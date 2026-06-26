Арсеналнинг рекорд трансфери: Деклан Рисе қандай қилиб жаҳон даражасидаги юлдузга айланди

·31·Спорт
Арсеналнинг рекорд трансфери: Деклан Рисе қандай қилиб жаҳон даражасидаги юлдузга айланди

Лондоннинг Арсенал клуби томонидан 105 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олинган Деклан Рисе бугунги кунда нафақат Англия Премер-лигаси, балки жаҳон футболининг энг кучли ярим ҳимоячиларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Вест Хем сафидан "тўпчилар" таркибига ўтиш футболчининг фаолиятида туб бурилиш ясади ва унинг ўйин даражасини бир неча поғонага кўтарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Англия терма жамоасининг собиқ сардори Террй Бутчер Goal.com нашрига берган интервюсида Рисенинг ўсишини юқори баҳолади. Унинг фикрича, бундай катта ҳажмдаги трансфер ва нуфузли клубга ўтиш футболчидан руҳий ва жисмоний жиҳатдан мутлақо янги даражага чиқишни талаб қилади. Бутчер ўз тажрибасидан келиб чиқиб, катта клублардаги босим ва рақобат ўйинчини ўз устида кўпроқ ишлашга мажбур қилишини таъкидлади.

Рисе авваллари асосан таянч ярим ҳимоячиси ёки ҳимоячи сифатида кўрилган бўлса, Арсенал тизимида у ҳақиқий "бох-то-бох" ижрочисига айланди. Эндиликда у нафақат рақиб ҳужумларини қайтаришда, балки голли узатмалар бериш ва стандарт вазиятлардан унумли фойдаланишда ҳам жамоасининг асосий қуроли ҳисобланади. Унинг ўйинидаги кўп қирралилик Микел Артета услубига мукаммал даражада мос тушди.

Сардорлик сари йўл ва янги масъулият

Террй Бутчернинг сўзларига кўра, Деклан Рисе келажакда Англия терма жамоасида Гарри Кейндан сардорлик боғичини қабул қилиб олишга энг муносиб номзоддир. Унинг майдондаги етакчилик қобилияти ва характери уни жамоанинг ҳақиқий моторига айлантирган. Вест Хем каби ўрта поғонадаги жамоадан чемпионлик учун курашадиган Арсеналга ўтиш унинг руҳиятини тоблай олди.

"Вест Хем сафида ўйнаганингизда, рақиблар сизни мағлуб этиш мумкинлигини билишади. Аммо Арсенал либосида майдонга тушсангиз, ҳамма сизни енгишни истайди, бу эса ҳар бир баҳсда 100 фоиз куч билан ўйнашни талаб қилади", — дейди Бутчер. Унинг фикрича, Рисе айни дамда Баллон дъОр совринига даъвогар бўла оладиган даражадаги элит футболчилар қаторига кириб улгурган.

Ҳозирда 27 ёшни қарши олган ярим ҳимоячи нафақат клуб даражасида, балки халқаро майдонда ҳам катта мақсадларни кўзламоқда. Унинг Арсенал билан Премер-лигада ғолиб чиқиш ва Англия билан Жаҳон чемпионатида зафар қучиш имкониятлари юқори баҳоланмоқда. Челси академиясидан ҳайдалган ёш йигитчанинг бугунги муваффақияти кўплаб ёш футболчилар учун ўрнак бўлиб хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, Арсенал томонидан сарфланган рекорд маблағ ўзини тўлиқ оқлади. Деклан Рисе нафақат майдон марказидаги муаммоларни ҳал қилди, балки жамоанинг ғолиблик менталитетини шакллантиришда ҳам муҳим рол ўйнамоқда. Унинг трансфери замонавий футболда тўғри танланган лойиҳа ва мураббий ишончи футболчини қанчалик ўзгартириши мумкинлигига ёрқин мисолдир.

АрсеналДеклан РисеАнглияТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Виталий Денисов Ўзбекистоннинг муаммоси нимада эканини очиб бердиВиталий Денисов Ўзбекистоннинг муаммоси нимада эканини очиб бердиБугун, 20:51ЖЧ-2026: Абдувоҳид Неъматов ҳам тарихий «қора рўйхат»га кирдиЖЧ-2026: Абдувоҳид Неъматов ҳам тарихий «қора рўйхат»га кирдиБугун, 20:31Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 20:19Ги Стефан: «Мбаппени қандай танқид қилиш мумкин?»Ги Стефан: «Мбаппени қандай танқид қилиш мумкин?»Бугун, 18:46Моуриньо «Реал» футболчиларига ЖЧ-2026 дан эртароқ қайтишни тиладиМоуриньо «Реал» футболчиларига ЖЧ-2026 дан эртароқ қайтишни тиладиБугун, 18:42Бразилия ЖЧ-2026даги ҳакамлик устидан ФИФАга расмий шикоят киритдиБразилия ЖЧ-2026даги ҳакамлик устидан ФИФАга расмий шикоят киритдиБугун, 18:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди