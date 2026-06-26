Байроқни тозалаган Периҳан хоним тақдирланди (видео)

·32·Дунё
Байроқни тозалаган Периҳан хоним тақдирланди (видео)

Туркияда давлат байроғига кўрсатган юксак ҳурмати билан ижтимоий тармоқларда кенг эътибор қозонган Периҳан хоним расмийлар томонидан қабул қилинди.

Учрашув давомида мутасаддилар унинг Туркия байроғига бўлган эҳтироми, фуқаролик масъулияти ҳамда ёшлар учун ибрат бўладиган хатти-ҳаракатини алоҳида эътироф этишди. Периҳан хонимга самимий миннатдорлик изҳор қилиниб, бундай фазилатлар жамиятда ватанпарварлик ва миллий қадриятларни мустаҳкамлашга хизмат қилиши таъкидланди.

Эслатиб ўтамиз, Периҳан хонимнинг байроқни эҳтиёткорлик билан тозалаётгани акс этган видео аввалроқ ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, минглаб фойдаланувчилар томонидан илиқ фикрлар билан кутиб олинган эди. Кўпчилик унинг давлат рамзига бўлган ҳурматини юксак баҳолаб, бу ҳаракатни бошқаларга ҳам намуна сифатида кўрсатган.

ПериханТурция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қирғизистонда дарёга чўккан ўзбекистонлик аёлнинг жасади топилдиҚирғизистонда дарёга чўккан ўзбекистонлик аёлнинг жасади топилдиБугун, 22:10Фарзанди учун жонини берган онанинг ҳикояси кўпчиликни йиғлатдиФарзанди учун жонини берган онанинг ҳикояси кўпчиликни йиғлатдиБугун, 21:55Пекинда самолёт осмонўпар бинога урилди: даҳшатли кадрлар тарқалдиПекинда самолёт осмонўпар бинога урилди: даҳшатли кадрлар тарқалдиБугун, 21:42Сирли тоғда юзлаб колонкалар топилди: бунинг сабаби нима?Сирли тоғда юзлаб колонкалар топилди: бунинг сабаби нима?Бугун, 20:56Японияда боғча болаларини ёзги иссиқдан асраш учун ажойиб ечим топишди!Японияда боғча болаларини ёзги иссиқдан асраш учун ажойиб ечим топишди!Бугун, 20:49Европадаги жазирама қурбонлари ортмоқда: 4 кунда 212 киши ҳалок бўлдиЕвропадаги жазирама қурбонлари ортмоқда: 4 кунда 212 киши ҳалок бўлдиБугун, 20:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда