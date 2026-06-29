Гарри Кейн Барселона таклифини рад этди: Англиялик ҳужумчи Баварияда қолмоқда
Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн ўз келажагини узоқ вақт давомида Бавария клуби билан боғлашга қарор қилди. Тажрибали ҳужумчи Каталониянинг Барселона клуби томонидан бўлаётган қизиқишларга қарамай, Мюнхен жамоасини тарк этиш нияти йўқлигини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабарига кўра, Барселона раҳбарияти жамоани тарк этган Роберт Левандовски ўрнига муносиб ўринбосар қидириш жараёнида Гарри Кейн вариантини кўриб чиққан эди. Бироқ футболчининг вакиллари орқали берилган жавоб каталонияликлар учун кутилмаган зарба бўлди: 32 ёшли форвард Германиядаги ҳаётидан тўлиқ мамнун ва Аллианз Аренани тарк этишни режалаштирмаяпти.
Гарри Кейн 2023-йилда Тоттенхем сафидан Мюнхенга кўчиб ўтганидан буён Бавария лойиҳасининг ажралмас қисмига айланди. Маълум бўлишича, ҳужумчининг шартномасида шу ёзда фаоллаштирилиши мумкин бўлган махсус банд мавжуд эди, бироқ у ушбу имкониятдан фойдаланмасликка қарор қилган. Қоидаларга кўра, у январ ойигача клубни огоҳлантириши керак эди, аммо муддат ҳеч қандай ҳаракатсиз якунланди.
Тарихий натижалар ва янги шартномаҲужумчининг Германиядаги статистикаси ҳайратланарли даражада юқори. Goal.com маълумотига кўра, 2025-26-йилги мавсумда Гарри Кейн 51 та учрашувда майдонга тушиб, 61 та гол ва 7 та ассист қайд этган. Бу кўрсаткичлар уни клуб тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида 7-ўринга олиб чиқди — у уч мавсум ичида жами 146 та гол уришга улгурди.
Бавария раҳбарияти, хусусан, спорт масалалари бўйича директор Max Эберл футболчи билан амалдаги келишувни узайтириш бўйича музокаралар олиб борилаётганини тасдиқлади. Кейннинг амалдаги шартномаси 2027-йилгача мўлжалланган бўлса-да, клуб уни узоқроқ муддатга олиб қолиш ниятида. Футболчининг ўзи ҳам ноябрь ойида берган интервюсида Бундеслигадан кетиш эҳтимоли жуда паст эканлигини таъкидлаган эди.
Ҳозирда Гарри Кейн бор эътиборини терма жамоа сафидаги мажбуриятларига қаратган. Унинг келажаги борасидаги расмий баёнотлар ёзги Жаҳон чемпионати якунланганидан сўнг эълон қилиниши кутилмоқда. Шунга қарамай, унинг Мюнхенда қолиши ва янги шартнома имзолаши бўйича барча асослар тайёрлаб қўйилган.
Барселона каби нуфузли клубнинг чорлови ҳар қандай футболчи учун жозибали туюлса-да, Гарри Кейн фаолиятининг ушбу босқичида Ла Лига тажрибасидан кўра, Бавария билан совринлар ютишда давом этишни афзал кўрмоқда. Мюнхенликлар таркибида аллақачон иккита чемпионлик унвонини қўлга киритган ҳужумчи жамоанинг келгуси йиллардаги муваффақиятларида асосий фигура бўлиб қолади.
…