ЖЧ-2026: Абдувоҳид Неъматов ҳам тарихий «қора рўйхат»га кирди
АҚШ, Мексика ва Канада яшил майдонларида ўтаётган 2026 йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионати нафақат чиройли голлар, балки кутилмаган антирекордлар билан ҳам тарихга кирмоқда. Мундиалларнинг финал босқичлари тарихидаги энг кўп автогол уриш бўйича тарихий рекорд мана шу турнирда расман такрорланди!
Рекордни такрорлаган гол: Нидерландия — Тунис баҳси
«F» гуруҳида бўлиб ўтган Нидерландия ва Тунис терма жамоалари ўртасидаги учрашув (3:1) ушбу рекорднинг янгиланишига сабабчи бўлди. Баҳснинг бор-йўғи 3-дақиқасида Тунис терма жамоаси ярим ҳимоячиси Эльес Схири кутилмаганда ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди.
Бу кутилмаган вазият ЖЧ-2026 ҳисобидан қайд этилган роппа-роса 12-автогол сифатида тарихга кирди.
Абдувоҳид Неъматов ҳам рўйхатда
Энг қизиқарли ва аламли жиҳати шундаки, ушбу автогол муаллифлари рўйхатидан Ўзбекистон миллий терма жамоасининг иқтидорли дарвозабони Абдувоҳид Неъматов ҳам жой олди. Португалияга қарши кечган шиддатли учрашувда тўп кутилмаганда маҳоратли посбонимиздан рикошет ҳолатида ўз дарвозамиз тўрига бориб тушган эди. Шунга қарамай, бу футболнинг бир қисми ва бундай вазиятлардан ҳеч ким кафолатланмаган.
ЖЧ-2026нинг «омадсизлар» тўлиқ рўйхати
Жаҳон чемпионатида ўз дарвозасига гол уриб, ушбу тарихий рекордга «ҳисса қўшган» 12 нафар футболчи билан танишинг:
Маҳмуд Абунада (Қатар)
Язан Ал-Араб (Иордания)
Муҳаммад Ал-Маннай (Қатар)
Ҳасан Ат-Тамбакти (Саудия Арабистони)
Кэмерон Бёрджесс (Австралия)
Дамьян Бобадилья (Парагвай)
Яссин Буну (Марокаш)
Миро Муҳайм (Швейцария)
Абдувоҳид Неъматов (Ўзбекистон)
Эльес Схири (Тунис)
Муҳаммад Ҳани (Миср)
Айман Ҳусайн (Ироқ)
Олдинда муҳим баҳс!
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон миллий терма жамоаси «К» гуруҳидаги ўзининг охирги ва ҳал қилувчи учрашувини 23 июнь куни Конго Демократик Республикаси футболчиларига қарши ўтказади. Ушбу муҳим қарама-қаршилик Тошкент вақти билан соат 04:30 да бошланади. Вакилларимизга бўлажак баҳсда фақат ва фақат ғалаба ёр бўлишини тилаб қоламиз!
…