Tesla компанияси ФСД тизими билан боғлиқ ўлим ҳолати бўйича судлашувни якунлади
АҚШнинг Tesla компанияси ўзининг Фулл Сельф-Дривинг (ФСД) ҳайдовчига ёрдам бериш тизими иштирокидаги ўлим билан боғлиқ суд даъвосини келишув билан якунлади. Ушбу воқеа автопилот тизимларининг хавфсизлиги борасидаги баҳсларни янада кучайтирмоқда ва компаниянинг технологик обрўсига таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Bloomberg нашрининг хабар беришича, мазкур суд иши 2023-йилда содир бўлган фожиали ҳалокат билан боғлиқ. Ўшанда 71 ёшли Жона Стори ўз автомобилидан тушиб, қуёш нури кўзни қамаштириши оқибатида юзага келган бошқа бир авария атрофида ҳаракатни тартибга солмоқчи бўлганида, Tesla Model Y уни уриб юборган эди. Марhumanинг қизи Tesla компанияси ва ҳайдовчига қарши даъво қўзғатган эди.
Ҳозирча келишувнинг молиявий шартлари ва тафсилотлари очиқланмаган. Бироқ, ушбу келашув Tesla учун ҳуқуқий босимни бироз камайтирса-да, компания учун асосий хавф ҳали олдинда. АҚШ Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (НҲТСА) мазкур ҳолат юзасидан ўз текширувларини давом эттирмоқда.
Техник носозликлар ва Федерал текширувларНҲТСА 2024-йилда Tesla'нинг ФСД (Супервисед) дастурий таъминоти бўйича махсус суриштирув бошлаган эди. Бунга кўриниш даражаси паст бўлган шароитларда, жумладан, қуёш нури, туман ёки чанг оқибатида содир бўлган тўртта йирик тўқнашув сабаб бўлган. Жона Стори билан боғлиқ ҳолат ҳам айнан шу рўйхатга киритилган.
Федерал агентликнинг маълум қилишича, текширувдан мақсад — автоматлаштирилган тизимнинг йўлдаги қийин об-ҳаво ва ёруғлик шароитларини аниқлаш ҳамда уларга тўғри муносабат билдириш қобилиятини баҳолашдир. 2026-йил март ойига келиб, ушбу суриштирув даражаси "муҳандислик таҳлили" босқичига кўтарилди, бу эса муаммонинг жиддийлигидан далолат беради.
НҲТСА ҳисоботида келтирилишича, мавжуд маълумотлар Tesla тизимининг кўриниш даражаси ёмонлашганини аниқлашда ва ҳайдовчини ўз вақтида огоҳлантиришда камчиликларга эга эканлигини кўрсатмоқда. Бу эса нафақат ҳайдовчилар, балки пиёдалар ҳаёти учун ҳам жиддий хавф туғдириши мумкин.
Компания учун эҳтимолий оқибатларСуд иши ёпилганига қарамай, федерал даражадаги текширувлар якунлангани йўқ. Агар НҲТСА тизимда тизимли нуқсон бор деб топса, Tesla юз минглаб электромобилларни қайта чақириб олишга (рекалл) мажбур бўлиши мумкин. Бу эса компания учун ҳам молиявий, ҳам нуфуз жиҳатидан катта зарба бўлади.
Бундан ташқари, 2025-йил октябрь ойида агентлик ФСД тизимининг бошқа жиҳатлари бўйича ҳам текширув бошлаган. Бунга дастурий таъминотнинг светофорнинг қизил чироғига амал қилмаслиги ёки нотўғри бўлакка ўтиб кетиши ҳақидаги кўплаб шикоятлар асос бўлган. Ўзбекистон бозорида ҳам Tesla автомобилларига қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, бундай хавфсизлик муаммолари маҳаллий фойдаланувчиларни ҳам ҳушёрликка чорлайди.
…