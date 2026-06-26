Хпризе асосчиси глобал кузатув тарафдори: "Одамлар кузатилганда ўзини яхши тутади"

·0·Техно
Хпризе асосчиси глобал кузатув тарафдори: "Одамлар кузатилганда ўзини яхши тутади"

Технологиялар оламининг таниқли вакили, Хпризе жамғармаси асосчиси Петер Диамандис шахсий дахлсизлик ва глобал назорат масаласида шов-шувли баёнот билан чиқди. Унинг фикрича, бутун дунё бўйлаб ўрнатиладиган ёппасига кузатув тизими инсоният учун фойдали бўлиши мумкин, чунки одамлар кимдир уларни кузатиб турганини ҳис қилганда, ўзларини анча тартибли ва одобли тутишга мойил бўладилар. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Диамандис ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ва Субстакк платформасидаги мақоласида "радикал шаффофлик" даври яқинлашаётганини таъкидлади. Унинг тасаввуридаги келажакда ҳеч ким ҳеч қаерда яширина олмайди. Тадбиркорнинг сўзларига кўра, биз сайёрамизни "сенсорли экотизим" билан ўраб олмоқдамиз. Бу тизим уйлардаги камералардан тортиб, чўнтакдаги смартфонларгача, ерда ҳаракатланувчи Tesla каби автоном машиналардан тортиб, коинотдаги сунъий йўлдошларгача бўлган барча воситаларни ўз ичига олади.

Ёппасига назорат ва шаффофлик даври

Диамандиснинг бу қарашлари Планет компанияси (Ер юзини кузатувчи энг йирик сунъий йўлдош оператори) раҳбари Вилл Маршалл билан бўлган суҳбатдан сўнг янада қатъийлашган. Маршаллнинг таъкидлашича, ҳозирда дунёнинг исталган нуқтасида қурилаётган мактаб ёки маълумотлар марказини яшириб бўлмайди. Ҳар бир квадрат метр майдон ҳар куни коинотдан суратга олинмоқда ва бу ҳисобдорликни янги босқичга олиб чиқади.

Қизиғи шундаки, Петер Диамандис бу борада ёлғиз эмас. Бундан тахминан икки йил аввал Oracle асосчиси Ларрй Эллисон ҳам шунга ўхшаш башоратни илгари сурган эди. Эллисоннинг фикрича, доимий равишда ёзиб олинадиган ва ҳисобот бериладиган тизим шароитида фуқаролар ўз хатти-ҳаракатларини назорат қилишга мажбур бўлишади. Бу эса жиноятчиликнинг камайишига ва ижтимоий тартибнинг мустаҳкамланишига хизмат қилади.

Махфийликнинг тугаши ва янги авлод тарбияси

Ҳозирги кунда инсонлар кундалик ҳаётида Ринг хавфсизлик тизимлари, кўчалардаги камералар ва турли реклама тармоқлари орқали доимий кузатув остида қолмоқда. Бироқ, Диамандиснинг баёноти шахсий дахлсизлик тушунчасини бутунлай йўқ қилишга қаратилгани билан ажралиб туради. У ота-оналарга мурожаат қилиб, фарзандларини "яширин ҳаёт" мавжуд бўлмаган дунёга тайёрлашни маслаҳат берди.

Унинг тавсиясига кўра, янги авлод учун энг яхши махфийлик стратегияси — бу ҳалолликдир. Яни, инсон шундай яшаши керакки, унинг ҳар бир қадами ва ҳаракати очиқ кўриниб турганда ҳам, у уяладиган ёки қўрқадиган иш қилмаслиги лозим. Шу билан бирга, у кузатув фақат бир томонлама эмас, балки икки томонлама (халқ ҳам ҳукуматни ва қудратли шахсларни кузата олиши) бўлиши учун курашишга чақирди.

Ўзбекистон шароитида ҳам технологик кузатув воситалари, хусусан, йўллардаги ақлли камералар ва жамоат жойларидаги хавфсизлик тизимлари кенгайиб бормоқда. Диамандиснинг қарашлари дунё миқёсида шахсий эркинлик ва хавфсизлик ўртасидаги мувозанат ҳақида жиддий баҳсларга сабаб бўлиши кутилмоқда.

ТехнологияКузатувМахфийликХпризеКелажак
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дигит роботлари ишлаб чиқарувчиси 2,5 миллиард долларлик баҳо билан биржага чиқадиДигит роботлари ишлаб чиқарувчиси 2,5 миллиард долларлик баҳо билан биржага чиқадиБугун, 20:25Россияда янги авлод 2EС11 «Орлетс» электровози синовлардан муваффақиятли ўтдиРоссияда янги авлод 2EС11 «Орлетс» электровози синовлардан муваффақиятли ўтдиБугун, 19:54Vivo Х Фолд 6 тақдим этилди: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP Зеисс камерасига эга флагманVivo Х Фолд 6 тақдим этилди: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP Зеисс камерасига эга флагманБугун, 19:28SpaceX Starship С40 кемасининг Raptor 3 двигателларини илк бор синовдан ўтказдиSpaceX Starship С40 кемасининг Raptor 3 двигателларини илк бор синовдан ўтказдиБугун, 18:53Google сунъий интеллект соҳасида етакчи мутахассисларини йўқотишда давом этмоқдаGoogle сунъий интеллект соҳасида етакчи мутахассисларини йўқотишда давом этмоқдаБугун, 18:23Mini LED ва РGB ЛEД телевизорлари бозорни эгалламоқда: Омдиа янги прогнозни эълон қилдиMini LED ва РGB ЛEД телевизорлари бозорни эгалламоқда: Омдиа янги прогнозни эълон қилдиБугун, 17:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди