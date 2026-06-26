Сунъий интеллект пойгасида янги давр: АҚШ ҳукумати GPT-5.6 ва бошқа моделларни назоратга олмоқда
Сунъий интеллект оламидаги икки йирик рақиб — OpenAI ва Anthropic ўртасидаги рақобат эндиликда мутлақо янги босқичга чиқди. Энди гап фақат технологик устунлик ҳақида эмас, балки давлат назорати остида омон қолиш ҳақида бормоқда. АҚШ ҳукумати энг илғор сунъий интеллект моделларини оммага чиқариш устидан қатъий назорат ўрнатишни бошлади, бу эса бутун саноатнинг келажагини хавф остига қўйиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Яқинда Anthropic компаниясининг Fable ва Mythos моделлари ҳукумат томонидан тўхтатиб қўйилган эди. Эндиликда OpenAI компаниясининг кутилаётган янги GPT-5.6 модели ҳам худди шундай тақдирга дуч келиши кутилмоқда. Те Информатион нашрининг хабар беришича, ушбу модел фақат чекланган доирадаги мижозлар учун тақдим этилади ва ҳар бир фойдаланувчи учун ҳукуматдан алоҳида рухсат олиш талаб қилинади. Sam Altman ушбу жараён бир неча ҳафта давом этишини тахмин қилаётган бўлса-да, Anthropic тажрибаси бу муддат ойларга чўзилиши мумкинлигини кўрсатмоқда.
Назорат ва иқтисодий хавфларҲукуматнинг бундай аралашуви сунъий интеллект лабораториялари учун жиддий иқтисодий зарба бўлиши мумкин. Миллиардлаб доллар инвестиция киритилган янги тизимларнинг бозорга чиқиши кечиктирилиши компанияларнинг даромадлилик даражасини пасайтиради. Бу эса, ўз навбатида, маълумотларни қайта ишлаш марказларининг қурилиши ва технологик инфратузилманинг ривожланишига ҳам салбий таъсир кўрсатади. Агар жараён шу тарзда давом этса, бутун соҳада турғунлик юзага келиши ҳеч гап эмас.
Ҳозирда OpenAI ва Anthropic бир хил муаммоли вазиятга тушиб қолган. Саноат вакиллари орасида турли айбловлар янграмоқда: кимдир Anthropic компаниясини регламентлар орқали рақобатчиларни бўғишда айбласа, бошқалар OpenAI раҳбариятини сиёсий доиралар билан яқинлашиб, рақибларини бозордан сиқиб чиқаришга уринаётганликда гумон қилмоқда. Бироқ, вазият шахсий рақобатдан анча жиддийроқ тус олган.
Хавфсизлик масаласи ва келажакдаги қадамларАҚШ ҳукумати моделларни текшириш ниятида бўлса-да, ҳозирча тартибга солувчи органларда бундай мураккаб тизимларни синовдан ўтказиш учун етарли тажриба ва техник имкониятлар мавжуд эмас. Энг муҳими, ҳукумат айнан қандай хавфлардан ҳимояланмоқчи эканлиги ҳақида аниқ мезонлар ишлаб чиқилмаган. Шунга қарамай, сунъий интеллектнинг киберхавфсизлик ва биологик хавфлар борасидаги имкониятлари давлат даражасидаги хавотирларга асос бўлмоқда.
Соҳадаги экспертлар, жумладан, яқинда OpenAI жамоасига қўшилиши кутилаётган Дин Баллнинг фикрича, саноат вакиллари қуйидаги йўналишларда бирлашиши лозим:
- Мустақил эксперт гуруҳларига назорат жараёнларини бошқаришда ишонч билдириш;
- Ҳар бир янги қоидага қарши курашмасдан, энг мақбул тартибга солиш вариантларини қўллаб-қувватлаш;
- Сунъий интеллектни алоҳида компаниялар манфаати эмас, балки бутун бир саноат сифатида ҳимоя қилиш;
- Хавфсизлик масалаларини рақобатчиларга зарба бериш қуролига айлантирмаслик.
…