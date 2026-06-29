Молиявий хизматларга қаерда талаб юқори? ТОП-14 рейтинг...

·14·Иқтисодиёт
Молиявий хизматларга қаерда талаб юқори? ТОП-14 рейтинг...

Ўзбекистон Статистика агентлигининг янги маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–апрель ойларида мамлакатимизда молиявий хизматлар (банк, суғурта, лизинг ва инвестициялар) бозорида кескин ўсиш суръатлари кузатилди.

Дастлабки тўрт ой ичида кўрсатилган молиявий хизматларнинг умумий ҳажми 65,6 трлн сўмга етди. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 23,8 фоизлик жиддий ўсишни англатади. Бу эса аҳоли ва бизнеснинг банк-молия тизимига бўлган ишончи ва эҳтиёжи тобора ортиб бораётганидан далолатдир.

Пойтахтнинг мутлақ устунлиги: Рақамларга назар ташласак, жами молиявий хизматлар ҳажмининг қарийб 58 фоизи (38 трлн сўм) фақатгина Тошкент шаҳри ҳиссасига тўғри келади. Бу табиий ҳол, чунки мамлакатдаги деярли барча тижорат банкларининг бош офислари, суғурта компаниялари, йирик халқаро корпорациялар ва бошқа молиявий марказлар айнан пойтахтда жамланган.

Мамлакатимиз ҳудудларида молиявий хизматларнинг ривожланиш даражаси қай ҳолатда экани билан қуйидаги рейтинг орқали батафсил танишишингиз мумкин:

Ҳудудлар кесимида кўрсатилган молиявий хизматлар ҳажми:

Мақоми

Ҳудуд номи

Хизматлар ҳажми

1

Тошкент шаҳри

38 трлн сўм

2

Фарғона вилояти

3,4 трлн сўм

3

Андижон вилояти

2,9 трлн сўм

4

Тошкент вилояти

2,8 трлн сўм

5

Самарқанд вилояти

2,7 трлн сўм

6

Қашқадарё вилояти

2,2 трлн сўм

7

Бухоро вилояти

2 трлн сўм

8

Хоразм вилояти

1,9 трлн сўм

9

Сурхондарё вилояти

1,9 трлн сўм

10

Наманган вилояти

1,9 трлн сўм

11

Қорақалпоғистон Республикаси

1,6 трлн сўм

12

Жиззах вилояти

1,6 трлн сўм

13

Навоий вилояти

1,5 трлн сўм

14

Сирдарё вилояти

1 трлн сўм

Вилоятлар кесимида Фарғона ва Андижон вилоятлари етакчилик қилмоқда. Бу ушбу ҳудудларда аҳоли зичлиги юқорилиги ҳамда кичик ва ўрта бизнес, хусусан, тадбиркорлик субъектларининг молиявий ресурсларга (кредит, лизинг, пул ўтказмалари) бўлган фаол талаби билан изоҳланади. Рейтингнинг якуний поғонасини эса 1 трлн сўмлик кўрсаткич билан Сирдарё вилояти банд этган.

ЎзбекистонТошкентФарғона вилоятиАндижон вилоятиСамарқанд вилояти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хорижий корхоналар асосан қайси ҳудудларда фаолият юритмоқда?Хорижий корхоналар асосан қайси ҳудудларда фаолият юритмоқда?Бугун, 15:1130 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқда30 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 10:31Ўзбекистонда AI-92 ва AI-95 бензини танқислиги кузатилмоқдаЎзбекистонда AI-92 ва AI-95 бензини танқислиги кузатилмоқдаБугун, 10:05Apple, Microsoft ва Google акцияларининг узоқ йиллик ўсиши ҳисоблаб чиқилдиApple, Microsoft ва Google акцияларининг узоқ йиллик ўсиши ҳисоблаб чиқилдиКеча, 18:42Шоу-бизнес вакилларининг солиқ қарзи 424,9 млн сўмга етдиШоу-бизнес вакилларининг солиқ қарзи 424,9 млн сўмга етдиКеча, 16:49Ўзбекистон импортда энг кўп маблағни машина ва транспорт ускуналарига сарфладиЎзбекистон импортда энг кўп маблағни машина ва транспорт ускуналарига сарфладиКеча, 13:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда