Виталий Денисов Ўзбекистоннинг муаммоси нимада эканини очиб берди

·0·Спорт
Виталий Денисов Ўзбекистоннинг муаммоси нимада эканини очиб берди

Ўзбекистон миллий жамоаси ўз тарихидаги илк жаҳон чемпионатининг дастлабки икки учрашувида кучли рақибларга қарши майдонга тушди. Вакилларимиз Колумбияга 1:3, Португалияга эса 0:5 ҳисобида имкониятни бой берди.

Миллий жамоанинг собиқ футболчиси Виталий Денисов ушбу натижалар ва бош мураббий Фабио Каннаваронинг иши ҳақида ўз фикрларини билдирди.

Денисовнинг таъкидлашича, италиялик мутахассисга жамоага янги тактик услубни сингдириш ва айнан шу тизимга мос футболчиларни танлаб олиш учун етарлича вақт берилмаган.

«Фабио Каннаварога Ўзбекистон терма жамоасида янги ўйин услубини жорий қилиш ва шу тактикага мос футболчиларни танлаш учун вақт етишмади. Уч нафар ҳимоячи билан ўйнаш тизимига бир кунда мослашиб бўлмайди», — деди у.

Собиқ футболчининг фикрича, бундай тактик схема футболчилардан ўзига хос хусусиятларни талаб қилади. Мураббийлар штаби эса қисқа вақт ичида тизимни тўлиқ шакллантириш имконига эга бўлмаган.

«Бу схема доимий қўлланилиши учун муайян фазилатларга эга футболчилар керак. Мураббийлар штабида эса барчасини тўлиқ амалга оширишга вақт бўлмади. Нима бўлса, шу бўлди», — дея қўшимча қилди Денисов.

У, шунингдек, Каннаваро ўрнида бошқа мураббий бўлганида натижа албатта ўзгарган бўларди, деган фикрга қўшилмаслигини билдирди.

«Унинг ўрнида бошқа мураббий ишлаганида натижа бошқача бўларди, деб аниқ айта олмаймиз. Бу саволга ҳеч ким ишончли жавоб бера олмайди», — деди Ўзбекистон терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси.

Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Конго Демократик Республикаси миллий жамоалари ўртасидаги ҳал қилувчи учрашув 28 июнь куни АҚШда бўлиб ўтади.

Ҳар икки жамоа учун ҳам катта аҳамиятга эга бўлган баҳс Тошкент вақти билан соат 04:30 да бошланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: Абдувоҳид Неъматов ҳам тарихий «қора рўйхат»га кирдиЖЧ-2026: Абдувоҳид Неъматов ҳам тарихий «қора рўйхат»га кирдиБугун, 20:31Арсеналнинг рекорд трансфери: Деклан Рисе қандай қилиб жаҳон даражасидаги юлдузга айландиАрсеналнинг рекорд трансфери: Деклан Рисе қандай қилиб жаҳон даражасидаги юлдузга айландиБугун, 20:19Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 20:19Ги Стефан: «Мбаппени қандай танқид қилиш мумкин?»Ги Стефан: «Мбаппени қандай танқид қилиш мумкин?»Бугун, 18:46Моуриньо «Реал» футболчиларига ЖЧ-2026 дан эртароқ қайтишни тиладиМоуриньо «Реал» футболчиларига ЖЧ-2026 дан эртароқ қайтишни тиладиБугун, 18:42Бразилия ЖЧ-2026даги ҳакамлик устидан ФИФАга расмий шикоят киритдиБразилия ЖЧ-2026даги ҳакамлик устидан ФИФАга расмий шикоят киритдиБугун, 18:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди