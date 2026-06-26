TikTok шунчаки ижтимоий тармоқ бўлишдан тўхтамоқда: Платформа “супер илова”га айланади

·0·Техно
TikTok шунчаки ижтимоий тармоқ бўлишдан тўхтамоқда: Платформа “супер илова”га айланади

Дунё бўйлаб миллиардлаб фойдаланувчиларга эга бўлган TikTok платформаси ўзининг анъанавий қисқа видеолар сервиси мақомидан чиқиб, барча рақамли эҳтиёжларни бир жойда жамловчи “супер илова” (супер апп) даражасига кўтарилмоқда. Компания сўнгги пайтларда нафақат кўнгилочар контент, балки электрон тижорат, хариталар, қидирув тизими ва ҳатто молиявий хизматларни ҳам ўз ичига қамраб олишни бошлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TikTok стратегиясидаги бу ўзгариш Хитойнинг WeChat иловаси моделига жуда ўхшашдир. WeChat ўзида ижтимоий тармоқ, мессенжер, тўлов тизими ва иловалар дўконини бирлаштирган. TikTok ҳам фойдаланувчиларнинг турли дастурлар ўртасида ўтиб юришига чек қўйиб, барча амалларни битта платформа ичида бажаришини кўзламоқда. Бу ҳақда халқаро технологик нашрлар маълумотларига таяниб Zamin.uz хабар бермоқда.

Саёҳат ва меҳмонхоналар брон қилиш имконияти

Яқинда платформа TikTok ГО хизматини ишга туширди. Ушбу янгилик фойдаланувчиларга қизиқарли видеолар орқали нафақат янги жойларни кашф қилиш, балки тўғридан-тўғри илованинг ўзида меҳмонхоналар ва туристик масканларни брон қилиш имконини беради. Илгари фойдаланувчи бирор саёҳат видеосини кўриб, сўнгра Google ёки бошқа сервислар орқали чипта қидирган бўлса, энди бу жараённинг барчаси TikTok ичида амалга оширилади.

Бу қадам TikTok'ни Google'нинг асосий бизнес йўналишлари — Сеарч ва Google Maps билан тўғридан-тўғри рақобатга киришишини англатади. Ёш авлод вакиллари аллақачон TikTok'дан қидирув тизими сифатида фойдаланишни бошлаган бўлса, эндиликда транзакцияларнинг ҳам шу ерда бажарилиши платформанинг даромадини кескин ошириши кутилмоқда.

Sport ва кўнгилочар контент интеграцияси

Sport ишқибозлари учун ҳам платформа алоҳида қулайликлар яратмоқда. TikTok ГамеПлан лойиҳаси доирасида FIFA Жаҳон чемпионати учун махсус хаб (ҳуб) ташкил этилди. Унда фойдаланувчилар ўйинлар жадвали, турнир жадвали, жонли натижалар ва эксклюзив кадрларни кўришлари мумкин. Шунингдек, MLS ва MLB каби йирик лигалар билан ҳамкорлик ўрнатилган бўлиб, бу спорт контентининг оммавийлигини таъминламоқда.

Платформанинг “супер илова”га айланиш йўлидаги асосий босқичлари қуйидагиларни ўз ичига олади:

  • TikTok Шоп орқали тўғридан-тўғри савдо қилиш тизими;
  • Маҳаллий жойларни топиш учун интерактив хариталар;
  • Ўйинлар ва кўнгилочар иловалар жамланмаси;
  • Финтех лицензиясини олиш орқали молиявий операцияларни йўлга қўйиш.

Ҳозирда TikTok АҚШда янги эгалик тузилмасига ўтган бўлса-да, унинг глобал ривожланиш стратегияси ўзгармасдан қолмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, ғарб бозорида “супер илова” моделининг қанчалик муваффақиятли бўлиши ҳали сўроқ остида, бироқ TikTok бу борада энг катта имкониятга эга номзод бўлиб турибди.

TikTokТехнологияGoogleИжтимоий ТармоқСупер Апп
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Asus дунёдаги энг қиммат мини-компьютерини тақдим этди: Нархи электромобил билан тенгAsus дунёдаги энг қиммат мини-компьютерини тақдим этди: Нархи электромобил билан тенгБугун, 21:27Сунъий интеллект пойгасида янги давр: АҚШ ҳукумати GPT-5.6 ва бошқа моделларни назоратга олмоқдаСунъий интеллект пойгасида янги давр: АҚШ ҳукумати GPT-5.6 ва бошқа моделларни назоратга олмоқдаБугун, 21:25Хпризе асосчиси глобал кузатув тарафдори: "Одамлар кузатилганда ўзини яхши тутади"Хпризе асосчиси глобал кузатув тарафдори: "Одамлар кузатилганда ўзини яхши тутади"Бугун, 20:59Дигит роботлари ишлаб чиқарувчиси 2,5 миллиард долларлик баҳо билан биржага чиқадиДигит роботлари ишлаб чиқарувчиси 2,5 миллиард долларлик баҳо билан биржага чиқадиБугун, 20:25Россияда янги авлод 2EС11 «Орлетс» электровози синовлардан муваффақиятли ўтдиРоссияда янги авлод 2EС11 «Орлетс» электровози синовлардан муваффақиятли ўтдиБугун, 19:54Vivo Х Фолд 6 тақдим этилди: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP Зеисс камерасига эга флагманVivo Х Фолд 6 тақдим этилди: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP Зеисс камерасига эга флагманБугун, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди