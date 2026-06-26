Монтелла: «Футболчиларим бундай танқидларга лойиқ эмасди»
Туркия миллий жамоаси бош мураббийи Винченцо Монтелла жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида АҚШ устидан қозонилган 3:2 ҳисобидаги ғалабадан кейин ўз фикрларини билдирди.
Италиялик мутахассиснинг таъкидлашича, жамоа оғир вазиятда ҳам ўйин йўналишини ўзгартира олишини исботлади. Монтелла буни футболчиларнинг майдонда нима қилиш кераклигини яхши англаши билан изоҳлади.
«Агар биз нима қилаётганини биладиган жамоа бўлмаганимизда, учрашувнинг боришини ўзгартира олмасдик», — деди у.
Бош мураббий турнир давомида футболчилар манзилига билдирилган кескин танқидларни ҳам адолатсиз деб ҳисоблашини яширмади.
«Менимча, футболчиларим бундай қаттиқ танқидларга лойиқ эмасди. Шу сабаб уларнинг ушбу ғалабани қўлга киритганидан жуда хурсандман», — дея қўшимча қилди Монтелла.
Мутахассис Туркиянинг кейинги жаҳон чемпионатига йўл олиши учун яна узоқ йиллар кутишга тўғри келмаслигига умид билдирди.
«Умид қиламанки, Туркия яна жаҳон чемпионатига чиқиш учун 24 йил кутишига тўғри келмайди», — дея Монтелланинг сўзларини келтирди журналист Иброҳим Ҳасколўғли.
Эслатиб ўтамиз, Туркия миллий жамоаси АҚШни мағлуб этганига қарамай, гуруҳ босқичини 3 очко билан сўнгги ўринда якунлади ва плей-офф йўлланмасини қўлга кирита олмади.
…