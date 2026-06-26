Андрей Фёдоров: «Мен Каннаваро ўрнига Кападзени қолдирардим»
Ўзбекистон миллий жамоаси ўз тарихидаги илк жаҳон чемпионатининг дастлабки икки учрашувида кучли рақибларга дуч келди. Вакилларимиз Колумбияга 1:3, Португалияга эса 0:5 ҳисобида имкониятни бой берди.
Миллий жамоанинг собиқ футболчиси Андрей Фёдоров турнирдаги муваффақиятсиз натижалар ҳақида фикр билдириб, бош мураббий Фабио Каннаваронинг тайинланишига муносабат билдирди.
Фёдоровнинг таъкидлашича, у қарор қабул қилувчи бўлганида, Италия терма жамоасининг собиқ футболчисини бош мураббий этиб тайинламас ва Тимур Кападзени лавозимида қолдирар эди.
«Менга қолса, Фабио Каннаварони Ўзбекистон терма жамоасига бош мураббий қилиб тайинламасдим. Тимур Кападзени қолдирган бўлардим. У миллий жамоа бош мураббийи сифатида ўз олдига қўйилган вазифаларни яхши бажараётган эди», — деди Фёдоров.
Собиқ футболчи Каннаваронинг ҳам Ўзбекистонда ишлаш учун ўзига хос мотивацияси борлигини таъкидлади. Бироқ у мураббий алмашинуви жамоанинг жаҳон чемпионатидаги иштирокига таъсир кўрсатган, деб ҳисобламоқда.
Шу билан бирга, Фёдоров Ўзбекистоннинг плей-офф босқичига чиқиш имконияти ҳали бутунлай йўқолмаганини қайд этди.
«Ўзбекистон терма жамоаси албатта гуруҳдан чиқа олмайди, деб айтолмайман. Умид жуда катта эмас, аммо барибир бор. Бунинг учун, энг аввало, Конго ДР терма жамоасини мағлуб этиш керак», — деди у.
Фёдоров Конго ДРни жиддий рақиб сифатида баҳолади ва ушбу жамоа гуруҳ босқичида ўзининг кучли томонларини намойиш этганини алоҳида таъкидлади.
«Конго гуруҳ босқичида ўзини анча кучли томондан кўрсатди», — дея қўшимча қилди Ўзбекистон терма жамоасининг собиқ футболчиси.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Конго Демократик Республикаси миллий жамоалари ўртасидаги ҳал қилувчи учрашув 28 июнь куни АҚШда бўлиб ўтади.
Ҳар икки жамоа учун ҳам катта аҳамиятга эга бўлган баҳс Тошкент вақти билан соат 04:30 да бошланади.
…