Amazon Зоох ўзининг серияли роботаксисини намойиш этди: ҳафтасига 100 та машина
Amazon компаниясига тегишли бўлган Зоох стартапи ўзининг ҳайдовчисиз бошқариладиган роботаксисининг якуний, оммавий ишлаб чиқаришга мўлжалланган версиясини тақдим этди. Ушбу янгиланган модел нафақат технологик жиҳатдан такомиллашган, балки шаҳар инфратузилмасига тўлиқ интеграция қилинишга тайёр ҳолатга келтирилган. Бу қадам автоном транспорт воситаларини тажриба босқичидан саноат миқёсидаги реал хизматга ўтказишда муҳим бурилиш нуқтаси ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги автомобилнинг ташқи кўриниши 2020-йилда кўрсатилган прототипга ўхшаш бўлса-да, унинг ички тизимлари ва ташқи сигнализацияси тубдан қайта ишланган. Автомобилнинг симметрик, қутига ўхшаш шакли туфайли унинг олд ва орқа қисмини ажратиш қийин эди. Эндиликда махсус ёритиш тизими рангли индикациялар орқали транспорт воситасининг қайси томонга ҳаракатланаётганини бошқа ҳайдовчилар ва пиёдаларга аниқ кўрсатиб туради.
Йўловчилар учун қулайлик ва хавфсизликЗоох муҳандислари йўловчиларнинг фикр-мулоҳазалари асосида салон интерерини сезиларли даражада янгилашди. Машина ичида "алоэ-греэн" рангидаги юmsҳоқ ўриндиқлар ва кулранг тош рангли пол қопламалари қўлланилган. Шунингдек, эргономика яхшиланиб, бош қўйгичлар қайта ишланган. Салон марказидаги сенсорли экран янада ёрқинроқ ва контрастли қилинган, бу эса йўловчиларга сафар давомида маълумотларни осонроқ кузатиш имконини беради.
Автомобилнинг ўзига хос хусусиятларидан бири — бу икки томонлама алоқа тизимидир. Эшикларга ўрнатилган динамик ва микрофонлар ёрдамида йўловчилар ёки ташқаридаги шахслар Зоох қўллаб-қувватлаш маркази операторлари ёки фавқулодда хизматлар билан бевосита мулоқот қилишлари мумкин. Бу кутилмаган вазиятларда ҳайдовчисиз транспортнинг шаффофлигини ва хавфсизлигини таъминлайди.
Оммавий ишлаб чиқариш ва келажак режалариКомпания Калифорния штатининг Хейворд шаҳридаги заводида ишлаб чиқаришни йўлга қўймоқда. Зоох баёнотига кўра, корхона қуввати ҳафтасига 100 тагача роботакси чиқариш имкониятига эга. Бу 2026-йилга бориб хизмат кўрсатиш кўламини кескин кенгайтириш учун мустаҳкам пойдевор яратади. Ҳозирда Лас-Вегас кўчаларида синовдан ўтаётган ушбу машиналар босқичма-босқич умумий паркка қўшиб борилади.
Ушбу лойиҳа Ўзбекистон каби жамоат транспортини модернизация қилаётган мамлакатлар учун ҳам қизиқарли тажриба бўлиши мумкин. Зоох анъанавий автомобилларни мослаштирмасдан, нолдан янги турдаги шаҳар мобил мобил платформасини яратди. Унда тўрт нафар йўловчи бир-бирига юзма-юз ўтиради, бу эса сафарни кичик автоном вагондаги мулоқотга айлантиради.
Хулоса қилиб айтганда, Зоох эндиликда фақат технологик ишланма эмас, балки реал бизнес моделига айланмоқда. Асосий эътибор ҳайдаш алгоритмларидан кўра, ушбу мураккаб тизимларни оммавий ишлаб чиқариш ва уларни шаҳар ҳаётига хавфсиз тарзда татбиқ этишга қаратилган. Хизматнинг кенгайиши эса маҳаллий қонунчилик ва тартибга солувчи органларнинг рухсатларига боғлиқ бўлиб қолмоқда.
…