Лионель Скалони Аргентина терма жамоасида 2031-йилгача қоладиган бўлди

·0·Спорт
Лионель Скалони Аргентина терма жамоасида 2031-йилгача қоладиган бўлди

Аргентина футбол ассоциацияси (АФА) миллий терма жамоа бош мураббийи Лионель Скалони билан амалдаги келишувни узайтириш бўйича оғзаки келишувга эришди. Мазкур қарор “Албиселесте”нинг сўнгги йиллардаги улкан муваффақиятлари ва жамоадаги барқарорликни сақлаб қолиш истаги билан боғлиқ. Янги шартномага кўра, мутахассис жамоани 2030-йилги жаҳон чемпионати якунига қадар бошқариши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN Мундиал журналисти Диего Монроиг хабарига кўра, томонлар ўртасидаги музокаралар терма жамоа Шимолий Америкадаги жаҳон чемпионатига етиб келгунига қадар якунланган. АФА раҳбарияти Скалонининг ишидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилмоқда ва уни узоқ муддатли лойиҳанинг асоси деб билади. Ҳозирда мураббий ва ассоциация ўртасида 2031-йилгача мўлжалланган ҳамкорлик бўйича “оғзаки пакт” мавжуд.

Барқарорлик ва янги марралар

Гарчи келажак борасида аниқ тўхтамга келинган бўлса-да, Лионель Скалони бу янгилик ҳозирги мусобақа давомида футболчиларнинг диққатини чалғитишини истамаяпти. Шу сабабли, шартноманинг расмий имзоланиш маросими ва эълон қилиниши турнир якунига қадар қолдирилган. Мураббий бор эътиборини чемпионлик унвонини ҳимоя қилишга қаратган.

Goal.com нашри маълумотларига кўра, Скалони Аргентина футболи тарихидаги энг муваффақиятли мураббийлардан бирига айланди. Унинг қўл остида жамоа нафақат натижа кўрсатмоқда, балки Лионель Месси каби юлдузлар ва ёш иқтидорлар ўртасида мукаммал баланс топа олди. Бу эса Аргентинанинг халқаро майдондаги гегемонлигини таъминлаётган асосий омилдир.

Скалонининг статистикаси ҳақиқатдан ҳам ҳайратланарли: у жамоани бошқарган 99 та ўйиннинг 72 тасида ғалаба қозонган, 18 марта дуранг қайд этган ва бор-йўғи 9 бор мағлубият аламини тотиб кўрган. Кейинги учрашув мутахассис учун терма жамоа рулидаги юбилей — 100-ўйин бўлади.

Тарихий ғалабалар меъмори

2018-йилда жамоани қабул қилиб олган Скалони қисқа вақт ичида Аргентина халқининг кўп йиллик орзуларини ушалишига сабабчи бўлди. Унинг раҳбарлигида эришилган ютуқлар рўйхати салмоқли:

  • 2021 ва 2024-йиллардаги Копа Америка ғолиблиги;
  • 2022-йилги Финалиссима кубоги;
  • Қатарда ўтган 2022-йилги жаҳон чемпионатидаги тарихий ғалаба.
Ушбу муваффақиятлар серияси Аргентинанинг узоқ йиллик совринсиз даврига чек қўйди. Эндиликда АФА ушбу “олтин давр”ни имкон қадар узоқроқ давом эттиришни кўзламоқда. Янги келишув Скалонига нафақат 2026-йилги, балки 2030-йилги жаҳон чемпионатида ҳам жамоани бошқариш имконини беради, бу эса замонавий футболда камдан-кам кузатиладиган ҳолатдир.

АргентинаЛионель СкалониЛионель МессиЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония мураббийи Бразилияга қарши баҳс олдидан дадил гапирдиЯпония мураббийи Бразилияга қарши баҳс олдидан дадил гапирдиБугун, 12:42Жанубий Кореяда футбол можароси: президент тергов талаб қилдиЖанубий Кореяда футбол можароси: президент тергов талаб қилдиБугун, 12:30Барселона Роберт Левандовски ўрнига Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқдаБарселона Роберт Левандовски ўрнига Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 12:20Неймар сафга қайтди: Карло Анселотти Бразилия ва Япония ўйини олдидан баёнот бердиНеймар сафга қайтди: Карло Анселотти Бразилия ва Япония ўйини олдидан баёнот бердиБугун, 12:12Куарежма Португалияни қаттиқ танқид қилди: «Улар риск қилишдан қўрқяпти»Куарежма Португалияни қаттиқ танқид қилди: «Улар риск қилишдан қўрқяпти»Бугун, 07:02Зико Бразилия — Япония ўйини олдидан икки ўт орасида қолдиЗико Бразилия — Япония ўйини олдидан икки ўт орасида қолдиБугун, 06:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди