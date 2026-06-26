Сирли тоғда юзлаб колонкалар топилди: бунинг сабаби нима?
АҚШнинг Калифорния штатидаги машҳур Шаста тоғида сайр қилган она ва қизи кутилмаган ҳолатга дуч келди. Улар ўрмон ичида тарқалаётган ғалати ва даҳшатли товушлар манбасини қидирар экан, юзлаб қуёш энергиясида ишлайдиган Bluetooth колонкаларини аниқлади.
Кэрри Энн Снур ва унинг қизи Жордан от миниб юрган вақтда дарахтлар орасидан қичқириққа ўхшаш овозларни эшитган. Улар йўлдан чиқиб, буталар орасига кирганида ерга ўрнатилган колонкаларни кўриб ҳайратга тушган.
Тоғнинг юқори қисмида эса бундай қурилмалар янада кўпроқ экани маълум бўлган. Аксарият колонкалардан оқ шовқин (white noise) эшитилган, айримларида эса “нажот” ҳақидаги диний маъруза ва такрорланаётган иборалар янграган.
Снурнинг ҳисоблашича, ҳудудда 100–200 тагача колонка бўлган. Бироқ улар қандай мақсадда ўрнатилгани ҳозирча номаълум.
Айримлар бу ҳолатни Шаста тоғи ҳақидаги машҳур Лемурия афсоналари билан боғламоқда. Ривоятларга кўра, тоғ остида Телос деб аталувчи сирли ерости шаҳри мавжуд бўлиб, у ерда йўқолган цивилизация авлодлари яшайди.
Видеолар ижтимоий тармоқларда катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўпчилик табиат қўйнида шунча электрон қурилмаларнинг ўрнатилганидан ҳайратда қолди.
Кейинги текширувда эса колонкалар давлат ҳудудида эмас, балки унга туташ хусусий ер майдонида жойлашгани маълум бўлди. Аммо уларнинг аниқ мақсади ҳалигача очиқланмаган.
…