Сирли тоғда юзлаб колонкалар топилди: бунинг сабаби нима?

·0·Дунё
Сирли тоғда юзлаб колонкалар топилди: бунинг сабаби нима?

АҚШнинг Калифорния штатидаги машҳур Шаста тоғида сайр қилган она ва қизи кутилмаган ҳолатга дуч келди. Улар ўрмон ичида тарқалаётган ғалати ва даҳшатли товушлар манбасини қидирар экан, юзлаб қуёш энергиясида ишлайдиган Bluetooth колонкаларини аниқлади.

Кэрри Энн Снур ва унинг қизи Жордан от миниб юрган вақтда дарахтлар орасидан қичқириққа ўхшаш овозларни эшитган. Улар йўлдан чиқиб, буталар орасига кирганида ерга ўрнатилган колонкаларни кўриб ҳайратга тушган.

Тоғнинг юқори қисмида эса бундай қурилмалар янада кўпроқ экани маълум бўлган. Аксарият колонкалардан оқ шовқин (white noise) эшитилган, айримларида эса “нажот” ҳақидаги диний маъруза ва такрорланаётган иборалар янграган.

Снурнинг ҳисоблашича, ҳудудда 100–200 тагача колонка бўлган. Бироқ улар қандай мақсадда ўрнатилгани ҳозирча номаълум.

Otdagi ayol va adirda terilgan ko‘plab quyosh panellari.

Айримлар бу ҳолатни Шаста тоғи ҳақидаги машҳур Лемурия афсоналари билан боғламоқда. Ривоятларга кўра, тоғ остида Телос деб аталувчи сирли ерости шаҳри мавжуд бўлиб, у ерда йўқолган цивилизация авлодлари яшайди.

Видеолар ижтимоий тармоқларда катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўпчилик табиат қўйнида шунча электрон қурилмаларнинг ўрнатилганидан ҳайратда қолди.

Кейинги текширувда эса колонкалар давлат ҳудудида эмас, балки унга туташ хусусий ер майдонида жойлашгани маълум бўлди. Аммо уларнинг аниқ мақсади ҳалигача очиқланмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Японияда боғча болаларини ёзги иссиқдан асраш учун ажойиб ечим топишди!Японияда боғча болаларини ёзги иссиқдан асраш учун ажойиб ечим топишди!Бугун, 20:49Европадаги жазирама қурбонлари ортмоқда: 4 кунда 212 киши ҳалок бўлдиЕвропадаги жазирама қурбонлари ортмоқда: 4 кунда 212 киши ҳалок бўлдиБугун, 20:37Бир чемодан уч ўзбекистонликни ўлимга етакладиБир чемодан уч ўзбекистонликни ўлимга етакладиБугун, 19:53Венгрияда одам тана аъзоларидан таом тайёрлаб еган эркак ҳибсга олиндиВенгрияда одам тана аъзоларидан таом тайёрлаб еган эркак ҳибсга олиндиБугун, 18:32Францияда жазирама ортидан кондиционерлар учун кураш авж олди (видео)Францияда жазирама ортидан кондиционерлар учун кураш авж олди (видео)Бугун, 18:26Октагондан Оқ Уйга! UFC афсонаси АҚШ президентлигига номзодини қўймоқдаОктагондан Оқ Уйга! UFC афсонаси АҚШ президентлигига номзодини қўймоқдаБугун, 15:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда