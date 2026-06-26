АҚШ Polestar электромобилларини тақиқлади: Geely билан алоқадорлик брендга қимматга тушди
АҚШ ҳукумати миллий хавфсизликни таъминлаш доирасида қабул қилинган янги қоидаларга асосан Polestar брендининг мамлакат ҳудудида янги автомобилларини сотишга тақиқ қўйди. Ушбу қарор 2027-йилги модел йили якунидан сўнг кучга киради. АҚШ Савдо вазирлиги компаниянинг Америка бозорида фаолиятини давом эттириш учун сўраган махсус рухсатномасини рад этди, бу эса бренднинг ушбу йирик минтақадаги келажагини сўроқ остида қолдирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тақиқнинг асосий сабаби Polestar компаниясининг мулкий тузилмаси билан боғлиқ. Маълумки, бренднинг назорат пакети Хитойнинг Geely автоконцернига тегишли. АҚШнинг янги "Коннектед Веҳикле Руле" (Уланган транспорт воситалари қоидаси) талабларига кўра, Хитой ва Россияда ишлаб чиқарилган дастурий таъминот ёки электрон компонентларга эга автомобилларнинг савдоси чекланади. Вашингтон бу технологиялар жосуслик ёки киберҳужумлар учун ишлатилиши мумкинлигидан хавотирда.
Технологик чекловлар ва муддатларЯнги тартибга кўра, алоқа ва тармоққа уланиш функцияларига жавоб берадиган дастурий таъминотга нисбатан чекловлар 2027-йилги моделлардан бошлаб амал қилади. Аппарат қисми (ҳардваре) бўйича чекловлар эса 2030-йилдан кучга кириши белгиланган. Polestar ушбу қоидалардан мустасно бўлишга ҳаракат қилди, бироқ расмий идоралар бренднинг Хитой билан алоқаларини ўта юқори хавф деб баҳолади. Қизиғи шундаки, Geely таркибига кирувчи бошқа бир бренд — Volvo аввалроқ бундай рухсатномани олишга муваффақ бўлган эди.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу вазият АҚШда Хитойда йиғилган автомобилларни сотаётган Линколн ва Буикк каби маҳаллий брендлар учун ҳам жиддий огоҳлантириш ҳисобланади. Улар ҳам яқин орада шунга ўхшаш текширувлардан ўтиши талаб этилади. Polestar учун вазиятни мураккаблаштирадиган жиҳат шундаки, бренднинг Polestar 3 модели айнан АҚШнинг Жанубий Каролина штатидаги заводда ишлаб чиқарилади. Ҳозирча маҳаллий ишлаб чиқаришнинг тақиқдан кейинги тақдири ноаниқ бўлиб қолмоқда.
Бренднинг янги стратегиясиPolestar раҳбарияти АҚШ ҳукуматининг қарорига эътироз билдирмасликка қарор қилди. Компания бош директори Михаэльь Лошеллер бренд стратегияси аллақачон бошқа минтақаларга йўналтирилганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, 2026-йилнинг биринчи чораги ҳолатига кўра, Polestar глобал савдосининг қарийб 94 фоизи АҚШдан ташқаридаги бозорлар ҳиссасига тўғри келган. Бу эса компаниянинг Америка бозоридан чиқиб кетиши унинг умумий молиявий ҳолатига ҳалокатли зарба бермаслигидан далолат беради.
Компания келажакдаги асосий ривожланиш йўналишлари сифатида қуйидаги ҳудудларни белгилаб олди:
- Европа Иттифоқи мамлакатлари (бу ерда янги Polestar 7 моделини чиқариш режалаштирилган);
- Жануби-шарқий Осиё давлатлари;
- Шарқий Европа ва Лотин Америкаси;
- Канада бозори.
…