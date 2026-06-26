Қозоғистонликлар ҳам Қирғизистон дарёсида оқиб кетган 6 ёшли болани қидиришга киришишди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Қирғизистонда тоғ дарёсининг кучли оқими олиб кетган 6 ёшли болани қидириш ишларига Қозоғистондан келган қутқарувчилар ва кўнгиллилар ҳам қўшилди. Бир неча кундан буён юзлаб инсонлар болани тирик топиш умидида қидирувни давом эттирмоқда.
Фожиа 23 июнь куни содир бўлган. Икки оила бўлган енгил автомобиль тоғ дарёсига қулаб тушган. Икки аёл ва уч бола қутқарилган, бироқ 12 ёшли қиз ҳамда 6 ёшли болани сув оқими олиб кетган.
Кейинчалик қизалоқнинг жасади топилган. Ҳозирда қутқарувчилар дарё соҳили бўйлаб бир неча километр ҳудудни текшириб, қидирув майдонини янада кенгайтирмоқда.
Боланинг тақдири ҳақида ҳозирча расмий маълумот йўқ.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…