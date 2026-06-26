Флорида тарихига кирган қатл: энг кекса маҳкум қатл этилди!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
АҚШнинг Флорида штатида 74 ёшли Дасти Рей Спенсерга нисбатан ўлим жазоси ижро этилди. Шу тариқа, у штат тарихида қатл қилинган энг кекса маҳкумга айланди.
Спенсер 1992 йилда рафиқаси Карен Спенсерни пичоқлаб ўлдирганликда айбдор деб топилган эди. Унга нисбатан чиқарилган ҳукм 25 июнь куни Флорида штати қамоқхонасида ўлим инъекцияси орқали амалга оширилди.
Маълумотларга кўра, Флоридада жорий йилнинг ўзида тўққиз нафар маҳкумга нисбатан ўлим жазоси ижро этилган.
Шунингдек, келаси ой яна бир 74 ёшли маҳкум — Деннис Сочорни ҳам қатл этиш режалаштирилган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…