Ўзбекистон

  • Эквадор — Германия

  • Сенегал — Ироқ

УЧИНЧИ ЎРИНДАГИ ЖАМОАЛАР РЕЙТИНГИ

Айниқса, Швеция, Хорватия, Жазоир ва Парагвайнинг натижалари Ўзбекистон учун катта аҳамиятга эга. Ушбу жамоалар очко йўқотса, «оқ бўрилар» уларни қувиб ўтиш имкониятига эга бўлади. Кабо-Верде ва Бельгиянинг ғалаба қозонмаслиги ҳам Ўзбекистон фойдасига хизмат қилиши мумкин.

Аммо барча ҳисоб-китоблардан аввал Каннаваро жамоаси ўз вазифасини бажариши керак. Конго ДРга қарши дуранг ёки мағлубият плей-офф умидларини йўққа чиқаради. Ғалаба эса Ўзбекистонни мундиалнинг кейинги босқичига олиб чиқиши мумкин бўлган мураккаб, аммо реал сценарийни сақлаб қолади.

Шу тариқа, Ўзбекистон терма жамоаси тақдири нафақат ўз қўлида, балки бошқа гуруҳлардаги сўнгги тур натижаларига ҳам боғлиқ. Энди ҳар бир гол, ҳар бир очко ва ҳатто тўплар фарқи ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

ЎзбекистонФабио КаннавароКонго Демократик РеспубликасиБосния ва ГерцеговинаХорватия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қатар терма жамоасидан даҳшатли антирекорд — икки ўйинда автогол!Қатар терма жамоасидан даҳшатли антирекорд — икки ўйинда автогол!Бугун, 13:08Неймар узоқ кутилган қайтишдан сўнг кўз ёшларини тия олмадиНеймар узоқ кутилган қайтишдан сўнг кўз ёшларини тия олмадиБугун, 12:54«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!Бугун, 12:43Мбаппе ва Холанд рақобати: Нега у Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмаяпти?Мбаппе ва Холанд рақобати: Нега у Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмаяпти?Бугун, 12:19Юрген Клопп Месси ва Роналдунинг ЖЧ-2026 даги ўйинидан ҳайратда эканини билдирдиЮрген Клопп Месси ва Роналдунинг ЖЧ-2026 даги ўйинидан ҳайратда эканини билдирдиБугун, 12:14Босния ва Ҳерцеговина тарихий натижа билан плей-оффга чиқдиБосния ва Ҳерцеговина тарихий натижа билан плей-оффга чиқдиБугун, 12:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди