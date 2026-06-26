Кержаков: «Ўзбекистоннинг плей-оффга чиқиши учун мўъжиза керак»
Россиялик собиқ футболчи Александр Кержаков Ўзбекистон миллий жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионати плей-офф босқичига чиқиш имкониятлари ҳақида фикр билдирди.
Маълумки, Ўзбекистон терма жамоаси гуруҳ босқичининг 3-турида учинчи ўрин учун асосий рақобатчиси ҳисобланган Конго Демократик Республикасига қарши майдонга тушади.
Кержаковнинг фикрича, Ўзбекистоннинг кейинги босқичга йўл олиш имконияти жуда паст. Бунинг учун жамоа Конго ДРни катта ҳисобда мағлуб этиши талаб қилинади.
«Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатида гуруҳдан чиқиш имкониятлари жуда кам. Сабаби Конго ДР миллий жамоасини ўта йирик ҳисобда мағлуб этиш керак», — деди у.
Собиқ ҳужумчи ушбу вазиятда мўъжиза юз беришига ишонмаётганини ҳам яширмади.
«Қандайдир мўъжиза рўй бериб, Ўзбекистон плей-оффга чиқади, деб ўйламайман», — дея қўшимча қилди Кержаков.
Россиялик мутахассис Ўзбекистоннинг мундиалга йўл олганининг ўзи мамлакат футболи учун катта ютуқ эканини таъкидлади. У бу жиҳатдан жамоани ЖЧ-2026да иштирок этган Кюрасао терма жамоаси билан қиёслади.
«Бу жамоа ҳақида худди Кюрасао миллий жамоаси каби гапириш мумкин. Жаҳон чемпионатига чиқишнинг ўзи Ўзбекистон футболи учун катта муваффақият. Келажакда улар ушбу натижани янада ривожлантиришига умид қиламан», — деди Кержаков журналист Николай Баранов билан суҳбатда.
Энди Ўзбекистон терма жамоаси сўнгги турда Конго ДРга қарши ғалаба қозониб, турнирдаги имкониятини охиригача сақлаб қолишга ҳаракат қилади.
…