Пекинда самолёт осмонўпар бинога урилди: даҳшатли кадрлар тарқалди
Пекинда кичик самолёт шаҳарнинг энг баланд осмонўпар биноларидан бирига келиб урилди. Ҳодиса оқибатида бинодан парчалар кўчаларга сочилиб кетган. Бу ҳақда хориж ОАВлари хабар бермоқда.
Маълум қилинишича, воқеа жума куни маҳаллий вақт билан соат 18:00 атрофида содир бўлган. Бир двигателли, икки ўринли Хитойда ишлаб чиқарилган B-12PP русумли енгил самолёт Пекиннинг энг баланд — 109 қаватли CITIC Tower (China Zun) биносига келиб урилган.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда бинодаги бир нечта ойналар сингани, самолётнинг дум қисми ерга тушиб қолгани ҳамда атрофга парчалар сочилганини кўриш мумкин. Шунингдек, бинодан қуюқ тутун кўтарилгани сабабли барча одамлар зудлик билан эвакуация қилинган.
Дастлабки маълумотларга кўра, самолёт ҳодисадан тахминан 30 дақиқа аввал Шифоси аэропортидан парвоз қилган ва яна шу аэропортга қайтиши режалаштирилган эди. Бироқ маълум сабабларга кўра белгиланган йўналишдан чиқиб кетган. Парвоз кузатув тизими самолёт сигналини Пекиннинг Шарқий Бешинчи ҳалқа йўли яқинида йўқотган.
Ҳодисадан кейин осмонўпар бинога олиб борувчи бир нечта йўллар вақтинча ёпилди. Гувоҳларнинг айтишича, полиция ва фавқулодда хизматлар ҳудудни зудлик билан назоратга олган. Шунингдек, ҳуқуқ-тартибот идоралари ҳодиса жойидаги одамларга фото ва видео тасвирга олишга чеклов қўйгани, ижтимоий тармоқларга жойланган айрим видеолар эса қисқа вақт ичида ўчириб ташлангани хабар қилинмоқда.
Айни пайтда самолётнинг нима сабабдан белгиланган йўналишдан чиқиб кетгани ва ҳодисага нима туртки бўлгани юзасидан расмий текширув ишлари давом этмоқда.
…