Молиявий хизматларга қаерда талаб юқори? ТОП-14 рейтинг...
Ўзбекистон Статистика агентлигининг янги маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–апрель ойларида мамлакатимизда молиявий хизматлар (банк, суғурта, лизинг ва инвестициялар) бозорида кескин ўсиш суръатлари кузатилди.
Дастлабки тўрт ой ичида кўрсатилган молиявий хизматларнинг умумий ҳажми 65,6 трлн сўмга етди. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 23,8 фоизлик жиддий ўсишни англатади. Бу эса аҳоли ва бизнеснинг банк-молия тизимига бўлган ишончи ва эҳтиёжи тобора ортиб бораётганидан далолатдир.
Пойтахтнинг мутлақ устунлиги: Рақамларга назар ташласак, жами молиявий хизматлар ҳажмининг қарийб 58 фоизи (38 трлн сўм) фақатгина Тошкент шаҳри ҳиссасига тўғри келади. Бу табиий ҳол, чунки мамлакатдаги деярли барча тижорат банкларининг бош офислари, суғурта компаниялари, йирик халқаро корпорациялар ва бошқа молиявий марказлар айнан пойтахтда жамланган.
Мамлакатимиз ҳудудларида молиявий хизматларнинг ривожланиш даражаси қай ҳолатда экани билан қуйидаги рейтинг орқали батафсил танишишингиз мумкин:
Ҳудудлар кесимида кўрсатилган молиявий хизматлар ҳажми:
Мақоми
Ҳудуд номи
Хизматлар ҳажми
1
Тошкент шаҳри
38 трлн сўм
2
3,4 трлн сўм
3
2,9 трлн сўм
4
Тошкент вилояти
2,8 трлн сўм
5
Самарқанд вилояти
2,7 трлн сўм
6
Қашқадарё вилояти
2,2 трлн сўм
7
Бухоро вилояти
2 трлн сўм
8
Хоразм вилояти
1,9 трлн сўм
9
Сурхондарё вилояти
1,9 трлн сўм
10
Наманган вилояти
1,9 трлн сўм
11
Қорақалпоғистон Республикаси
1,6 трлн сўм
12
Жиззах вилояти
1,6 трлн сўм
13
Навоий вилояти
1,5 трлн сўм
14
Сирдарё вилояти
1 трлн сўм
Вилоятлар кесимида Фарғона ва Андижон вилоятлари етакчилик қилмоқда. Бу ушбу ҳудудларда аҳоли зичлиги юқорилиги ҳамда кичик ва ўрта бизнес, хусусан, тадбиркорлик субъектларининг молиявий ресурсларга (кредит, лизинг, пул ўтказмалари) бўлган фаол талаби билан изоҳланади. Рейтингнинг якуний поғонасини эса 1 трлн сўмлик кўрсаткич билан Сирдарё вилояти банд этган.
…