Фарзанди учун жонини берган онанинг ҳикояси кўпчиликни йиғлатди

·61·Дунё
Фарзанди учун жонини берган онанинг ҳикояси кўпчиликни йиғлатди

Венесуэлада юз берган кучли зилзилалар вақтида қизининг ҳаётини сақлаб қолиш учун ўзини қурбон қилган она ҳақидаги воқеа бутун мамлакатни ларзага солди. Бу ҳақда маҳаллий ОАВ ҳамда футболчи Ҳектор Белло маълум қилди.

Футболчи ижтимоий тармоқда ёзган таъсирли мурожаатида, маҳаллий нашрлар унинг турмуш ўртоғи сифатида тилга олган Андреа икки кучли зилзила пайтида кичик қизини қутқариш учун ўз жонини фидо қилганини маълум қилди.

«Азизим, қизимизга сен уни қандай қутқарганингни, ўз ҳаётингни унинг ҳаёти учун қурбон қилганингни албатта айтиб бераман. Сен охирги нафасинггача уни ташлаб кетмаган жасур она эдинг», — деб ёзди Ҳектор Белло.

Yosh oila: erkak, ayol va go'dak chaqaloq birgalikda jilmayib turibdi.

Айни пайтда қутқарувчилар вайроналар остида тирик қолганларни қидириш ишларини давом эттирмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, Каракас яқинида содир бўлган икки кучли зилзила оқибатида камида 589 киши ҳалок бўлган, 2 980 нафар инсон жароҳат олган. Йўқолганлар сони ҳамон кўплигича қолмоқда.

Белло кейинги мурожаатида қизи ва унинг аммаси шифохонада даволанаётганини, уларнинг аҳволи яхши эканини билдирди.

«Қизим ва аммаси яхши. Улар бугун шифохонадан чиқарилмайди. Шу оғир кунларда мени қўллаб-қувватлаётган барчага раҳмат», — деб ёзди у.

Футболчи яна бир мурожаатида қалбларни эзган сўзларни қолдирди.

«Қизимизга сен унинг ҳаётини сақлаб қолиш учун жонингни берганингни қандай тушунтираман? Ўша пайтда уни ҳимоя қилиш учун ёнида бўлмаганимни қандай изоҳлайман? Менга куч бер», — деди у.

Baxtli oilaning bayram surati va vayron bo'lgan binoning yonma-yon kollaji.

Маҳаллий футбол матбуоти ҳам Андреанинг вафотини тасдиқлаб, улар яшаган бино қулаши оқибатида она ҳалок бўлгани, бироқ кичик қизи омон қолганини маълум қилди.

Фожиа оқибатида бошқа давлатлар фуқаролари ҳам ҳалок бўлган. Хусусан, тўрт нафар Испания, бир нафар Португалия ва икки нафар Бразилия фуқаросининг вафот этгани тасдиқланган. Испания маълумотига кўра, яна 106 нафар фуқаро бедарак деб ҳисобланмоқда.

Қидирув-қутқарув ишлари эса ҳануз давом этмоқда.

ВенесуэлаГектор БеллоКаракасИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорида тарихига кирган қатл: энг кекса маҳкум қатл этилди!Флорида тарихига кирган қатл: энг кекса маҳкум қатл этилди!Бугун, 22:26Қирғизистонда дарёга чўккан ўзбекистонлик аёлнинг жасади топилдиҚирғизистонда дарёга чўккан ўзбекистонлик аёлнинг жасади топилдиБугун, 22:10Байроқни тозалаган Периҳан хоним тақдирланди (видео)Байроқни тозалаган Периҳан хоним тақдирланди (видео)Бугун, 21:51Пекинда самолёт осмонўпар бинога урилди: даҳшатли кадрлар тарқалдиПекинда самолёт осмонўпар бинога урилди: даҳшатли кадрлар тарқалдиБугун, 21:42Сирли тоғда юзлаб колонкалар топилди: бунинг сабаби нима?Сирли тоғда юзлаб колонкалар топилди: бунинг сабаби нима?Бугун, 20:56Японияда боғча болаларини ёзги иссиқдан асраш учун ажойиб ечим топишди!Японияда боғча болаларини ёзги иссиқдан асраш учун ажойиб ечим топишди!Бугун, 20:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда