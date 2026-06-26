ЖЧ-2026: Абдувоҳид Неъматов ҳам тарихий «қора рўйхат»га кирди

·56·Спорт
ЖЧ-2026: Абдувоҳид Неъматов ҳам тарихий «қора рўйхат»га кирди

АҚШ, Мексика ва Канада яшил майдонларида ўтаётган 2026 йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионати нафақат чиройли голлар, балки кутилмаган антирекордлар билан ҳам тарихга кирмоқда. Мундиалларнинг финал босқичлари тарихидаги энг кўп автогол уриш бўйича тарихий рекорд мана шу турнирда расман такрорланди!

Рекордни такрорлаган гол: Нидерландия — Тунис баҳси

«F» гуруҳида бўлиб ўтган Нидерландия ва Тунис терма жамоалари ўртасидаги учрашув (3:1) ушбу рекорднинг янгиланишига сабабчи бўлди. Баҳснинг бор-йўғи 3-дақиқасида Тунис терма жамоаси ярим ҳимоячиси Эльес Схири кутилмаганда ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди.

Бу кутилмаган вазият ЖЧ-2026 ҳисобидан қайд этилган роппа-роса 12-автогол сифатида тарихга кирди.

Абдувоҳид Неъматов ҳам рўйхатда

Энг қизиқарли ва аламли жиҳати шундаки, ушбу автогол муаллифлари рўйхатидан Ўзбекистон миллий терма жамоасининг иқтидорли дарвозабони Абдувоҳид Неъматов ҳам жой олди. Португалияга қарши кечган шиддатли учрашувда тўп кутилмаганда маҳоратли посбонимиздан рикошет ҳолатида ўз дарвозамиз тўрига бориб тушган эди. Шунга қарамай, бу футболнинг бир қисми ва бундай вазиятлардан ҳеч ким кафолатланмаган.

ЖЧ-2026нинг «омадсизлар» тўлиқ рўйхати

Жаҳон чемпионатида ўз дарвозасига гол уриб, ушбу тарихий рекордга «ҳисса қўшган» 12 нафар футболчи билан танишинг:

  • Маҳмуд Абунада (Қатар)

  • Язан Ал-Араб (Иордания)

  • Муҳаммад Ал-Маннай (Қатар)

  • Ҳасан Ат-Тамбакти (Саудия Арабистони)

  • Кэмерон Бёрджесс (Австралия)

  • Дамьян Бобадилья (Парагвай)

  • Яссин Буну (Марокаш)

  • Миро Муҳайм (Швейцария)

  • Абдувоҳид Неъматов (Ўзбекистон)

  • Эльес Схири (Тунис)

  • Муҳаммад Ҳани (Миср)

  • Айман Ҳусайн (Ироқ)

Олдинда муҳим баҳс!

Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон миллий терма жамоаси «К» гуруҳидаги ўзининг охирги ва ҳал қилувчи учрашувини 23 июнь куни Конго Демократик Республикаси футболчиларига қарши ўтказади. Ушбу муҳим қарама-қаршилик Тошкент вақти билан соат 04:30 да бошланади. Вакилларимизга бўлажак баҳсда фақат ва фақат ғалаба ёр бўлишини тилаб қоламиз!

Абдувоҳид НеъматовЭллиес СхириЎзбекистонПортугалияНидерландия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андрей Фёдоров: «Мен Каннаваро ўрнига Кападзени қолдирардим»Андрей Фёдоров: «Мен Каннаваро ўрнига Кападзени қолдирардим»Бугун, 20:53Виталий Денисов Ўзбекистоннинг муаммоси нимада эканини очиб бердиВиталий Денисов Ўзбекистоннинг муаммоси нимада эканини очиб бердиБугун, 20:51Арсеналнинг рекорд трансфери: Деклан Рисе қандай қилиб жаҳон даражасидаги юлдузга айландиАрсеналнинг рекорд трансфери: Деклан Рисе қандай қилиб жаҳон даражасидаги юлдузга айландиБугун, 20:19Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 20:19Ги Стефан: «Мбаппени қандай танқид қилиш мумкин?»Ги Стефан: «Мбаппени қандай танқид қилиш мумкин?»Бугун, 18:46Моуриньо «Реал» футболчиларига ЖЧ-2026 дан эртароқ қайтишни тиладиМоуриньо «Реал» футболчиларига ЖЧ-2026 дан эртароқ қайтишни тиладиБугун, 18:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди