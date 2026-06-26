Қатар ЖЧ-2026 да мухлисларни пулга «сотиб олган»?! Шов-шувли суриштирув
Жаҳон чемпионати-2026 баҳслари давомида трибуналар ортидаги мутлақо кутилмаган сирлар фош бўлди. Нуфузли "The Telegraph" онлайн нашри тарқатган хабарга кўра, Қатар футбол ассоциацияси ўз терма жамоасини қўллаб-қувватлаш ва стадионларни тўлдириш учун «ўз мухлисларига» пул тўлаган.
Маълумот учун, ЖЧ-2026 баҳсларида Қатар миллий терма жамоаси "B" гуруҳида Канада, Швейцария ҳамда Босния ва Ҳерцеговина жамоалари билан рақобатлашиб, гуруҳда охирги — тўртинчи ўринни эгаллади. Бироқ трибуналардаги «қўллаб-қувватлаш шоуси» уларга анча қимматга тушган кўринади.
Бепул саёҳат ва «Мухлислар тўплами»
Манбанинг берган маълумотларига кўра, мингга яқин Қатар фуқароси Жаҳон чемпионати ўйинларини стадиондан томоша қилиши учун махсус хизматлар тўпламини қўлга киритган. Ушбу тўпламга қуйидаги қулайликлар киритилган:
Парвоз харажатлари тўлиқ қоплаб берилган;
Стадион яқинида жойлашган меҳмонхонада истиқомат қилиш таъминланган;
Ўйин чипталари мутлақо бепул тақдим этилган.
Бундан ташқари, учрашувлар бошланишидан аввал бу «мухлислар»га миллий жамоа рангларидаги махсус футболкалар, кепкалар ва қуёшдан ҳимояловчи кўзойнаклардан иборат махсус «мухлислар тўплами» тарқатилган.
«Футболни ҳаётимда илк бор стадионда кўришим»: Сохта мухлислар
Шов-шувнинг энг қизиқ нуқтаси шундаки, гуруҳ баҳслари пайтида стадионда Қатар миллий жамоасини жон-жаҳди билан қўллаб-қувватлаган бир гуруҳ «мухлислар» аслида АҚШ ва Мексика фуқаролари бўлиб чиқди.
Журналистлар улар билан бевосита суҳбат уюштиришганда, бу «мухлислар»нинг баъзилари ҳатто ҳаётида биринчи маротаба футбол ўйинини стадиондан жонли равишда томоша қилаётганларини тан олишган.
Қатар футбол ассоциациясининг бу пуллик тактикаси трибуналарда оломонни тўплай олган бўлса-да, афсуски, терма жамоанинг майдондаги омадсиз иштирокини ўзгартиришга ёрдам бера олмади.
…