Қирғизистонда дарёга чўккан ўзбекистонлик аёлнинг жасади топилди

·0·Дунё
Қирғизистонда дарёга чўккан ўзбекистонлик аёлнинг жасади топилди

Қирғизистоннинг Тоқтогул туманида содир бўлган йўл-транспорт ҳодисаси фожиа билан якунланди. Автомобилнинг Чичқон дарёсига тушиб кетиши оқибатида Ўзбекистон фуқароси бўлган аёл ҳалок бўлди. Бу ҳақда Қирғизистон Фавқулодда вазиятлар вазирлигига таяниб, Sputnik Қирғизистон хабар берди.

Маълум қилинишича, ҳодиса жорий йилнинг 22 июнь куни юз берган. Автомобил ичида жами тўрт нафар — уч эркак ва бир нафар 45 ёшли аёл бўлган.

Дастлабки маълумотларга кўра, уч нафар эркак сувдан мустақил равишда чиқишга муваффақ бўлган. Бироқ аёлни дарёнинг кучли оқими оқизиб кетган.

Қидирув-қутқарув ишлари бир неча кун давом этган. Орадан тўрт кун ўтиб, қутқарувчилар аёлнинг жасадини топиб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимларига топширган.

Айни пайтда ҳодисанинг барча ҳолатлари ва автомобилнинг дарёга қандай тушиб кетгани юзасидан тегишли идоралар томонидан қўшимча текширув ишлари олиб борилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарзанди учун жонини берган онанинг ҳикояси кўпчиликни йиғлатдиФарзанди учун жонини берган онанинг ҳикояси кўпчиликни йиғлатдиБугун, 21:55Байроқни тозалаган Периҳан хоним тақдирланди (видео)Байроқни тозалаган Периҳан хоним тақдирланди (видео)Бугун, 21:51Пекинда самолёт осмонўпар бинога урилди: даҳшатли кадрлар тарқалдиПекинда самолёт осмонўпар бинога урилди: даҳшатли кадрлар тарқалдиБугун, 21:42Сирли тоғда юзлаб колонкалар топилди: бунинг сабаби нима?Сирли тоғда юзлаб колонкалар топилди: бунинг сабаби нима?Бугун, 20:56Японияда боғча болаларини ёзги иссиқдан асраш учун ажойиб ечим топишди!Японияда боғча болаларини ёзги иссиқдан асраш учун ажойиб ечим топишди!Бугун, 20:49Европадаги жазирама қурбонлари ортмоқда: 4 кунда 212 киши ҳалок бўлдиЕвропадаги жазирама қурбонлари ортмоқда: 4 кунда 212 киши ҳалок бўлдиБугун, 20:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда