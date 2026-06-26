Бекор қилинган рейс ортидан Шаҳло Зоирова кескин фикр билдирди!

·32·Маданият
Бекор қилинган рейс ортидан Шаҳло Зоирова кескин фикр билдирди!

Хонанда Шаҳло Зоирова рейс бекор қилиниши сабаб ноқулай вазиятга тушиб қолгани ҳақида ижтимоий тармоқларда сўзлаб берди.

Унинг айтишича, Centrum Air авиакомпаниясидан Қирғизистонга учиш учун чипта олинган, бироқ кейинчалик рейс бекор қилингани маълум бўлган. Бу ҳолат нафақат санъаткорни, балки бошқа йўловчиларни ҳам қийин аҳволга солиб қўйган.

"Хавотир олманглар, ўтиб олдим, Худога шукур. Қирғизистонга учишимиз керак эди, лекин рейс қолдирилди дейишяпти. Менга ўхшаб қолганлар ҳам шокда, кимга дардини айтишни билмайди", — деди Шаҳло Зоирова.

Хонанда йўловчилар рейс бекор қилиниши ҳақида камида икки соат олдин СМС орқали огоҳлантирилиши кераклигини таъкидлади. Унинг фикрича, ҳар бир инсоннинг олдиндан тузилган режаси бўлади ва бундай вазиятларда йўловчиларнинг ҳолатини ҳам тушуниш зарур.

Шахло ЗоироваКентрум АирКиргизия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жеки Чан янги фильмини Қозоғистонда суратга олмоқдаЖеки Чан янги фильмини Қозоғистонда суратга олмоқдаБугун, 20:43Фарангиз Абдазова туғилажак фарзандининг жинсини маълум қилдиФарангиз Абдазова туғилажак фарзандининг жинсини маълум қилдиБугун, 20:30Озодбек Назарбековнинг янги “Олға, Ўзбекистон” қўшиғи тақдим этилди (видео)Озодбек Назарбековнинг янги “Олға, Ўзбекистон” қўшиғи тақдим этилди (видео)Бугун, 19:56Зарина Йўлдошева Бокудаги мухлисидан қаттиқ таъсирланганини айтди (видео)Зарина Йўлдошева Бокудаги мухлисидан қаттиқ таъсирланганини айтди (видео)Бугун, 19:36Неслиҳан Атагул янги сериал билан мухлислари қаршисига қайтадиНеслиҳан Атагул янги сериал билан мухлислари қаршисига қайтадиБугун, 18:53Медиа олами Тошкентда жам бўлди: Йилнинг энг йирик форуми якунлари...Медиа олами Тошкентда жам бўлди: Йилнинг энг йирик форуми якунлари...Бугун, 16:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...