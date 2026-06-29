Япония мураббийи Бразилияга қарши баҳс олдидан дадил гапирди
ЖЧ-2026 1/16 финалида Японияни энг оғир синовлардан бири кутмоқда. Ҳажиме Мориясу Бразилия фаворит эканини тан олди, аммо унинг жамоаси ҳам ўз имкониятларига эга бўлишини таъкидлади.
Япония бош мураббийининг сўзларига кўра, жамоадаги бирдамлик футболчиларга қўшимча куч ва ишонч бермоқда.
«Биз бор кучимизни ишга соламиз»
Ҳажиме Мориясу учрашув олдидан жамоаси майдонда охиригача курашишини билдирди.
«Жамоамиз бўлажак ўйинда бор кучини ишга солади. Биз бирдаммиз ва айнан шу туфайли ўзимизни янада кучлироқ ҳис қиляпмиз», — деди у.
Мураббийнинг фикрича, Япониянинг асосий устунликларидан бири жамоавийлик ва ўзаро ишонч бўлиши мумкин.
Бразилия ҳам юқори мотивация билан тушади
Мориясу рақибнинг кучини ҳам эътироф этди. Бразилия кейинги босқичга чиқиш учун жуда катта босим ва иштиёқ билан ўйнаши кутилмоқда.
«Рақиб ҳам юқори мотивация билан майдонга тушади, чунки бразилияликлар кейинги босқичга чиқишни хоҳлайди», — деди япониялик мутахассис.
Шу билан бирга, у баҳс бир томонлама кечмаслигига ишонч билдирди.
«Бизнинг ҳам ўз имкониятларимиз бўлади»
Япония бош мураббийи Бразилияга қарши ўйинда жамоаси вазиятлар ярата олишига ишонмоқда.
Унинг айтишича, 1/16 финалда ҳар бир кичик хато ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин. Шу сабаб Япония футболчилари интизомли ва жасур ҳаракат қилиши керак бўлади.
«Бизнинг ҳам ўз имкониятларимиз бўлади. Кескин ва муросасиз баҳс кутяпмиз», — деди Мориясу.
Учрашув қачон бошланади?
Бразилия ва Япония миллий жамоалари ўртасидаги баҳс бугун, 29 июнь куни бўлиб ўтади.
Учрашув
Сана
Тошкент вақти
Бразилия — Япония
29 июнь
22:00
Ғолиб жамоа ЖЧ-2026нинг 1/8 финал босқичига йўл олади, мағлуб эса мундиал билан хайрлашади.
Япония сенсация қила оладими?
Бразилия тарих, таркиб ва индивидуал маҳорат жиҳатидан фаворит ҳисобланади. Аммо плей-оффда биргина вазият, битта гол ёки бир хатонинг ўзи бутун ўйин тақдирини ўзгартириши мумкин.
Япония жамоавий интизом ва юқори суръат орқали рақибга жиддий муаммо туғдиришга ҳаракат қилади.
Сизнингча, Япония Бразилияга қарши сенсация қайд эта оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…