Андрей Фёдоров: «Мен Каннаваро ўрнига Кападзени қолдирардим»

·0·Спорт
Андрей Фёдоров: «Мен Каннаваро ўрнига Кападзени қолдирардим»

Ўзбекистон миллий жамоаси ўз тарихидаги илк жаҳон чемпионатининг дастлабки икки учрашувида кучли рақибларга дуч келди. Вакилларимиз Колумбияга 1:3, Португалияга эса 0:5 ҳисобида имкониятни бой берди.

Миллий жамоанинг собиқ футболчиси Андрей Фёдоров турнирдаги муваффақиятсиз натижалар ҳақида фикр билдириб, бош мураббий Фабио Каннаваронинг тайинланишига муносабат билдирди.

Фёдоровнинг таъкидлашича, у қарор қабул қилувчи бўлганида, Италия терма жамоасининг собиқ футболчисини бош мураббий этиб тайинламас ва Тимур Кападзени лавозимида қолдирар эди.

«Менга қолса, Фабио Каннаварони Ўзбекистон терма жамоасига бош мураббий қилиб тайинламасдим. Тимур Кападзени қолдирган бўлардим. У миллий жамоа бош мураббийи сифатида ўз олдига қўйилган вазифаларни яхши бажараётган эди», — деди Фёдоров.

Собиқ футболчи Каннаваронинг ҳам Ўзбекистонда ишлаш учун ўзига хос мотивацияси борлигини таъкидлади. Бироқ у мураббий алмашинуви жамоанинг жаҳон чемпионатидаги иштирокига таъсир кўрсатган, деб ҳисобламоқда.

Шу билан бирга, Фёдоров Ўзбекистоннинг плей-офф босқичига чиқиш имконияти ҳали бутунлай йўқолмаганини қайд этди.

«Ўзбекистон терма жамоаси албатта гуруҳдан чиқа олмайди, деб айтолмайман. Умид жуда катта эмас, аммо барибир бор. Бунинг учун, энг аввало, Конго ДР терма жамоасини мағлуб этиш керак», — деди у.

Фёдоров Конго ДРни жиддий рақиб сифатида баҳолади ва ушбу жамоа гуруҳ босқичида ўзининг кучли томонларини намойиш этганини алоҳида таъкидлади.

«Конго гуруҳ босқичида ўзини анча кучли томондан кўрсатди», — дея қўшимча қилди Ўзбекистон терма жамоасининг собиқ футболчиси.

Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Конго Демократик Республикаси миллий жамоалари ўртасидаги ҳал қилувчи учрашув 28 июнь куни АҚШда бўлиб ўтади.

Ҳар икки жамоа учун ҳам катта аҳамиятга эга бўлган баҳс Тошкент вақти билан соат 04:30 да бошланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Виталий Денисов Ўзбекистоннинг муаммоси нимада эканини очиб бердиВиталий Денисов Ўзбекистоннинг муаммоси нимада эканини очиб бердиБугун, 20:51ЖЧ-2026: Абдувоҳид Неъматов ҳам тарихий «қора рўйхат»га кирдиЖЧ-2026: Абдувоҳид Неъматов ҳам тарихий «қора рўйхат»га кирдиБугун, 20:31Арсеналнинг рекорд трансфери: Деклан Рисе қандай қилиб жаҳон даражасидаги юлдузга айландиАрсеналнинг рекорд трансфери: Деклан Рисе қандай қилиб жаҳон даражасидаги юлдузга айландиБугун, 20:19Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 20:19Ги Стефан: «Мбаппени қандай танқид қилиш мумкин?»Ги Стефан: «Мбаппени қандай танқид қилиш мумкин?»Бугун, 18:46Моуриньо «Реал» футболчиларига ЖЧ-2026 дан эртароқ қайтишни тиладиМоуриньо «Реал» футболчиларига ЖЧ-2026 дан эртароқ қайтишни тиладиБугун, 18:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди