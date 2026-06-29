Лионель Скалони Аргентина терма жамоасида 2031-йилгача қоладиган бўлди
Аргентина футбол ассоциацияси (АФА) миллий терма жамоа бош мураббийи Лионель Скалони билан амалдаги келишувни узайтириш бўйича оғзаки келишувга эришди. Мазкур қарор “Албиселесте”нинг сўнгги йиллардаги улкан муваффақиятлари ва жамоадаги барқарорликни сақлаб қолиш истаги билан боғлиқ. Янги шартномага кўра, мутахассис жамоани 2030-йилги жаҳон чемпионати якунига қадар бошқариши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN Мундиал журналисти Диего Монроиг хабарига кўра, томонлар ўртасидаги музокаралар терма жамоа Шимолий Америкадаги жаҳон чемпионатига етиб келгунига қадар якунланган. АФА раҳбарияти Скалонининг ишидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилмоқда ва уни узоқ муддатли лойиҳанинг асоси деб билади. Ҳозирда мураббий ва ассоциация ўртасида 2031-йилгача мўлжалланган ҳамкорлик бўйича “оғзаки пакт” мавжуд.
Барқарорлик ва янги марраларГарчи келажак борасида аниқ тўхтамга келинган бўлса-да, Лионель Скалони бу янгилик ҳозирги мусобақа давомида футболчиларнинг диққатини чалғитишини истамаяпти. Шу сабабли, шартноманинг расмий имзоланиш маросими ва эълон қилиниши турнир якунига қадар қолдирилган. Мураббий бор эътиборини чемпионлик унвонини ҳимоя қилишга қаратган.
Goal.com нашри маълумотларига кўра, Скалони Аргентина футболи тарихидаги энг муваффақиятли мураббийлардан бирига айланди. Унинг қўл остида жамоа нафақат натижа кўрсатмоқда, балки Лионель Месси каби юлдузлар ва ёш иқтидорлар ўртасида мукаммал баланс топа олди. Бу эса Аргентинанинг халқаро майдондаги гегемонлигини таъминлаётган асосий омилдир.
Скалонининг статистикаси ҳақиқатдан ҳам ҳайратланарли: у жамоани бошқарган 99 та ўйиннинг 72 тасида ғалаба қозонган, 18 марта дуранг қайд этган ва бор-йўғи 9 бор мағлубият аламини тотиб кўрган. Кейинги учрашув мутахассис учун терма жамоа рулидаги юбилей — 100-ўйин бўлади.
Тарихий ғалабалар меъмори2018-йилда жамоани қабул қилиб олган Скалони қисқа вақт ичида Аргентина халқининг кўп йиллик орзуларини ушалишига сабабчи бўлди. Унинг раҳбарлигида эришилган ютуқлар рўйхати салмоқли:
- 2021 ва 2024-йиллардаги Копа Америка ғолиблиги;
- 2022-йилги Финалиссима кубоги;
- Қатарда ўтган 2022-йилги жаҳон чемпионатидаги тарихий ғалаба.
…