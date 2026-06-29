Гарри Кейн Барселона таклифини рад этди: Англиялик ҳужумчи Баварияда қолмоқда

·0·Спорт
Гарри Кейн Барселона таклифини рад этди: Англиялик ҳужумчи Баварияда қолмоқда

Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн ўз келажагини узоқ вақт давомида Бавария клуби билан боғлашга қарор қилди. Тажрибали ҳужумчи Каталониянинг Барселона клуби томонидан бўлаётган қизиқишларга қарамай, Мюнхен жамоасини тарк этиш нияти йўқлигини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, Барселона раҳбарияти жамоани тарк этган Роберт Левандовски ўрнига муносиб ўринбосар қидириш жараёнида Гарри Кейн вариантини кўриб чиққан эди. Бироқ футболчининг вакиллари орқали берилган жавоб каталонияликлар учун кутилмаган зарба бўлди: 32 ёшли форвард Германиядаги ҳаётидан тўлиқ мамнун ва Аллианз Аренани тарк этишни режалаштирмаяпти.

Гарри Кейн 2023-йилда Тоттенхем сафидан Мюнхенга кўчиб ўтганидан буён Бавария лойиҳасининг ажралмас қисмига айланди. Маълум бўлишича, ҳужумчининг шартномасида шу ёзда фаоллаштирилиши мумкин бўлган махсус банд мавжуд эди, бироқ у ушбу имкониятдан фойдаланмасликка қарор қилган. Қоидаларга кўра, у январ ойигача клубни огоҳлантириши керак эди, аммо муддат ҳеч қандай ҳаракатсиз якунланди.

Тарихий натижалар ва янги шартнома

Ҳужумчининг Германиядаги статистикаси ҳайратланарли даражада юқори. Goal.com маълумотига кўра, 2025-26-йилги мавсумда Гарри Кейн 51 та учрашувда майдонга тушиб, 61 та гол ва 7 та ассист қайд этган. Бу кўрсаткичлар уни клуб тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида 7-ўринга олиб чиқди — у уч мавсум ичида жами 146 та гол уришга улгурди.

Бавария раҳбарияти, хусусан, спорт масалалари бўйича директор Max Эберл футболчи билан амалдаги келишувни узайтириш бўйича музокаралар олиб борилаётганини тасдиқлади. Кейннинг амалдаги шартномаси 2027-йилгача мўлжалланган бўлса-да, клуб уни узоқроқ муддатга олиб қолиш ниятида. Футболчининг ўзи ҳам ноябрь ойида берган интервюсида Бундеслигадан кетиш эҳтимоли жуда паст эканлигини таъкидлаган эди.

Ҳозирда Гарри Кейн бор эътиборини терма жамоа сафидаги мажбуриятларига қаратган. Унинг келажаги борасидаги расмий баёнотлар ёзги Жаҳон чемпионати якунланганидан сўнг эълон қилиниши кутилмоқда. Шунга қарамай, унинг Мюнхенда қолиши ва янги шартнома имзолаши бўйича барча асослар тайёрлаб қўйилган.

Барселона каби нуфузли клубнинг чорлови ҳар қандай футболчи учун жозибали туюлса-да, Гарри Кейн фаолиятининг ушбу босқичида Ла Лига тажрибасидан кўра, Бавария билан совринлар ютишда давом этишни афзал кўрмоқда. Мюнхенликлар таркибида аллақачон иккита чемпионлик унвонини қўлга киритган ҳужумчи жамоанинг келгуси йиллардаги муваффақиятларида асосий фигура бўлиб қолади.

Гарри КейнБаварияБарселонаТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

69,5 соат тўхтовсиз шахмат: Янги жаҳон рекорди ўрнатилди...69,5 соат тўхтовсиз шахмат: Янги жаҳон рекорди ўрнатилди...Бугун, 23:02ЖЧ-2026даги омадсизликдан сўнг Чехия бош мураббийи истеъфога чиқарилдиЖЧ-2026даги омадсизликдан сўнг Чехия бош мураббийи истеъфога чиқарилдиБугун, 22:55Арсенал таркибида ислоҳотлар: Микел Артета штабида жиддий ўзгаришлар юз бермоқдаАрсенал таркибида ислоҳотлар: Микел Артета штабида жиддий ўзгаришлар юз бермоқдаБугун, 22:34Бразилия — Япония: 1/16 финал баҳсини биз билан кузатингБразилия — Япония: 1/16 финал баҳсини биз билан кузатингБугун, 22:22«Монца» янги бош мураббийни эълон қилди: Иван Юрич жамоани бошқаради«Монца» янги бош мураббийни эълон қилди: Иван Юрич жамоани бошқарадиБугун, 21:58Сам Керр яна АҚШга қайтди: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзоладиСам Керр яна АҚШга қайтди: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзоладиБугун, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди