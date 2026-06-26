Amazon Зоох ўзининг серияли роботаксисини намойиш этди: ҳафтасига 100 та машина

·0·Авто
Amazon Зоох ўзининг серияли роботаксисини намойиш этди: ҳафтасига 100 та машина

Amazon компаниясига тегишли бўлган Зоох стартапи ўзининг ҳайдовчисиз бошқариладиган роботаксисининг якуний, оммавий ишлаб чиқаришга мўлжалланган версиясини тақдим этди. Ушбу янгиланган модел нафақат технологик жиҳатдан такомиллашган, балки шаҳар инфратузилмасига тўлиқ интеграция қилинишга тайёр ҳолатга келтирилган. Бу қадам автоном транспорт воситаларини тажриба босқичидан саноат миқёсидаги реал хизматга ўтказишда муҳим бурилиш нуқтаси ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги автомобилнинг ташқи кўриниши 2020-йилда кўрсатилган прототипга ўхшаш бўлса-да, унинг ички тизимлари ва ташқи сигнализацияси тубдан қайта ишланган. Автомобилнинг симметрик, қутига ўхшаш шакли туфайли унинг олд ва орқа қисмини ажратиш қийин эди. Эндиликда махсус ёритиш тизими рангли индикациялар орқали транспорт воситасининг қайси томонга ҳаракатланаётганини бошқа ҳайдовчилар ва пиёдаларга аниқ кўрсатиб туради.

Йўловчилар учун қулайлик ва хавфсизлик

Зоох муҳандислари йўловчиларнинг фикр-мулоҳазалари асосида салон интерерини сезиларли даражада янгилашди. Машина ичида "алоэ-греэн" рангидаги юmsҳоқ ўриндиқлар ва кулранг тош рангли пол қопламалари қўлланилган. Шунингдек, эргономика яхшиланиб, бош қўйгичлар қайта ишланган. Салон марказидаги сенсорли экран янада ёрқинроқ ва контрастли қилинган, бу эса йўловчиларга сафар давомида маълумотларни осонроқ кузатиш имконини беради.

Автомобилнинг ўзига хос хусусиятларидан бири — бу икки томонлама алоқа тизимидир. Эшикларга ўрнатилган динамик ва микрофонлар ёрдамида йўловчилар ёки ташқаридаги шахслар Зоох қўллаб-қувватлаш маркази операторлари ёки фавқулодда хизматлар билан бевосита мулоқот қилишлари мумкин. Бу кутилмаган вазиятларда ҳайдовчисиз транспортнинг шаффофлигини ва хавфсизлигини таъминлайди.

Оммавий ишлаб чиқариш ва келажак режалари

Компания Калифорния штатининг Хейворд шаҳридаги заводида ишлаб чиқаришни йўлга қўймоқда. Зоох баёнотига кўра, корхона қуввати ҳафтасига 100 тагача роботакси чиқариш имкониятига эга. Бу 2026-йилга бориб хизмат кўрсатиш кўламини кескин кенгайтириш учун мустаҳкам пойдевор яратади. Ҳозирда Лас-Вегас кўчаларида синовдан ўтаётган ушбу машиналар босқичма-босқич умумий паркка қўшиб борилади.

Ушбу лойиҳа Ўзбекистон каби жамоат транспортини модернизация қилаётган мамлакатлар учун ҳам қизиқарли тажриба бўлиши мумкин. Зоох анъанавий автомобилларни мослаштирмасдан, нолдан янги турдаги шаҳар мобил мобил платформасини яратди. Унда тўрт нафар йўловчи бир-бирига юзма-юз ўтиради, бу эса сафарни кичик автоном вагондаги мулоқотга айлантиради.

Хулоса қилиб айтганда, Зоох эндиликда фақат технологик ишланма эмас, балки реал бизнес моделига айланмоқда. Асосий эътибор ҳайдаш алгоритмларидан кўра, ушбу мураккаб тизимларни оммавий ишлаб чиқариш ва уларни шаҳар ҳаётига хавфсиз тарзда татбиқ этишга қаратилган. Хизматнинг кенгайиши эса маҳаллий қонунчилик ва тартибга солувчи органларнинг рухсатларига боғлиқ бўлиб қолмоқда.

AmazonЗоохРоботаксиАвтоном ТранспортТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Polestar электромобилларини тақиқлади: Geely билан алоқадорлик брендга қимматга тушдиАҚШ Polestar электромобилларини тақиқлади: Geely билан алоқадорлик брендга қимматга тушдиБугун, 20:55Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилобHyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилобБугун, 16:56Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда катта ўзгаришHyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда катта ўзгаришБугун, 15:52Афсонавий Jaguar ХЖ220 қайтмоқда: Иан Каллум суперкарнинг янги талқинини тақдим этдиАфсонавий Jaguar ХЖ220 қайтмоқда: Иан Каллум суперкарнинг янги талқинини тақдим этдиБугун, 14:58Renault 4 ва 5 моделлари 2027-йилда янада кучли двигател ва катта захирага эга бўладиRenault 4 ва 5 моделлари 2027-йилда янада кучли двигател ва катта захирага эга бўладиБугун, 14:54Toyota Айго Х: Ихчам шаҳар автомобиллари орасида энг ишончли танловми?Toyota Айго Х: Ихчам шаҳар автомобиллари орасида энг ишончли танловми?Бугун, 09:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди