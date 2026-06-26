Монтелла: «Футболчиларим бундай танқидларга лойиқ эмасди»

·0·Спорт
Монтелла: «Футболчиларим бундай танқидларга лойиқ эмасди»

Туркия миллий жамоаси бош мураббийи Винченцо Монтелла жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида АҚШ устидан қозонилган 3:2 ҳисобидаги ғалабадан кейин ўз фикрларини билдирди.

Италиялик мутахассиснинг таъкидлашича, жамоа оғир вазиятда ҳам ўйин йўналишини ўзгартира олишини исботлади. Монтелла буни футболчиларнинг майдонда нима қилиш кераклигини яхши англаши билан изоҳлади.

«Агар биз нима қилаётганини биладиган жамоа бўлмаганимизда, учрашувнинг боришини ўзгартира олмасдик», — деди у.

Бош мураббий турнир давомида футболчилар манзилига билдирилган кескин танқидларни ҳам адолатсиз деб ҳисоблашини яширмади.

«Менимча, футболчиларим бундай қаттиқ танқидларга лойиқ эмасди. Шу сабаб уларнинг ушбу ғалабани қўлга киритганидан жуда хурсандман», — дея қўшимча қилди Монтелла.

Мутахассис Туркиянинг кейинги жаҳон чемпионатига йўл олиши учун яна узоқ йиллар кутишга тўғри келмаслигига умид билдирди.

«Умид қиламанки, Туркия яна жаҳон чемпионатига чиқиш учун 24 йил кутишига тўғри келмайди», — дея Монтелланинг сўзларини келтирди журналист Иброҳим Ҳасколўғли.

Эслатиб ўтамиз, Туркия миллий жамоаси АҚШни мағлуб этганига қарамай, гуруҳ босқичини 3 очко билан сўнгги ўринда якунлади ва плей-офф йўлланмасини қўлга кирита олмади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кержаков: «Ўзбекистоннинг плей-оффга чиқиши учун мўъжиза керак»Кержаков: «Ўзбекистоннинг плей-оффга чиқиши учун мўъжиза керак»Бугун, 21:35Милан янги мураббий тайинлади: Рууд Гуллит Кристиан Пулишични хавфдан огоҳлантирдиМилан янги мураббий тайинлади: Рууд Гуллит Кристиан Пулишични хавфдан огоҳлантирдиБугун, 21:16Андрей Фёдоров: «Мен Каннаваро ўрнига Кападзени қолдирардим»Андрей Фёдоров: «Мен Каннаваро ўрнига Кападзени қолдирардим»Бугун, 20:53Виталий Денисов Ўзбекистоннинг муаммоси нимада эканини очиб бердиВиталий Денисов Ўзбекистоннинг муаммоси нимада эканини очиб бердиБугун, 20:51ЖЧ-2026: Абдувоҳид Неъматов ҳам тарихий «қора рўйхат»га кирдиЖЧ-2026: Абдувоҳид Неъматов ҳам тарихий «қора рўйхат»га кирдиБугун, 20:31Арсеналнинг рекорд трансфери: Деклан Рисе қандай қилиб жаҳон даражасидаги юлдузга айландиАрсеналнинг рекорд трансфери: Деклан Рисе қандай қилиб жаҳон даражасидаги юлдузга айландиБугун, 20:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди