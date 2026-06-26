Милан янги мураббий тайинлади: Рууд Гуллит Кристиан Пулишични хавфдан огоҳлантирди
Италиянинг Милан клуби раҳбарияти жамоа бошқарувига Рубен Аморимни олиб келишга қарор қилди. Манчестер Юнайтед таркибида муваффақиятсизликка учраган португалиялик мутахассис энди Сан Сирода ўз омадини синаб кўради. Бироқ клуб афсонаси Рууд Гуллит ушбу тайинлов жамоанинг бугунги кундаги етакчилари, хусусан, Кристиан Пулишич учун кутилмаган муаммоларни келтириб чиқариши мумкинлигидан хавотирда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ГОАЛ нашрига берган интервюсида Гуллит Рубен Аморимнинг тактик ёндашуви Милан учун "жуда хавфли" бўлиши мумкинлигини таъкидлади. Унинг фикрича, мураббий ўзининг севимли 3-4-3 схемасини жамоага мажбуран жорий этиши Кристиан Пулишич каби индивидуал маҳоратга таянадиган футболчиларнинг ўйинига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
Тактик ўзгаришлар ва юзага келиши мумкин бўлган хавфларРубен Аморим Манчестер Юнайтед бошқарувида ўтказган 61 та ўйинда атиги 24 та ғалабага эришган (38,1 фоиз натижа). Унинг Англиядаги асосий хатоси таркибдаги футболчиларнинг имкониятларидан келиб чиқмай, ўзининг қатъий тизимини қўллашга уриниши бўлган эди. Гуллит айнан шу жиҳат Милан учун ҳам қимматга тушиши мумкинлигини айтмоқда.
"Пулишич Милан учун жуда кўп фойда келтирди. У кўп вазиятларда ўзининг индивидуал маҳорати билан жамоани қутқариб қолди. Мен Аморим ундан тўғри фойдаланишига умид қиламан. Аммо мен доим бундай вазиятларда эҳтиёткор бўлиш тарафдориман. Аввал қўлингиздаги ўйинчиларга қараб, кейин тактика тузиш керак. Агар жамоа ҳеч қачон ўйнамаган тизимни мажбурлаб тиқсангиз, ўйинчиларнинг ўзига бўлган ишончини сўндириб қўйишингиз мумкин. Бу жуда хавфли", — дейди нидерландиялик афсона.
Милан учун янги даврМилан раҳбарияти Массимилиано Аллегри билан хайрлашгач, жамоани янги даражага олиб чиқиш учун Аморимга ишонч билдирди. Аллегри ўтган мавсумда жамоани Чемпионлар лигаси йўлланмасидан маҳрум қилгани учун ўз лавозимини тарк этган эди. Эндиликда португалиялик мутахассис олдида нафақат натижа кўрсатиш, балки Кристиан Пулишич каби юлдузларнинг салоҳиятини сақлаб қолиш вазифаси турибди.
Кристиан Пулишич ҳозирда Милан ҳужум чизиғининг ажралмас қисми ҳисобланади. Агар Аморим ўзининг қатъий тактик қарашларидан воз кечмаса, АҚШ терма жамоаси сардори ўзи учун ноқулай позицияга тушиб қолиши ёки захира ўриндиғига михланиши мумкин. Бу эса клубнинг умумий натижаларига бевосита таъсир кўрсатмай қолмайди.
Ҳозирча Милан мухлислари ва мутахассислар Аморимнинг А Сериядаги дебютини кутишмоқда. Унинг Манчестердаги хатоларидан хулоса чиқарган-чиқармагани яқин ўйинларда маълум бўлади. Италия футболи тактик жиҳатдан мураккаблиги билан ажралиб туради, бу эса янги мураббий учун ҳам имконият, ҳам катта синовдир.
…