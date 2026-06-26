Tesla компанияси ФСД тизими билан боғлиқ ўлим ҳолати бўйича судлашувни якунлади

·20·Техно
Tesla компанияси ФСД тизими билан боғлиқ ўлим ҳолати бўйича судлашувни якунлади

АҚШнинг Tesla компанияси ўзининг Фулл Сельф-Дривинг (ФСД) ҳайдовчига ёрдам бериш тизими иштирокидаги ўлим билан боғлиқ суд даъвосини келишув билан якунлади. Ушбу воқеа автопилот тизимларининг хавфсизлиги борасидаги баҳсларни янада кучайтирмоқда ва компаниянинг технологик обрўсига таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Bloomberg нашрининг хабар беришича, мазкур суд иши 2023-йилда содир бўлган фожиали ҳалокат билан боғлиқ. Ўшанда 71 ёшли Жона Стори ўз автомобилидан тушиб, қуёш нури кўзни қамаштириши оқибатида юзага келган бошқа бир авария атрофида ҳаракатни тартибга солмоқчи бўлганида, Tesla Model Y уни уриб юборган эди. Марhumanинг қизи Tesla компанияси ва ҳайдовчига қарши даъво қўзғатган эди.

Ҳозирча келишувнинг молиявий шартлари ва тафсилотлари очиқланмаган. Бироқ, ушбу келашув Tesla учун ҳуқуқий босимни бироз камайтирса-да, компания учун асосий хавф ҳали олдинда. АҚШ Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (НҲТСА) мазкур ҳолат юзасидан ўз текширувларини давом эттирмоқда.

Техник носозликлар ва Федерал текширувлар

НҲТСА 2024-йилда Tesla'нинг ФСД (Супервисед) дастурий таъминоти бўйича махсус суриштирув бошлаган эди. Бунга кўриниш даражаси паст бўлган шароитларда, жумладан, қуёш нури, туман ёки чанг оқибатида содир бўлган тўртта йирик тўқнашув сабаб бўлган. Жона Стори билан боғлиқ ҳолат ҳам айнан шу рўйхатга киритилган.

Федерал агентликнинг маълум қилишича, текширувдан мақсад — автоматлаштирилган тизимнинг йўлдаги қийин об-ҳаво ва ёруғлик шароитларини аниқлаш ҳамда уларга тўғри муносабат билдириш қобилиятини баҳолашдир. 2026-йил март ойига келиб, ушбу суриштирув даражаси "муҳандислик таҳлили" босқичига кўтарилди, бу эса муаммонинг жиддийлигидан далолат беради.

НҲТСА ҳисоботида келтирилишича, мавжуд маълумотлар Tesla тизимининг кўриниш даражаси ёмонлашганини аниқлашда ва ҳайдовчини ўз вақтида огоҳлантиришда камчиликларга эга эканлигини кўрсатмоқда. Бу эса нафақат ҳайдовчилар, балки пиёдалар ҳаёти учун ҳам жиддий хавф туғдириши мумкин.

Компания учун эҳтимолий оқибатлар

Суд иши ёпилганига қарамай, федерал даражадаги текширувлар якунлангани йўқ. Агар НҲТСА тизимда тизимли нуқсон бор деб топса, Tesla юз минглаб электромобилларни қайта чақириб олишга (рекалл) мажбур бўлиши мумкин. Бу эса компания учун ҳам молиявий, ҳам нуфуз жиҳатидан катта зарба бўлади.

Бундан ташқари, 2025-йил октябрь ойида агентлик ФСД тизимининг бошқа жиҳатлари бўйича ҳам текширув бошлаган. Бунга дастурий таъминотнинг светофорнинг қизил чироғига амал қилмаслиги ёки нотўғри бўлакка ўтиб кетиши ҳақидаги кўплаб шикоятлар асос бўлган. Ўзбекистон бозорида ҳам Tesla автомобилларига қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, бундай хавфсизлик муаммолари маҳаллий фойдаланувчиларни ҳам ҳушёрликка чорлайди.

TeslaФСДАвтопилотНҲТСАТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Asus дунёдаги энг қиммат мини-компьютерини тақдим этди: Нархи электромобил билан тенгAsus дунёдаги энг қиммат мини-компьютерини тақдим этди: Нархи электромобил билан тенгБугун, 21:27Сунъий интеллект пойгасида янги давр: АҚШ ҳукумати GPT-5.6 ва бошқа моделларни назоратга олмоқдаСунъий интеллект пойгасида янги давр: АҚШ ҳукумати GPT-5.6 ва бошқа моделларни назоратга олмоқдаБугун, 21:25TikTok шунчаки ижтимоий тармоқ бўлишдан тўхтамоқда: Платформа “супер илова”га айланадиTikTok шунчаки ижтимоий тармоқ бўлишдан тўхтамоқда: Платформа “супер илова”га айланадиБугун, 21:22Хпризе асосчиси глобал кузатув тарафдори: "Одамлар кузатилганда ўзини яхши тутади"Хпризе асосчиси глобал кузатув тарафдори: "Одамлар кузатилганда ўзини яхши тутади"Бугун, 20:59Дигит роботлари ишлаб чиқарувчиси 2,5 миллиард долларлик баҳо билан биржага чиқадиДигит роботлари ишлаб чиқарувчиси 2,5 миллиард долларлик баҳо билан биржага чиқадиБугун, 20:25Россияда янги авлод 2EС11 «Орлетс» электровози синовлардан муваффақиятли ўтдиРоссияда янги авлод 2EС11 «Орлетс» электровози синовлардан муваффақиятли ўтдиБугун, 19:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди