Қатар ЖЧ-2026 да мухлисларни пулга «сотиб олган»?! Шов-шувли суриштирув

·29·Спорт
Қатар ЖЧ-2026 да мухлисларни пулга «сотиб олган»?! Шов-шувли суриштирув

Жаҳон чемпионати-2026 баҳслари давомида трибуналар ортидаги мутлақо кутилмаган сирлар фош бўлди. Нуфузли "The Telegraph" онлайн нашри тарқатган хабарга кўра, Қатар футбол ассоциацияси ўз терма жамоасини қўллаб-қувватлаш ва стадионларни тўлдириш учун «ўз мухлисларига» пул тўлаган.

Маълумот учун, ЖЧ-2026 баҳсларида Қатар миллий терма жамоаси "B" гуруҳида Канада, Швейцария ҳамда Босния ва Ҳерцеговина жамоалари билан рақобатлашиб, гуруҳда охирги — тўртинчи ўринни эгаллади. Бироқ трибуналардаги «қўллаб-қувватлаш шоуси» уларга анча қимматга тушган кўринади.

Бепул саёҳат ва «Мухлислар тўплами»

Манбанинг берган маълумотларига кўра, мингга яқин Қатар фуқароси Жаҳон чемпионати ўйинларини стадиондан томоша қилиши учун махсус хизматлар тўпламини қўлга киритган. Ушбу тўпламга қуйидаги қулайликлар киритилган:

  • Парвоз харажатлари тўлиқ қоплаб берилган;

  • Стадион яқинида жойлашган меҳмонхонада истиқомат қилиш таъминланган;

  • Ўйин чипталари мутлақо бепул тақдим этилган.

Бундан ташқари, учрашувлар бошланишидан аввал бу «мухлислар»га миллий жамоа рангларидаги махсус футболкалар, кепкалар ва қуёшдан ҳимояловчи кўзойнаклардан иборат махсус «мухлислар тўплами» тарқатилган.

«Футболни ҳаётимда илк бор стадионда кўришим»: Сохта мухлислар

Шов-шувнинг энг қизиқ нуқтаси шундаки, гуруҳ баҳслари пайтида стадионда Қатар миллий жамоасини жон-жаҳди билан қўллаб-қувватлаган бир гуруҳ «мухлислар» аслида АҚШ ва Мексика фуқаролари бўлиб чиқди.

Журналистлар улар билан бевосита суҳбат уюштиришганда, бу «мухлислар»нинг баъзилари ҳатто ҳаётида биринчи маротаба футбол ўйинини стадиондан жонли равишда томоша қилаётганларини тан олишган.

Қатар футбол ассоциациясининг бу пуллик тактикаси трибуналарда оломонни тўплай олган бўлса-да, афсуски, терма жамоанинг майдондаги омадсиз иштирокини ўзгартиришга ёрдам бера олмади.

ҚатарКанадаШвейцарияМексикаТелеграф
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтдиЖоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтдиБугун, 22:04Монтелла: «Футболчиларим бундай танқидларга лойиқ эмасди»Монтелла: «Футболчиларим бундай танқидларга лойиқ эмасди»Бугун, 21:41Кержаков: «Ўзбекистоннинг плей-оффга чиқиши учун мўъжиза керак»Кержаков: «Ўзбекистоннинг плей-оффга чиқиши учун мўъжиза керак»Бугун, 21:35Милан янги мураббий тайинлади: Рууд Гуллит Кристиан Пулишични хавфдан огоҳлантирдиМилан янги мураббий тайинлади: Рууд Гуллит Кристиан Пулишични хавфдан огоҳлантирдиБугун, 21:16Андрей Фёдоров: «Мен Каннаваро ўрнига Кападзени қолдирардим»Андрей Фёдоров: «Мен Каннаваро ўрнига Кападзени қолдирардим»Бугун, 20:53Виталий Денисов Ўзбекистоннинг муаммоси нимада эканини очиб бердиВиталий Денисов Ўзбекистоннинг муаммоси нимада эканини очиб бердиБугун, 20:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди