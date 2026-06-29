Непомняшчий: «Ўзбекистонни Кападзе бошқариши керак эди»
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги дебюти мухлислар учун аламли якунланди. Жамоамиз Колумбия (1:3), Португалия (0:5) ва Конго ДР (1:3) терма жамоаларига имкониятни бой бериб, мусобақа билан эрта хайрлашди.
Ўзбек футболини ич-ичидан яхши биладиган россиялик машҳур мутахассис Валерий Непомняшчий вакилларимизнинг муваффақиятсизлигига италиялик бош мураббий Фабио Каннаваронинг тактик хатолари сабаб бўлганини очиқ айтди.
«Каннаваро футболчиларнинг салоҳиятини тўғри баҳолай олмади»
1990 йилги мундиалда Камерун билан шов-шув кўтарган, 2006 йилда эса Ўзбекистон терма жамоасини бошқарган тажрибали мутахассис бош мураббий танлови борасида ўз фикрини қуйидагича баён қилди:
«Эҳтимол, бу ҳақда гапириш мен учун унчалик тўғри эмасдир, лекин барибир айтаман: жамоани Тимур Кападзе бошқариши керак эди, деб ўйлайман. Менга шундай туюляптики, Фабио Каннаваро футболчилар салоҳиятини тўғри баҳолай олмади ва ўйинлар учун муносиб тактика танламади.
Каннаваро ўйинчиларни ўз ғоясига мослаштириш ўрнига, аксинча, уларнинг кучли томонларидан келиб чиқиб тактика қуриши лозим эди. Кападзе эса улар билан анча вақт ишлаган, имкониятларини яхшироқ билади».
Мундиалдаги ўйинлар таҳлили: Қотиб қолиш ва авантюра
Непомняшчийнинг фикрича, Каннаваро гуруҳ босқичи давомида бир чеккадан иккинчи чеккага сакраб, мувозанатни йўқотиб қўйган:
Колумбияга қарши илк ўйин: Жамоа майдонда ҳаддан ташқари қотиб қолган ва ҳаддан зиёд эҳтиёткор ҳаракат қилди.
Португалияга қарши иккинчи ўйин: Мураббий мутлақо тескари йўлдан бориб, ўта хавфли, яъни авантюрага (ҳаддан ташқари таваккалчилик ва таҳликали ўйин услубига) яқин тактикани танлади. Оқибатда йирик мағлубият қабул қилинди.
Конго ДР билан учинчи ўйин: Ўйин бироз яхшиланди, аммо бунга рақибнинг у қадар кучли эмаслиги ҳам сабаб бўлди.
Португалия ва Колумбия билан тенгма-тенг ўйнаш — хато
Россиялик эксперт Ўзбекистон мана шундай кучли таркиб билан қандай ўйнаши керак бўлганлигини ҳам тушунтириб ўтди:
«Жуда ранжидим, чунки Ўзбекистон гуруҳда учинчи ўринни олиб, кейинги босқичга чиқиши керак эди. Биз яхши биладиган футболчилар ўзини ёрқин кўрсатди. Аммо бундай таркиб билан, албатта, ҳимоядан ўйнаш, қарши ҳужумларда имконият қидириш керак эди. Таркибда бундан фойдалана оладиган ижрочилар бор. Португалия ёки Колумбия билан тенгма-тенг ўйнашга уриниш эса мутлақо нотўғри йўл эди».
Эслатиб ўтамиз, тарихдаги илк 48 та жамоа иштирокидаги ушбу Жаҳон чемпионати АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида давом этмоқда ва мусобақа 19 июль куни якунига етади.
…