Милан янги мураббий тайинлади: Рууд Гуллит Кристиан Пулишични хавфдан огоҳлантирди

·35·Спорт
Милан янги мураббий тайинлади: Рууд Гуллит Кристиан Пулишични хавфдан огоҳлантирди

Италиянинг Милан клуби раҳбарияти жамоа бошқарувига Рубен Аморимни олиб келишга қарор қилди. Манчестер Юнайтед таркибида муваффақиятсизликка учраган португалиялик мутахассис энди Сан Сирода ўз омадини синаб кўради. Бироқ клуб афсонаси Рууд Гуллит ушбу тайинлов жамоанинг бугунги кундаги етакчилари, хусусан, Кристиан Пулишич учун кутилмаган муаммоларни келтириб чиқариши мумкинлигидан хавотирда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ГОАЛ нашрига берган интервюсида Гуллит Рубен Аморимнинг тактик ёндашуви Милан учун "жуда хавфли" бўлиши мумкинлигини таъкидлади. Унинг фикрича, мураббий ўзининг севимли 3-4-3 схемасини жамоага мажбуран жорий этиши Кристиан Пулишич каби индивидуал маҳоратга таянадиган футболчиларнинг ўйинига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Тактик ўзгаришлар ва юзага келиши мумкин бўлган хавфлар

Рубен Аморим Манчестер Юнайтед бошқарувида ўтказган 61 та ўйинда атиги 24 та ғалабага эришган (38,1 фоиз натижа). Унинг Англиядаги асосий хатоси таркибдаги футболчиларнинг имкониятларидан келиб чиқмай, ўзининг қатъий тизимини қўллашга уриниши бўлган эди. Гуллит айнан шу жиҳат Милан учун ҳам қимматга тушиши мумкинлигини айтмоқда.

"Пулишич Милан учун жуда кўп фойда келтирди. У кўп вазиятларда ўзининг индивидуал маҳорати билан жамоани қутқариб қолди. Мен Аморим ундан тўғри фойдаланишига умид қиламан. Аммо мен доим бундай вазиятларда эҳтиёткор бўлиш тарафдориман. Аввал қўлингиздаги ўйинчиларга қараб, кейин тактика тузиш керак. Агар жамоа ҳеч қачон ўйнамаган тизимни мажбурлаб тиқсангиз, ўйинчиларнинг ўзига бўлган ишончини сўндириб қўйишингиз мумкин. Бу жуда хавфли", — дейди нидерландиялик афсона.

Милан учун янги давр

Милан раҳбарияти Массимилиано Аллегри билан хайрлашгач, жамоани янги даражага олиб чиқиш учун Аморимга ишонч билдирди. Аллегри ўтган мавсумда жамоани Чемпионлар лигаси йўлланмасидан маҳрум қилгани учун ўз лавозимини тарк этган эди. Эндиликда португалиялик мутахассис олдида нафақат натижа кўрсатиш, балки Кристиан Пулишич каби юлдузларнинг салоҳиятини сақлаб қолиш вазифаси турибди.

Кристиан Пулишич ҳозирда Милан ҳужум чизиғининг ажралмас қисми ҳисобланади. Агар Аморим ўзининг қатъий тактик қарашларидан воз кечмаса, АҚШ терма жамоаси сардори ўзи учун ноқулай позицияга тушиб қолиши ёки захира ўриндиғига михланиши мумкин. Бу эса клубнинг умумий натижаларига бевосита таъсир кўрсатмай қолмайди.

Ҳозирча Милан мухлислари ва мутахассислар Аморимнинг А Сериядаги дебютини кутишмоқда. Унинг Манчестердаги хатоларидан хулоса чиқарган-чиқармагани яқин ўйинларда маълум бўлади. Италия футболи тактик жиҳатдан мураккаблиги билан ажралиб туради, бу эса янги мураббий учун ҳам имконият, ҳам катта синовдир.

МиланРубен АморимКристиан ПулишичРууд ГуллитА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Монтелла: «Футболчиларим бундай танқидларга лойиқ эмасди»Монтелла: «Футболчиларим бундай танқидларга лойиқ эмасди»Бугун, 21:41Кержаков: «Ўзбекистоннинг плей-оффга чиқиши учун мўъжиза керак»Кержаков: «Ўзбекистоннинг плей-оффга чиқиши учун мўъжиза керак»Бугун, 21:35Андрей Фёдоров: «Мен Каннаваро ўрнига Кападзени қолдирардим»Андрей Фёдоров: «Мен Каннаваро ўрнига Кападзени қолдирардим»Бугун, 20:53Виталий Денисов Ўзбекистоннинг муаммоси нимада эканини очиб бердиВиталий Денисов Ўзбекистоннинг муаммоси нимада эканини очиб бердиБугун, 20:51ЖЧ-2026: Абдувоҳид Неъматов ҳам тарихий «қора рўйхат»га кирдиЖЧ-2026: Абдувоҳид Неъматов ҳам тарихий «қора рўйхат»га кирдиБугун, 20:31Арсеналнинг рекорд трансфери: Деклан Рисе қандай қилиб жаҳон даражасидаги юлдузга айландиАрсеналнинг рекорд трансфери: Деклан Рисе қандай қилиб жаҳон даражасидаги юлдузга айландиБугун, 20:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди