Саудия футболида катта истеъфо: федерация президенти халқдан узр сўради

·1·Спорт
Саудия футболида катта истеъфо: федерация президенти халқдан узр сўради

Саудия Арабистони миллий жамоасининг ЖЧ-2026 плей-офф босқичига чиқа олмагани мамлакат футболида жиддий ўзгаришга сабаб бўлди. Футбол федерацияси президенти Ёсир Ал Мишал муваффақиятсиз натижа учун тўлиқ масъулиятни ўз зиммасига олиб, лавозимини тарк этганини маълум қилди.

2019 йилдан буён федерацияни бошқариб келган функционер мухлислардан очиқчасига узр сўради ва янги раҳбариятни сайлаш жараёни бошланишини билдирди.

Саудия Арабистони плей-оффга чиқа олмади

Георгиос Донис бошчилигидаги жамоа гуруҳ босқичида кутилган натижани қайд эта олмади.

Саудияликлар:

  • Уругвай билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади;

  • Кабо-Верде билан 0:0 ҳисобида очко бўлишди;

  • Испанияга 0:4 ҳисобида мағлуб бўлди.

Шу тариқа, жамоа кейинги босқич йўлланмасидан маҳрум бўлди.

«Қўлимиздан келган барча ишни қилдик»

Ёсир Ал Мишал федерация раҳбарияти Саудия футболи ривожи учун бор имкониятини ишга солганини таъкидлади.

«Мен ва ҳамкасбларим Саудия Арабистони футболи ривожи йўлида қўлимиздан келган барча ишни қилдик. Юртимиз ва мухлисларимиз орзу-умидларини рўёбга чиқаришга чин дилдан ҳаракат қилдик», — деди у.

Бироқ миллий жамоанинг мундиалда плей-оффга чиқа олмагани белгиланган мақсадларга мос келмаган.

У барча масъулиятни ўз зиммасига олди

Федерация президенти натижани баҳона билан оқлашга уринмади. Аксинча, омадсизлик учун жавобгарликни шахсан қабул қилди.

«Бунинг учун тўлиқ масъулиятни ўз зиммамга оламан ва миллий жамоадан муносиброқ натижа кутган барча инсонлардан узр сўрайман», — деди Ал Мишал.

Унинг бу баёноти мамлакат футбол жамоатчилигида катта муҳокамаларга сабаб бўлди.

Ваколат муддати тугамасдан кетди

Ёсир Ал Мишал ўз ваколат муддати якунига қадар ишлашдан воз кечганини маълум қилди.

Унинг сўзларига кўра, энди белгиланган тартиб ва регламентлар асосида директорлар кенгашининг янги таркибини сайлаш жараёни бошланади.

Кўрсаткич

Маълумот

Лавозимга келган йили

2019

Истеъфо сабаби

ЖЧ-2026даги омадсизлик

Миллий жамоа мураббийи

Георгиос Донис

Кейинги қадам

Янги кенгашни сайлаш

Саудия футболида янги давр бошланадими?

Федерация президентининг истеъфоси Саудия Арабистони футболида катта ислоҳотлар бошланиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Мамлакат сўнгги йилларда футболга катта сармоя киритиб, халқаро майдонда юқори мақсадларни белгилаган эди. Шу сабаб миллий жамоанинг гуруҳ босқичида қолиб кетиши раҳбарият учун жиддий зарба бўлди.

Энди янги раҳбарият олдида миллий жамоани қайта тиклаш, мухлислар ишончини қайтариш ва келажакдаги йирик мусобақаларда муносиб натижа кўрсатиш вазифаси туради.

Сизнингча, федерация президентининг истеъфоси тўғри қарор бўлдими ёки муаммо фақат раҳбариятда эмасми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Скалони Аргентина терма жамоасида 2031-йилгача қоладиган бўлдиЛионель Скалони Аргентина терма жамоасида 2031-йилгача қоладиган бўлдиБугун, 12:56Япония мураббийи Бразилияга қарши баҳс олдидан дадил гапирдиЯпония мураббийи Бразилияга қарши баҳс олдидан дадил гапирдиБугун, 12:42Жанубий Кореяда футбол можароси: президент тергов талаб қилдиЖанубий Кореяда футбол можароси: президент тергов талаб қилдиБугун, 12:30Барселона Роберт Левандовски ўрнига Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқдаБарселона Роберт Левандовски ўрнига Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 12:20Неймар сафга қайтди: Карло Анселотти Бразилия ва Япония ўйини олдидан баёнот бердиНеймар сафга қайтди: Карло Анселотти Бразилия ва Япония ўйини олдидан баёнот бердиБугун, 12:12Куарежма Португалияни қаттиқ танқид қилди: «Улар риск қилишдан қўрқяпти»Куарежма Португалияни қаттиқ танқид қилди: «Улар риск қилишдан қўрқяпти»Бугун, 07:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди