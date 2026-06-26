Арсеналнинг рекорд трансфери: Деклан Рисе қандай қилиб жаҳон даражасидаги юлдузга айланди
Лондоннинг Арсенал клуби томонидан 105 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олинган Деклан Рисе бугунги кунда нафақат Англия Премер-лигаси, балки жаҳон футболининг энг кучли ярим ҳимоячиларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Вест Хем сафидан "тўпчилар" таркибига ўтиш футболчининг фаолиятида туб бурилиш ясади ва унинг ўйин даражасини бир неча поғонага кўтарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Англия терма жамоасининг собиқ сардори Террй Бутчер Goal.com нашрига берган интервюсида Рисенинг ўсишини юқори баҳолади. Унинг фикрича, бундай катта ҳажмдаги трансфер ва нуфузли клубга ўтиш футболчидан руҳий ва жисмоний жиҳатдан мутлақо янги даражага чиқишни талаб қилади. Бутчер ўз тажрибасидан келиб чиқиб, катта клублардаги босим ва рақобат ўйинчини ўз устида кўпроқ ишлашга мажбур қилишини таъкидлади.
Рисе авваллари асосан таянч ярим ҳимоячиси ёки ҳимоячи сифатида кўрилган бўлса, Арсенал тизимида у ҳақиқий "бох-то-бох" ижрочисига айланди. Эндиликда у нафақат рақиб ҳужумларини қайтаришда, балки голли узатмалар бериш ва стандарт вазиятлардан унумли фойдаланишда ҳам жамоасининг асосий қуроли ҳисобланади. Унинг ўйинидаги кўп қирралилик Микел Артета услубига мукаммал даражада мос тушди.
Сардорлик сари йўл ва янги масъулиятТеррй Бутчернинг сўзларига кўра, Деклан Рисе келажакда Англия терма жамоасида Гарри Кейндан сардорлик боғичини қабул қилиб олишга энг муносиб номзоддир. Унинг майдондаги етакчилик қобилияти ва характери уни жамоанинг ҳақиқий моторига айлантирган. Вест Хем каби ўрта поғонадаги жамоадан чемпионлик учун курашадиган Арсеналга ўтиш унинг руҳиятини тоблай олди.
"Вест Хем сафида ўйнаганингизда, рақиблар сизни мағлуб этиш мумкинлигини билишади. Аммо Арсенал либосида майдонга тушсангиз, ҳамма сизни енгишни истайди, бу эса ҳар бир баҳсда 100 фоиз куч билан ўйнашни талаб қилади", — дейди Бутчер. Унинг фикрича, Рисе айни дамда Баллон дъОр совринига даъвогар бўла оладиган даражадаги элит футболчилар қаторига кириб улгурган.
Ҳозирда 27 ёшни қарши олган ярим ҳимоячи нафақат клуб даражасида, балки халқаро майдонда ҳам катта мақсадларни кўзламоқда. Унинг Арсенал билан Премер-лигада ғолиб чиқиш ва Англия билан Жаҳон чемпионатида зафар қучиш имкониятлари юқори баҳоланмоқда. Челси академиясидан ҳайдалган ёш йигитчанинг бугунги муваффақияти кўплаб ёш футболчилар учун ўрнак бўлиб хизмат қилади.
Хулоса қилиб айтганда, Арсенал томонидан сарфланган рекорд маблағ ўзини тўлиқ оқлади. Деклан Рисе нафақат майдон марказидаги муаммоларни ҳал қилди, балки жамоанинг ғолиблик менталитетини шакллантиришда ҳам муҳим рол ўйнамоқда. Унинг трансфери замонавий футболда тўғри танланган лойиҳа ва мураббий ишончи футболчини қанчалик ўзгартириши мумкинлигига ёрқин мисолдир.
…