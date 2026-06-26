Asus дунёдаги энг қиммат мини-компьютерини тақдим этди: Нархи электромобил билан тенг
Компьютер технологиялари бозорида ўзининг юқори унумдорликка эга қурилмалари билан танилган Asus компанияси Републик оф Гамерс (РОГ) брендининг 20 йиллиги муносабати билан эксклюзив мини-ПК моделини намойиш этди. РОГ НУК 20т Анниверсарй Эдитион деб номланган ушбу қурилма нафақат ўзининг ихчам ўлчамлари, балки рекорд даражадаги нархи билан ҳам технология олами эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу юбилей нашри Хитой бозорида 44 минг юан ёки тахминан 6480 АҚШ доллари қийматида сотувга чиқди. Таққослаш учун, ушбу маблағ эвазига Хитойда ихчам шаҳар электромобилини харид қилиш мумкин. Бундай юқори нарх қурилманинг чекланган нусхада ишлаб чиқарилгани ва унинг ичига жойлаштирилган энг сўнгги технологик ишланмалар билан изоҳланади.
Мислсиз қувват ва эксклюзив дизайнЯнги мини-компьютер қора ва олтин ранглар уйғунлигидаги ярим шаффоф корпусга эга бўлиб, унинг ҳажми бор-йўғи 3 литрни ташкил этади. Қурилманинг ички қисмида 24 ядроли Intel Core Ultra 9 290ҲХ Plus процессори ҳамда 24 GB GDDR7 хотирага эга NVIDIA GeForce RTX 5090 Лаптоп видеокартаси жойлашган. Бу каби техник кўрсаткичлар мини-ПК сегменти учун мисли кўрилмаган қувват ҳисобланади.
Қурилманинг асосий техник хусусиятлари қуйидагилардан иборат:
- 64 GB оператив хотира (DDR5-6400), уни 128 GB гача кенгайтириш имконияти мавжуд;
- 2 TB ҳажмли PCIe Ген6 NVMe SSD хотира қурилмаси;
- Вапор Чамбер (буғланиш камераси) ва учта вентилятордан иборат совутиш тизими;
- 380 В қувватга эга ташқи блок орқали энергия таъминоти.
Замонавий интерфейслар ва алоқа имкониятлариКичик ҳажмга қарамай, РОГ НУК 20т Анниверсарй Эдитион кенг кўламли портлар билан жиҳозланган. Олд панелда USB-А, USB-C ва аудио коннектор жойлашган бўлса, орқа томонда Тундерболт 4, тўртта USB-А (10 Гбит/с), иккитадан HDMI 2.1 ва ДисплайПорт 2.1 портлари мавжуд. Шунингдек, 2.5G Etherнет тармоғи ҳам кўзда тутилган.
Сиmsиз алоқа учун Intel Киллер Wi-Fi 7 ва Bluetooth 5.4 модуллари жавоб беради, бу эса онлайн ўйинлар ва катта ҳажмдаги маълумотларни узатишда максимал тезликни таъминлайди. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу модел оммавий фойдаланиш учун эмас, балки бренд ишқибозлари ва коллекционерлар учун мўлжалланган рамзий маҳсулотдир.
Ушбу мини-ПК нафақат ўйинлар, балки мураккаб график ишлов бериш ва сунъий интеллект алгоритмлари билан ишлаш учун ҳам бемалол хизмат қила олади. Ҳозирча қурилманинг глобал бозордаги сотувлари ва бошқа минтақалардаги нархи ҳақида расмий маълумотлар берилмаган.
…