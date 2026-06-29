Непомняшчий: «Ўзбекистонни Кападзе бошқариши керак эди»

·53·Спорт
Непомняшчий: «Ўзбекистонни Кападзе бошқариши керак эди»

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги дебюти мухлислар учун аламли якунланди. Жамоамиз Колумбия (1:3), Португалия (0:5) ва Конго ДР (1:3) терма жамоаларига имкониятни бой бериб, мусобақа билан эрта хайрлашди.

Ўзбек футболини ич-ичидан яхши биладиган россиялик машҳур мутахассис Валерий Непомняшчий вакилларимизнинг муваффақиятсизлигига италиялик бош мураббий Фабио Каннаваронинг тактик хатолари сабаб бўлганини очиқ айтди.

«Каннаваро футболчиларнинг салоҳиятини тўғри баҳолай олмади»

1990 йилги мундиалда Камерун билан шов-шув кўтарган, 2006 йилда эса Ўзбекистон терма жамоасини бошқарган тажрибали мутахассис бош мураббий танлови борасида ўз фикрини қуйидагича баён қилди:

«Эҳтимол, бу ҳақда гапириш мен учун унчалик тўғри эмасдир, лекин барибир айтаман: жамоани Тимур Кападзе бошқариши керак эди, деб ўйлайман. Менга шундай туюляптики, Фабио Каннаваро футболчилар салоҳиятини тўғри баҳолай олмади ва ўйинлар учун муносиб тактика танламади.

Каннаваро ўйинчиларни ўз ғоясига мослаштириш ўрнига, аксинча, уларнинг кучли томонларидан келиб чиқиб тактика қуриши лозим эди. Кападзе эса улар билан анча вақт ишлаган, имкониятларини яхшироқ билади».

Мундиалдаги ўйинлар таҳлили: Қотиб қолиш ва авантюра

Непомняшчийнинг фикрича, Каннаваро гуруҳ босқичи давомида бир чеккадан иккинчи чеккага сакраб, мувозанатни йўқотиб қўйган:

  • Колумбияга қарши илк ўйин: Жамоа майдонда ҳаддан ташқари қотиб қолган ва ҳаддан зиёд эҳтиёткор ҳаракат қилди.

  • Португалияга қарши иккинчи ўйин: Мураббий мутлақо тескари йўлдан бориб, ўта хавфли, яъни авантюрага (ҳаддан ташқари таваккалчилик ва таҳликали ўйин услубига) яқин тактикани танлади. Оқибатда йирик мағлубият қабул қилинди.

  • Конго ДР билан учинчи ўйин: Ўйин бироз яхшиланди, аммо бунга рақибнинг у қадар кучли эмаслиги ҳам сабаб бўлди.

Португалия ва Колумбия билан тенгма-тенг ўйнаш — хато

Россиялик эксперт Ўзбекистон мана шундай кучли таркиб билан қандай ўйнаши керак бўлганлигини ҳам тушунтириб ўтди:

«Жуда ранжидим, чунки Ўзбекистон гуруҳда учинчи ўринни олиб, кейинги босқичга чиқиши керак эди. Биз яхши биладиган футболчилар ўзини ёрқин кўрсатди. Аммо бундай таркиб билан, албатта, ҳимоядан ўйнаш, қарши ҳужумларда имконият қидириш керак эди. Таркибда бундан фойдалана оладиган ижрочилар бор. Португалия ёки Колумбия билан тенгма-тенг ўйнашга уриниш эса мутлақо нотўғри йўл эди».

Эслатиб ўтамиз, тарихдаги илк 48 та жамоа иштирокидаги ушбу Жаҳон чемпионати АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида давом этмоқда ва мусобақа 19 июль куни якунига етади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Шомуродовнинг голи — Жаҳон чемпионатлари тарихидаги ноёб рекорд (видео)Бугун, 13:45Россиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиРоссиялик мураббий Ўзбекистоннинг асосий муаммосини очиқ айтдиБугун, 13:31Саудия футболида катта истеъфо: федерация президенти халқдан узр сўрадиСаудия футболида катта истеъфо: федерация президенти халқдан узр сўрадиБугун, 13:12Лионель Скалони Аргентина терма жамоасида 2031-йилгача қоладиган бўлдиЛионель Скалони Аргентина терма жамоасида 2031-йилгача қоладиган бўлдиБугун, 12:56Япония мураббийи Бразилияга қарши баҳс олдидан дадил гапирдиЯпония мураббийи Бразилияга қарши баҳс олдидан дадил гапирдиБугун, 12:42Жанубий Кореяда футбол можароси: президент тергов талаб қилдиЖанубий Кореяда футбол можароси: президент тергов талаб қилдиБугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди