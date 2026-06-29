Япония мураббийи Бразилияга қарши баҳс олдидан дадил гапирди

·55·Спорт
Япония мураббийи Бразилияга қарши баҳс олдидан дадил гапирди

ЖЧ-2026 1/16 финалида Японияни энг оғир синовлардан бири кутмоқда. Ҳажиме Мориясу Бразилия фаворит эканини тан олди, аммо унинг жамоаси ҳам ўз имкониятларига эга бўлишини таъкидлади.

Япония бош мураббийининг сўзларига кўра, жамоадаги бирдамлик футболчиларга қўшимча куч ва ишонч бермоқда.

«Биз бор кучимизни ишга соламиз»

Ҳажиме Мориясу учрашув олдидан жамоаси майдонда охиригача курашишини билдирди.

«Жамоамиз бўлажак ўйинда бор кучини ишга солади. Биз бирдаммиз ва айнан шу туфайли ўзимизни янада кучлироқ ҳис қиляпмиз», — деди у.

Мураббийнинг фикрича, Япониянинг асосий устунликларидан бири жамоавийлик ва ўзаро ишонч бўлиши мумкин.

Бразилия ҳам юқори мотивация билан тушади

Мориясу рақибнинг кучини ҳам эътироф этди. Бразилия кейинги босқичга чиқиш учун жуда катта босим ва иштиёқ билан ўйнаши кутилмоқда.

«Рақиб ҳам юқори мотивация билан майдонга тушади, чунки бразилияликлар кейинги босқичга чиқишни хоҳлайди», — деди япониялик мутахассис.

Шу билан бирга, у баҳс бир томонлама кечмаслигига ишонч билдирди.

«Бизнинг ҳам ўз имкониятларимиз бўлади»

Япония бош мураббийи Бразилияга қарши ўйинда жамоаси вазиятлар ярата олишига ишонмоқда.

Унинг айтишича, 1/16 финалда ҳар бир кичик хато ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин. Шу сабаб Япония футболчилари интизомли ва жасур ҳаракат қилиши керак бўлади.

«Бизнинг ҳам ўз имкониятларимиз бўлади. Кескин ва муросасиз баҳс кутяпмиз», — деди Мориясу.

Учрашув қачон бошланади?

Бразилия ва Япония миллий жамоалари ўртасидаги баҳс бугун, 29 июнь куни бўлиб ўтади.

Учрашув

Сана

Тошкент вақти

Бразилия — Япония

29 июнь

22:00

Ғолиб жамоа ЖЧ-2026нинг 1/8 финал босқичига йўл олади, мағлуб эса мундиал билан хайрлашади.

Япония сенсация қила оладими?

Бразилия тарих, таркиб ва индивидуал маҳорат жиҳатидан фаворит ҳисобланади. Аммо плей-оффда биргина вазият, битта гол ёки бир хатонинг ўзи бутун ўйин тақдирини ўзгартириши мумкин.

Япония жамоавий интизом ва юқори суръат орқали рақибга жиддий муаммо туғдиришга ҳаракат қилади.

Сизнингча, Япония Бразилияга қарши сенсация қайд эта оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

ЯпонияБразилияХадзимэ Мориясу
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия футболида катта истеъфо: федерация президенти халқдан узр сўрадиСаудия футболида катта истеъфо: федерация президенти халқдан узр сўрадиБугун, 13:12Лионель Скалони Аргентина терма жамоасида 2031-йилгача қоладиган бўлдиЛионель Скалони Аргентина терма жамоасида 2031-йилгача қоладиган бўлдиБугун, 12:56Жанубий Кореяда футбол можароси: президент тергов талаб қилдиЖанубий Кореяда футбол можароси: президент тергов талаб қилдиБугун, 12:30Барселона Роберт Левандовски ўрнига Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқдаБарселона Роберт Левандовски ўрнига Гарри Кейн номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 12:20Неймар сафга қайтди: Карло Анселотти Бразилия ва Япония ўйини олдидан баёнот бердиНеймар сафга қайтди: Карло Анселотти Бразилия ва Япония ўйини олдидан баёнот бердиБугун, 12:12Куарежма Португалияни қаттиқ танқид қилди: «Улар риск қилишдан қўрқяпти»Куарежма Португалияни қаттиқ танқид қилди: «Улар риск қилишдан қўрқяпти»Бугун, 07:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди