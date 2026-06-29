Саудия футболида катта истеъфо: федерация президенти халқдан узр сўради
Саудия Арабистони миллий жамоасининг ЖЧ-2026 плей-офф босқичига чиқа олмагани мамлакат футболида жиддий ўзгаришга сабаб бўлди. Футбол федерацияси президенти Ёсир Ал Мишал муваффақиятсиз натижа учун тўлиқ масъулиятни ўз зиммасига олиб, лавозимини тарк этганини маълум қилди.
2019 йилдан буён федерацияни бошқариб келган функционер мухлислардан очиқчасига узр сўради ва янги раҳбариятни сайлаш жараёни бошланишини билдирди.
Саудия Арабистони плей-оффга чиқа олмади
Георгиос Донис бошчилигидаги жамоа гуруҳ босқичида кутилган натижани қайд эта олмади.
Саудияликлар:
Уругвай билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади;
Кабо-Верде билан 0:0 ҳисобида очко бўлишди;
Испанияга 0:4 ҳисобида мағлуб бўлди.
Шу тариқа, жамоа кейинги босқич йўлланмасидан маҳрум бўлди.
«Қўлимиздан келган барча ишни қилдик»
Ёсир Ал Мишал федерация раҳбарияти Саудия футболи ривожи учун бор имкониятини ишга солганини таъкидлади.
«Мен ва ҳамкасбларим Саудия Арабистони футболи ривожи йўлида қўлимиздан келган барча ишни қилдик. Юртимиз ва мухлисларимиз орзу-умидларини рўёбга чиқаришга чин дилдан ҳаракат қилдик», — деди у.
Бироқ миллий жамоанинг мундиалда плей-оффга чиқа олмагани белгиланган мақсадларга мос келмаган.
У барча масъулиятни ўз зиммасига олди
Федерация президенти натижани баҳона билан оқлашга уринмади. Аксинча, омадсизлик учун жавобгарликни шахсан қабул қилди.
«Бунинг учун тўлиқ масъулиятни ўз зиммамга оламан ва миллий жамоадан муносиброқ натижа кутган барча инсонлардан узр сўрайман», — деди Ал Мишал.
Унинг бу баёноти мамлакат футбол жамоатчилигида катта муҳокамаларга сабаб бўлди.
Ваколат муддати тугамасдан кетди
Ёсир Ал Мишал ўз ваколат муддати якунига қадар ишлашдан воз кечганини маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, энди белгиланган тартиб ва регламентлар асосида директорлар кенгашининг янги таркибини сайлаш жараёни бошланади.
Кўрсаткич
Маълумот
Лавозимга келган йили
2019
Истеъфо сабаби
ЖЧ-2026даги омадсизлик
Миллий жамоа мураббийи
Георгиос Донис
Кейинги қадам
Янги кенгашни сайлаш
Саудия футболида янги давр бошланадими?
Федерация президентининг истеъфоси Саудия Арабистони футболида катта ислоҳотлар бошланиши мумкинлигини кўрсатмоқда.
Мамлакат сўнгги йилларда футболга катта сармоя киритиб, халқаро майдонда юқори мақсадларни белгилаган эди. Шу сабаб миллий жамоанинг гуруҳ босқичида қолиб кетиши раҳбарият учун жиддий зарба бўлди.
Энди янги раҳбарият олдида миллий жамоани қайта тиклаш, мухлислар ишончини қайтариш ва келажакдаги йирик мусобақаларда муносиб натижа кўрсатиш вазифаси туради.
Сизнингча, федерация президентининг истеъфоси тўғри қарор бўлдими ёки муаммо фақат раҳбариятда эмасми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…