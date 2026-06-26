Байроқни тозалаган Периҳан хоним тақдирланди (видео)
Туркияда давлат байроғига кўрсатган юксак ҳурмати билан ижтимоий тармоқларда кенг эътибор қозонган Периҳан хоним расмийлар томонидан қабул қилинди.
Учрашув давомида мутасаддилар унинг Туркия байроғига бўлган эҳтироми, фуқаролик масъулияти ҳамда ёшлар учун ибрат бўладиган хатти-ҳаракатини алоҳида эътироф этишди. Периҳан хонимга самимий миннатдорлик изҳор қилиниб, бундай фазилатлар жамиятда ватанпарварлик ва миллий қадриятларни мустаҳкамлашга хизмат қилиши таъкидланди.
Эслатиб ўтамиз, Периҳан хонимнинг байроқни эҳтиёткорлик билан тозалаётгани акс этган видео аввалроқ ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, минглаб фойдаланувчилар томонидан илиқ фикрлар билан кутиб олинган эди. Кўпчилик унинг давлат рамзига бўлган ҳурматини юксак баҳолаб, бу ҳаракатни бошқаларга ҳам намуна сифатида кўрсатган.
…