Қирғизистонда дарёга чўккан ўзбекистонлик аёлнинг жасади топилди
Қирғизистоннинг Тоқтогул туманида содир бўлган йўл-транспорт ҳодисаси фожиа билан якунланди. Автомобилнинг Чичқон дарёсига тушиб кетиши оқибатида Ўзбекистон фуқароси бўлган аёл ҳалок бўлди. Бу ҳақда Қирғизистон Фавқулодда вазиятлар вазирлигига таяниб, Sputnik Қирғизистон хабар берди.
Маълум қилинишича, ҳодиса жорий йилнинг 22 июнь куни юз берган. Автомобил ичида жами тўрт нафар — уч эркак ва бир нафар 45 ёшли аёл бўлган.
Дастлабки маълумотларга кўра, уч нафар эркак сувдан мустақил равишда чиқишга муваффақ бўлган. Бироқ аёлни дарёнинг кучли оқими оқизиб кетган.
Қидирув-қутқарув ишлари бир неча кун давом этган. Орадан тўрт кун ўтиб, қутқарувчилар аёлнинг жасадини топиб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимларига топширган.
Айни пайтда ҳодисанинг барча ҳолатлари ва автомобилнинг дарёга қандай тушиб кетгани юзасидан тегишли идоралар томонидан қўшимча текширув ишлари олиб борилмоқда.
…