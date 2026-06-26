АҚШ Polestar электромобилларини тақиқлади: Geely билан алоқадорлик брендга қимматга тушди

·0·Авто
АҚШ Polestar электромобилларини тақиқлади: Geely билан алоқадорлик брендга қимматга тушди

АҚШ ҳукумати миллий хавфсизликни таъминлаш доирасида қабул қилинган янги қоидаларга асосан Polestar брендининг мамлакат ҳудудида янги автомобилларини сотишга тақиқ қўйди. Ушбу қарор 2027-йилги модел йили якунидан сўнг кучга киради. АҚШ Савдо вазирлиги компаниянинг Америка бозорида фаолиятини давом эттириш учун сўраган махсус рухсатномасини рад этди, бу эса бренднинг ушбу йирик минтақадаги келажагини сўроқ остида қолдирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тақиқнинг асосий сабаби Polestar компаниясининг мулкий тузилмаси билан боғлиқ. Маълумки, бренднинг назорат пакети Хитойнинг Geely автоконцернига тегишли. АҚШнинг янги "Коннектед Веҳикле Руле" (Уланган транспорт воситалари қоидаси) талабларига кўра, Хитой ва Россияда ишлаб чиқарилган дастурий таъминот ёки электрон компонентларга эга автомобилларнинг савдоси чекланади. Вашингтон бу технологиялар жосуслик ёки киберҳужумлар учун ишлатилиши мумкинлигидан хавотирда.

Технологик чекловлар ва муддатлар

Янги тартибга кўра, алоқа ва тармоққа уланиш функцияларига жавоб берадиган дастурий таъминотга нисбатан чекловлар 2027-йилги моделлардан бошлаб амал қилади. Аппарат қисми (ҳардваре) бўйича чекловлар эса 2030-йилдан кучга кириши белгиланган. Polestar ушбу қоидалардан мустасно бўлишга ҳаракат қилди, бироқ расмий идоралар бренднинг Хитой билан алоқаларини ўта юқори хавф деб баҳолади. Қизиғи шундаки, Geely таркибига кирувчи бошқа бир бренд — Volvo аввалроқ бундай рухсатномани олишга муваффақ бўлган эди.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу вазият АҚШда Хитойда йиғилган автомобилларни сотаётган Линколн ва Буикк каби маҳаллий брендлар учун ҳам жиддий огоҳлантириш ҳисобланади. Улар ҳам яқин орада шунга ўхшаш текширувлардан ўтиши талаб этилади. Polestar учун вазиятни мураккаблаштирадиган жиҳат шундаки, бренднинг Polestar 3 модели айнан АҚШнинг Жанубий Каролина штатидаги заводда ишлаб чиқарилади. Ҳозирча маҳаллий ишлаб чиқаришнинг тақиқдан кейинги тақдири ноаниқ бўлиб қолмоқда.

Бренднинг янги стратегияси

Polestar раҳбарияти АҚШ ҳукуматининг қарорига эътироз билдирмасликка қарор қилди. Компания бош директори Михаэльь Лошеллер бренд стратегияси аллақачон бошқа минтақаларга йўналтирилганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, 2026-йилнинг биринчи чораги ҳолатига кўра, Polestar глобал савдосининг қарийб 94 фоизи АҚШдан ташқаридаги бозорлар ҳиссасига тўғри келган. Бу эса компаниянинг Америка бозоридан чиқиб кетиши унинг умумий молиявий ҳолатига ҳалокатли зарба бермаслигидан далолат беради.

Компания келажакдаги асосий ривожланиш йўналишлари сифатида қуйидаги ҳудудларни белгилаб олди:

  • Европа Иттифоқи мамлакатлари (бу ерда янги Polestar 7 моделини чиқариш режалаштирилган);
  • Жануби-шарқий Осиё давлатлари;
  • Шарқий Европа ва Лотин Америкаси;
  • Канада бозори.
АҚШдаги мавжуд мижозлар учун хушхабар шундаки, аллақачон сотилган ёки мамлакатга олиб кирилган автомобиллар савдода қолади. Шунингдек, эгаларига расмий сервис хизмати кўрсатиш давом эттирилади. Бироқ 2027-йилдан кейин америкалик ишқибозлар бренднинг янги моделларини расмий дилерлардан харид қила олмайдилар. Бу ҳолат жаҳон автомобил бозорида геосиёсий омилларнинг таъсири тобора кучайиб бораётганини яна бир бор исботламоқда.

PolestarGeelyАҚШЭлектромобилХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилобHyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилобБугун, 16:56Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда катта ўзгаришHyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда катта ўзгаришБугун, 15:52Афсонавий Jaguar ХЖ220 қайтмоқда: Иан Каллум суперкарнинг янги талқинини тақдим этдиАфсонавий Jaguar ХЖ220 қайтмоқда: Иан Каллум суперкарнинг янги талқинини тақдим этдиБугун, 14:58Renault 4 ва 5 моделлари 2027-йилда янада кучли двигател ва катта захирага эга бўладиRenault 4 ва 5 моделлари 2027-йилда янада кучли двигател ва катта захирага эга бўладиБугун, 14:54Toyota Айго Х: Ихчам шаҳар автомобиллари орасида энг ишончли танловми?Toyota Айго Х: Ихчам шаҳар автомобиллари орасида энг ишончли танловми?Бугун, 09:59BMW iX М60: Германия брендининг энг кучли ва ҳашаматли электромобили синовдан ўтдиBMW iX М60: Германия брендининг энг кучли ва ҳашаматли электромобили синовдан ўтдиБугун, 08:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди