Сунъий интеллект пойгасида янги давр: АҚШ ҳукумати GPT-5.6 ва бошқа моделларни назоратга олмоқда

·0·Техно
Сунъий интеллект пойгасида янги давр: АҚШ ҳукумати GPT-5.6 ва бошқа моделларни назоратга олмоқда

Сунъий интеллект оламидаги икки йирик рақиб — OpenAI ва Anthropic ўртасидаги рақобат эндиликда мутлақо янги босқичга чиқди. Энди гап фақат технологик устунлик ҳақида эмас, балки давлат назорати остида омон қолиш ҳақида бормоқда. АҚШ ҳукумати энг илғор сунъий интеллект моделларини оммага чиқариш устидан қатъий назорат ўрнатишни бошлади, бу эса бутун саноатнинг келажагини хавф остига қўйиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Яқинда Anthropic компаниясининг Fable ва Mythos моделлари ҳукумат томонидан тўхтатиб қўйилган эди. Эндиликда OpenAI компаниясининг кутилаётган янги GPT-5.6 модели ҳам худди шундай тақдирга дуч келиши кутилмоқда. Те Информатион нашрининг хабар беришича, ушбу модел фақат чекланган доирадаги мижозлар учун тақдим этилади ва ҳар бир фойдаланувчи учун ҳукуматдан алоҳида рухсат олиш талаб қилинади. Sam Altman ушбу жараён бир неча ҳафта давом этишини тахмин қилаётган бўлса-да, Anthropic тажрибаси бу муддат ойларга чўзилиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Назорат ва иқтисодий хавфлар

Ҳукуматнинг бундай аралашуви сунъий интеллект лабораториялари учун жиддий иқтисодий зарба бўлиши мумкин. Миллиардлаб доллар инвестиция киритилган янги тизимларнинг бозорга чиқиши кечиктирилиши компанияларнинг даромадлилик даражасини пасайтиради. Бу эса, ўз навбатида, маълумотларни қайта ишлаш марказларининг қурилиши ва технологик инфратузилманинг ривожланишига ҳам салбий таъсир кўрсатади. Агар жараён шу тарзда давом этса, бутун соҳада турғунлик юзага келиши ҳеч гап эмас.

Ҳозирда OpenAI ва Anthropic бир хил муаммоли вазиятга тушиб қолган. Саноат вакиллари орасида турли айбловлар янграмоқда: кимдир Anthropic компаниясини регламентлар орқали рақобатчиларни бўғишда айбласа, бошқалар OpenAI раҳбариятини сиёсий доиралар билан яқинлашиб, рақибларини бозордан сиқиб чиқаришга уринаётганликда гумон қилмоқда. Бироқ, вазият шахсий рақобатдан анча жиддийроқ тус олган.

Хавфсизлик масаласи ва келажакдаги қадамлар

АҚШ ҳукумати моделларни текшириш ниятида бўлса-да, ҳозирча тартибга солувчи органларда бундай мураккаб тизимларни синовдан ўтказиш учун етарли тажриба ва техник имкониятлар мавжуд эмас. Энг муҳими, ҳукумат айнан қандай хавфлардан ҳимояланмоқчи эканлиги ҳақида аниқ мезонлар ишлаб чиқилмаган. Шунга қарамай, сунъий интеллектнинг киберхавфсизлик ва биологик хавфлар борасидаги имкониятлари давлат даражасидаги хавотирларга асос бўлмоқда.

Соҳадаги экспертлар, жумладан, яқинда OpenAI жамоасига қўшилиши кутилаётган Дин Баллнинг фикрича, саноат вакиллари қуйидаги йўналишларда бирлашиши лозим:

  • Мустақил эксперт гуруҳларига назорат жараёнларини бошқаришда ишонч билдириш;
  • Ҳар бир янги қоидага қарши курашмасдан, энг мақбул тартибга солиш вариантларини қўллаб-қувватлаш;
  • Сунъий интеллектни алоҳида компаниялар манфаати эмас, балки бутун бир саноат сифатида ҳимоя қилиш;
  • Хавфсизлик масалаларини рақобатчиларга зарба бериш қуролига айлантирмаслик.
Сунъий интеллект моделлари шундай даражага етдики, уларнинг имкониятлари энди бевосита сиёсий ва халқаро оқибатларга эга. Ушбу оқибатларни бартараф этиш ва технологик тараққиётни давом эттириш учун соҳа вакилларидан рақобатни четга суриб, жамоавий ҳаракат қилиш талаб этилади. Яқин ҳафталар ичида сунъий интеллект индустрияси бундай ҳамкорликка қодир ёки йўқлиги маълум бўлади.

OpenAIChatGPTAnthropicСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Asus дунёдаги энг қиммат мини-компьютерини тақдим этди: Нархи электромобил билан тенгAsus дунёдаги энг қиммат мини-компьютерини тақдим этди: Нархи электромобил билан тенгБугун, 21:27TikTok шунчаки ижтимоий тармоқ бўлишдан тўхтамоқда: Платформа “супер илова”га айланадиTikTok шунчаки ижтимоий тармоқ бўлишдан тўхтамоқда: Платформа “супер илова”га айланадиБугун, 21:22Хпризе асосчиси глобал кузатув тарафдори: "Одамлар кузатилганда ўзини яхши тутади"Хпризе асосчиси глобал кузатув тарафдори: "Одамлар кузатилганда ўзини яхши тутади"Бугун, 20:59Дигит роботлари ишлаб чиқарувчиси 2,5 миллиард долларлик баҳо билан биржага чиқадиДигит роботлари ишлаб чиқарувчиси 2,5 миллиард долларлик баҳо билан биржага чиқадиБугун, 20:25Россияда янги авлод 2EС11 «Орлетс» электровози синовлардан муваффақиятли ўтдиРоссияда янги авлод 2EС11 «Орлетс» электровози синовлардан муваффақиятли ўтдиБугун, 19:54Vivo Х Фолд 6 тақдим этилди: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP Зеисс камерасига эга флагманVivo Х Фолд 6 тақдим этилди: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP Зеисс камерасига эга флагманБугун, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди