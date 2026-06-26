Пекинда самолёт осмонўпар бинога урилди: даҳшатли кадрлар тарқалди

·0·Дунё
Пекинда самолёт осмонўпар бинога урилди: даҳшатли кадрлар тарқалди

Пекинда кичик самолёт шаҳарнинг энг баланд осмонўпар биноларидан бирига келиб урилди. Ҳодиса оқибатида бинодан парчалар кўчаларга сочилиб кетган. Бу ҳақда хориж ОАВлари хабар бермоқда.

Маълум қилинишича, воқеа жума куни маҳаллий вақт билан соат 18:00 атрофида содир бўлган. Бир двигателли, икки ўринли Хитойда ишлаб чиқарилган B-12PP русумли енгил самолёт Пекиннинг энг баланд — 109 қаватли CITIC Tower (China Zun) биносига келиб урилган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда бинодаги бир нечта ойналар сингани, самолётнинг дум қисми ерга тушиб қолгани ҳамда атрофга парчалар сочилганини кўриш мумкин. Шунингдек, бинодан қуюқ тутун кўтарилгани сабабли барча одамлар зудлик билан эвакуация қилинган.

Ko'p qavatli binolar yoniga kichik samolyot qulab tushgan.

Дастлабки маълумотларга кўра, самолёт ҳодисадан тахминан 30 дақиқа аввал Шифоси аэропортидан парвоз қилган ва яна шу аэропортга қайтиши режалаштирилган эди. Бироқ маълум сабабларга кўра белгиланган йўналишдан чиқиб кетган. Парвоз кузатув тизими самолёт сигналини Пекиннинг Шарқий Бешинчи ҳалқа йўли яқинида йўқотган.

Ҳодисадан кейин осмонўпар бинога олиб борувчи бир нечта йўллар вақтинча ёпилди. Гувоҳларнинг айтишича, полиция ва фавқулодда хизматлар ҳудудни зудлик билан назоратга олган. Шунингдек, ҳуқуқ-тартибот идоралари ҳодиса жойидаги одамларга фото ва видео тасвирга олишга чеклов қўйгани, ижтимоий тармоқларга жойланган айрим видеолар эса қисқа вақт ичида ўчириб ташлангани хабар қилинмоқда.

Айни пайтда самолётнинг нима сабабдан белгиланган йўналишдан чиқиб кетгани ва ҳодисага нима туртки бўлгани юзасидан расмий текширув ишлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сирли тоғда юзлаб колонкалар топилди: бунинг сабаби нима?Сирли тоғда юзлаб колонкалар топилди: бунинг сабаби нима?Бугун, 20:56Японияда боғча болаларини ёзги иссиқдан асраш учун ажойиб ечим топишди!Японияда боғча болаларини ёзги иссиқдан асраш учун ажойиб ечим топишди!Бугун, 20:49Европадаги жазирама қурбонлари ортмоқда: 4 кунда 212 киши ҳалок бўлдиЕвропадаги жазирама қурбонлари ортмоқда: 4 кунда 212 киши ҳалок бўлдиБугун, 20:37Бир чемодан уч ўзбекистонликни ўлимга етакладиБир чемодан уч ўзбекистонликни ўлимга етакладиБугун, 19:53Венгрияда одам тана аъзоларидан таом тайёрлаб еган эркак ҳибсга олиндиВенгрияда одам тана аъзоларидан таом тайёрлаб еган эркак ҳибсга олиндиБугун, 18:32Францияда жазирама ортидан кондиционерлар учун кураш авж олди (видео)Францияда жазирама ортидан кондиционерлар учун кураш авж олди (видео)Бугун, 18:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда