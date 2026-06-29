Коинотда пиширилган қовоқ: Хитойлик тайконавтлар Tiangong станциясида бир ойни якунлади

·22·Техно
Коинотда пиширилган қовоқ: Хитойлик тайконавтлар Tiangong станциясида бир ойни якунлади

Хитойнинг Шенжоу-23 миссияси экипажи Tiangong орбитал станциясидаги фаолиятининг дастлабки бир ойини муваффақиятли якунлади. Жу Янгжу, Жанг Жиюан ва Ли Жиайингдан иборат тайконавтлар жамоаси ушбу давр мобайнида нафақат мураккаб илмий-техник вазифаларни бажарди, балки коинот шароитида озиқ-овқат тайёрлаш борасида ҳам янги қадам ташлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Чина Маннед Спасе Агенкй (КМСА) маълумотларига кўра, станция бортида илк бор махсус печ ёрдамида ширин қовоқ бўлаклари пиширилди. Бу каби маиший тажрибалар шунчаки кўнгилочар машғулот эмас, балки узоқ муддатли коинот экспедицияларида экипажнинг психологик ҳолатини яхшилаш ва уларга қулайлик яратишнинг муҳим элементи ҳисобланади. Коинотда иссиқ ва мазали таом тайёрлаш имконияти келажакдаги юлдузлараро парвозлар учун зарурий тайёргарлик босқичидир.

Тиббий тадқиқотлар ва микрогравитация таъсири

Миссиянинг асосий қисмини коинот тиббиёти соҳасидаги тадқиқотлар ташкил этди. Тайконавтлар бир-бирларини ультратовуш текширувидан ўтказиб, бўйин, билак томирлари ва қорин бўшлиғи аъзоларининг ҳолатини ўрганишди. Ушбу маълумотлар узоқ вақт давомида вазнсизлик шароитида бўлган инсон организмидаги қон айланиши ва мушак тизимидаги ўзгаришларни таҳлил қилиш учун ўта муҳимдир.

Шунингдек, тадқиқотлар доирасида инсон миясининг орбитадаги фаолияти ҳам диққат марказида бўлди. Экипаж аъзолари электроэнцефалография (ЭEГ) ускуналаридан фойдаланган ҳолда, турли ёритиш режимларида кўриш-мотор координацияси ва хулқ-атвор реакцияларини синовдан ўтказдилар. Бу тажрибалар келажакда Ойни ўзлаштириш ва ундан узоқроқ масофаларга учишда инсон омилини ҳисобга олишга ёрдам беради.

Робототехника ва анъанавий тиббиёт уйғунлиги

Экспедиция дастуридан инсон ва роботларнинг ўзаро ҳамкорлиги бўйича тажрибалар ҳам ўрин олган. Тайконавтлар станциядаги борт роботи билан биргаликда ишлаш орқали автоном тизимларни бошқариш алгоритмларини такомиллаштириш учун зарур маълумотларни тўплашди. Бундай роботлаштирилган ёрдамчилар очиқ коинотдаги мураккаб ишларни бажаришда инсоннинг асосий кўмакчисига айланиши кутилмоқда.

Қизиқарли жиҳати шундаки, Хитой коинот дастурида анъанавий халқ табобати усулларидан ҳам воз кечмаган. Экипаж аъзолари ўз саломатлигини назорат қилишда анъанавий Хитой тиббиёти диагностика мажмуасидан фойдаланмоқдалар. Бу усул кўп ойлик парвозлар давомида физиологик кўрсаткичларни мониторинг қилишнинг самарали воситаси сифатида баҳоланмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Шенжоу-23 кемаси 2026-йил 24-май куни орбитага кўтарилган эди. Ушбу миссиянинг энг асосий мақсадларидан бири инсоннинг коинотда бир йил давомида узлуксиз бўлиши бўйича тажриба ўтказишдир. Тўпланган барча илмий натижалар Хитойнинг Қуёш тизимидаги узоқ объектларга, жумладан, Ойга амалга ошириши кутилаётган келгуси парвозлари учун пойдевор бўлиб хизмат қилади.

ХитойTiangongШенжоу-23КоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Volkswagen ва Bosch ўртасидаги ҳамкорлик якунланмоқда: 1,5 миллиард евролик лойиҳа барбод бўлдиVolkswagen ва Bosch ўртасидаги ҳамкорлик якунланмоқда: 1,5 миллиард евролик лойиҳа барбод бўлдиБугун, 15:20Россиянинг «Sberbank» инвестиция иловаси App Store дўконига янги ном билан қайтдиРоссиянинг «Sberbank» инвестиция иловаси App Store дўконига янги ном билан қайтдиБугун, 14:26Ер хотиржам бўлиши мумкин: Йирик астероидлар хавфи ҳақида янги хулоса эълон қилиндиЕр хотиржам бўлиши мумкин: Йирик астероидлар хавфи ҳақида янги хулоса эълон қилиндиБугун, 13:50Apple 2027-йилги режаларини белгилаб олди: iPhone 19 Pro ва буклама iPhone Ultra кутилмоқдаApple 2027-йилги режаларини белгилаб олди: iPhone 19 Pro ва буклама iPhone Ultra кутилмоқдаБугун, 13:24Қуёш тизимининг ўтмишидаги сир: Юлдуз яқинлашиши Оорт булутини ўзгартирган бўлиши мумкинҚуёш тизимининг ўтмишидаги сир: Юлдуз яқинлашиши Оорт булутини ўзгартирган бўлиши мумкинБугун, 12:55Маченике компанияси Кйберпунк 2077 ўйинини қўллаб-қувватлайдиган арзон мини-ПКни тақдим этдиМаченике компанияси Кйберпунк 2077 ўйинини қўллаб-қувватлайдиган арзон мини-ПКни тақдим этдиБугун, 12:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди