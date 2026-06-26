Қозоғистонликлар ҳам Қирғизистон дарёсида оқиб кетган 6 ёшли болани қидиришга киришишди

·0·Дунё
Қозоғистонликлар ҳам Қирғизистон дарёсида оқиб кетган 6 ёшли болани қидиришга киришишди

Қирғизистонда тоғ дарёсининг кучли оқими олиб кетган 6 ёшли болани қидириш ишларига Қозоғистондан келган қутқарувчилар ва кўнгиллилар ҳам қўшилди. Бир неча кундан буён юзлаб инсонлар болани тирик топиш умидида қидирувни давом эттирмоқда.

Фожиа 23 июнь куни содир бўлган. Икки оила бўлган енгил автомобиль тоғ дарёсига қулаб тушган. Икки аёл ва уч бола қутқарилган, бироқ 12 ёшли қиз ҳамда 6 ёшли болани сув оқими олиб кетган.

Кейинчалик қизалоқнинг жасади топилган. Ҳозирда қутқарувчилар дарё соҳили бўйлаб бир неча километр ҳудудни текшириб, қидирув майдонини янада кенгайтирмоқда.

Боланинг тақдири ҳақида ҳозирча расмий маълумот йўқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорида тарихига кирган қатл: энг кекса маҳкум қатл этилди!Флорида тарихига кирган қатл: энг кекса маҳкум қатл этилди!Бугун, 22:26Қирғизистонда дарёга чўккан ўзбекистонлик аёлнинг жасади топилдиҚирғизистонда дарёга чўккан ўзбекистонлик аёлнинг жасади топилдиБугун, 22:10Фарзанди учун жонини берган онанинг ҳикояси кўпчиликни йиғлатдиФарзанди учун жонини берган онанинг ҳикояси кўпчиликни йиғлатдиБугун, 21:55Байроқни тозалаган Периҳан хоним тақдирланди (видео)Байроқни тозалаган Периҳан хоним тақдирланди (видео)Бугун, 21:51Пекинда самолёт осмонўпар бинога урилди: даҳшатли кадрлар тарқалдиПекинда самолёт осмонўпар бинога урилди: даҳшатли кадрлар тарқалдиБугун, 21:42Сирли тоғда юзлаб колонкалар топилди: бунинг сабаби нима?Сирли тоғда юзлаб колонкалар топилди: бунинг сабаби нима?Бугун, 20:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда