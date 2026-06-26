Asus дунёдаги энг қиммат мини-компьютерини тақдим этди: Нархи электромобил билан тенг

·0·Техно
Asus дунёдаги энг қиммат мини-компьютерини тақдим этди: Нархи электромобил билан тенг

Компьютер технологиялари бозорида ўзининг юқори унумдорликка эга қурилмалари билан танилган Asus компанияси Републик оф Гамерс (РОГ) брендининг 20 йиллиги муносабати билан эксклюзив мини-ПК моделини намойиш этди. РОГ НУК 20т Анниверсарй Эдитион деб номланган ушбу қурилма нафақат ўзининг ихчам ўлчамлари, балки рекорд даражадаги нархи билан ҳам технология олами эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу юбилей нашри Хитой бозорида 44 минг юан ёки тахминан 6480 АҚШ доллари қийматида сотувга чиқди. Таққослаш учун, ушбу маблағ эвазига Хитойда ихчам шаҳар электромобилини харид қилиш мумкин. Бундай юқори нарх қурилманинг чекланган нусхада ишлаб чиқарилгани ва унинг ичига жойлаштирилган энг сўнгги технологик ишланмалар билан изоҳланади.

Мислсиз қувват ва эксклюзив дизайн

Янги мини-компьютер қора ва олтин ранглар уйғунлигидаги ярим шаффоф корпусга эга бўлиб, унинг ҳажми бор-йўғи 3 литрни ташкил этади. Қурилманинг ички қисмида 24 ядроли Intel Core Ultra 9 290ҲХ Plus процессори ҳамда 24 GB GDDR7 хотирага эга NVIDIA GeForce RTX 5090 Лаптоп видеокартаси жойлашган. Бу каби техник кўрсаткичлар мини-ПК сегменти учун мисли кўрилмаган қувват ҳисобланади.

Қурилманинг асосий техник хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

  • 64 GB оператив хотира (DDR5-6400), уни 128 GB гача кенгайтириш имконияти мавжуд;
  • 2 TB ҳажмли PCIe Ген6 NVMe SSD хотира қурилмаси;
  • Вапор Чамбер (буғланиш камераси) ва учта вентилятордан иборат совутиш тизими;
  • 380 В қувватга эга ташқи блок орқали энергия таъминоти.
Asus муҳандислари қурилманинг эргономикасига ҳам алоҳида эътибор қаратишган. Комплектда махсус олинадиган таглик мавжуд бўлиб, у ўрнатилган акселерометр ёрдамида компьютернинг горизонтал ёки вертикал ҳолатини аниқлайди ва тизим ишини мослаштиради. Бу фойдаланувчига иш столида жойни максимал даражада тежаш имконини беради.

Замонавий интерфейслар ва алоқа имкониятлари

Кичик ҳажмга қарамай, РОГ НУК 20т Анниверсарй Эдитион кенг кўламли портлар билан жиҳозланган. Олд панелда USB-А, USB-C ва аудио коннектор жойлашган бўлса, орқа томонда Тундерболт 4, тўртта USB-А (10 Гбит/с), иккитадан HDMI 2.1 ва ДисплайПорт 2.1 портлари мавжуд. Шунингдек, 2.5G Etherнет тармоғи ҳам кўзда тутилган.

Сиmsиз алоқа учун Intel Киллер Wi-Fi 7 ва Bluetooth 5.4 модуллари жавоб беради, бу эса онлайн ўйинлар ва катта ҳажмдаги маълумотларни узатишда максимал тезликни таъминлайди. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу модел оммавий фойдаланиш учун эмас, балки бренд ишқибозлари ва коллекционерлар учун мўлжалланган рамзий маҳсулотдир.

Ушбу мини-ПК нафақат ўйинлар, балки мураккаб график ишлов бериш ва сунъий интеллект алгоритмлари билан ишлаш учун ҳам бемалол хизмат қила олади. Ҳозирча қурилманинг глобал бозордаги сотувлари ва бошқа минтақалардаги нархи ҳақида расмий маълумотлар берилмаган.

AsusРОГMini-ПКТехнологияNVIDIA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект пойгасида янги давр: АҚШ ҳукумати GPT-5.6 ва бошқа моделларни назоратга олмоқдаСунъий интеллект пойгасида янги давр: АҚШ ҳукумати GPT-5.6 ва бошқа моделларни назоратга олмоқдаБугун, 21:25TikTok шунчаки ижтимоий тармоқ бўлишдан тўхтамоқда: Платформа “супер илова”га айланадиTikTok шунчаки ижтимоий тармоқ бўлишдан тўхтамоқда: Платформа “супер илова”га айланадиБугун, 21:22Хпризе асосчиси глобал кузатув тарафдори: "Одамлар кузатилганда ўзини яхши тутади"Хпризе асосчиси глобал кузатув тарафдори: "Одамлар кузатилганда ўзини яхши тутади"Бугун, 20:59Дигит роботлари ишлаб чиқарувчиси 2,5 миллиард долларлик баҳо билан биржага чиқадиДигит роботлари ишлаб чиқарувчиси 2,5 миллиард долларлик баҳо билан биржага чиқадиБугун, 20:25Россияда янги авлод 2EС11 «Орлетс» электровози синовлардан муваффақиятли ўтдиРоссияда янги авлод 2EС11 «Орлетс» электровози синовлардан муваффақиятли ўтдиБугун, 19:54Vivo Х Фолд 6 тақдим этилди: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP Зеисс камерасига эга флагманVivo Х Фолд 6 тақдим этилди: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP Зеисс камерасига эга флагманБугун, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди