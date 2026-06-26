TikTok шунчаки ижтимоий тармоқ бўлишдан тўхтамоқда: Платформа “супер илова”га айланади
Дунё бўйлаб миллиардлаб фойдаланувчиларга эга бўлган TikTok платформаси ўзининг анъанавий қисқа видеолар сервиси мақомидан чиқиб, барча рақамли эҳтиёжларни бир жойда жамловчи “супер илова” (супер апп) даражасига кўтарилмоқда. Компания сўнгги пайтларда нафақат кўнгилочар контент, балки электрон тижорат, хариталар, қидирув тизими ва ҳатто молиявий хизматларни ҳам ўз ичига қамраб олишни бошлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TikTok стратегиясидаги бу ўзгариш Хитойнинг WeChat иловаси моделига жуда ўхшашдир. WeChat ўзида ижтимоий тармоқ, мессенжер, тўлов тизими ва иловалар дўконини бирлаштирган. TikTok ҳам фойдаланувчиларнинг турли дастурлар ўртасида ўтиб юришига чек қўйиб, барча амалларни битта платформа ичида бажаришини кўзламоқда. Бу ҳақда халқаро технологик нашрлар маълумотларига таяниб Zamin.uz хабар бермоқда.
Саёҳат ва меҳмонхоналар брон қилиш имкониятиЯқинда платформа TikTok ГО хизматини ишга туширди. Ушбу янгилик фойдаланувчиларга қизиқарли видеолар орқали нафақат янги жойларни кашф қилиш, балки тўғридан-тўғри илованинг ўзида меҳмонхоналар ва туристик масканларни брон қилиш имконини беради. Илгари фойдаланувчи бирор саёҳат видеосини кўриб, сўнгра Google ёки бошқа сервислар орқали чипта қидирган бўлса, энди бу жараённинг барчаси TikTok ичида амалга оширилади.
Бу қадам TikTok'ни Google'нинг асосий бизнес йўналишлари — Сеарч ва Google Maps билан тўғридан-тўғри рақобатга киришишини англатади. Ёш авлод вакиллари аллақачон TikTok'дан қидирув тизими сифатида фойдаланишни бошлаган бўлса, эндиликда транзакцияларнинг ҳам шу ерда бажарилиши платформанинг даромадини кескин ошириши кутилмоқда.
Sport ва кўнгилочар контент интеграциясиSport ишқибозлари учун ҳам платформа алоҳида қулайликлар яратмоқда. TikTok ГамеПлан лойиҳаси доирасида FIFA Жаҳон чемпионати учун махсус хаб (ҳуб) ташкил этилди. Унда фойдаланувчилар ўйинлар жадвали, турнир жадвали, жонли натижалар ва эксклюзив кадрларни кўришлари мумкин. Шунингдек, MLS ва MLB каби йирик лигалар билан ҳамкорлик ўрнатилган бўлиб, бу спорт контентининг оммавийлигини таъминламоқда.
Платформанинг “супер илова”га айланиш йўлидаги асосий босқичлари қуйидагиларни ўз ичига олади:
- TikTok Шоп орқали тўғридан-тўғри савдо қилиш тизими;
- Маҳаллий жойларни топиш учун интерактив хариталар;
- Ўйинлар ва кўнгилочар иловалар жамланмаси;
- Финтех лицензиясини олиш орқали молиявий операцияларни йўлга қўйиш.
Ҳозирда TikTok АҚШда янги эгалик тузилмасига ўтган бўлса-да, унинг глобал ривожланиш стратегияси ўзгармасдан қолмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, ғарб бозорида “супер илова” моделининг қанчалик муваффақиятли бўлиши ҳали сўроқ остида, бироқ TikTok бу борада энг катта имкониятга эга номзод бўлиб турибди.
…