Калифорния ҳукумати Anthropic билан келишув тузди: Claude энди ярим нархда

·0·Техно
Калифорния ҳукумати Anthropic билан келишув тузди: Claude энди ярим нархда

Калифорния штати губернатори Гевин Нюсом ҳамда сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири Anthropic ўртасида стратегик ҳамкорлик шартномаси имзоланди. Мазкур келишувга кўра, штатнинг барча давлат идоралари ва маҳаллий бошқарув органлари Claude чатботидан махсус имтиёзли нархларда фойдаланиш имкониятига эга бўлади. Бу қадам бизнес олами сунъий интеллект воситаларининг юқори нархлари билан курашаётган бир пайтда, давлат секторида технологик самарадорликни оширишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Келишув доирасида Anthropic нафақат ўзининг илғор Claude моделига кириш ҳуқуқини беради, балки штат ходимлари учун махсус тренинглар ва техник ёрдам кўрсатишни ҳам ўз зиммасига олади. Губернатор идораси томонидан берилган расмий хабарга кўра, ушбу технология давлат хизматчиларига ҳужжатлар лойиҳасини тайёрлаш ва катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилишда кўмаклашади.

Самарадорлик ва хавфсизлик масалалари

Губернатор Гевин Нюсомнинг таъкидлашича, сунъий интеллект давлат бошқарувидаги инсон меҳнатини бутунлай алмаштириб юбормаслиги керак. Аксинча, у ходимларнинг тезроқ ишлашига, муаммоларни самаралироқ ҳал қилишга ва Калифорния аҳолиси учун сифатлироқ натижалар тақдим этишга ёрдам бериши лозим. Ушбу келишув жорий йилнинг март ойида чиқарилган, давлат бошқарувида сунъий интеллектдан хавфсиз фойдаланишни тезлаштириш ҳақидаги фармоннинг мантиқий давомидир.

Қизиғи шундаки, Калифорния штатининг Anthropic билан яқинлашиши АҚШ федерал ҳукумати, хусусан, Мудофаа вазирлиги (Pentagon) билан юзага келган зиддиятлар фонида юз бермоқда. Аввалроқ, Anthropic ва Pentagon ўртасида шартнома имзолаш бўйича келишмовчилик келиб чиққан эди. Anthropic ўз технологиясидан америкаликларни кузатиш ёки инсон назоратисиз автоном қуролларни бошқаришда фойдаланишни тақиқлашни талаб қилган.

Федерал ҳукумат билан қарама-қаршилик

АҚШ Мудофаа вазирлиги Anthropic талабларини рад этиб, якунда OpenAI билан ҳамкорлик қилишни танлаган эди. Ҳатто федерал ҳукумат Anthropic компаниясини "таъминот занжири учун хавф" деб эълон қилиб, унинг бошқа Pentagon пудратчилари билан ишлашини чеклаб қўйган эди. Бироқ Калифорния штати расмийлари федерал даражадаги бу чекловлар штат миқёсидаги ҳамкорликка тўсқинлик қилмаслигини билдиришмоқда.

Калифорния ахборот технологиялари департаменти директори Крис Гивеннинг ПОЛИТИКО нашрига маълум қилишича, Anthropic билан музокаралар давомида федерал ҳукумат томонидан қўйилган "хавф" тамғаси умуман муҳокама қилинмаган. Штат раҳбарияти технологиядан тўғри ва хавфсиз фойдаланиш орқали бошқарув тизимини модернизация қилишга эътибор қаратмоқда.

Ушбу ҳамкорлик Ўзбекистон каби рақамли трансформация жараёнидаги давлатлар учун ҳам қизиқарли тажриба бўлиши мумкин. Давлат хизматида ChatGPT ёки Claude каби воситалардан фойдаланиш бюрократияни камайтириш ва қарор қабул қилиш жараёнини тезлаштиришда янги уфқлар очади. Anthropic компаниясининг Калифорния билан келишуви эса сунъий интеллект гигантлари ва ҳукуматлар ўртасидаги муносабатларнинг янги босқичини белгилаб бермоқда.

AnthropicClaudeКалифорнияСунъий интеллектГевин Нюсом
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: Рекорд даражадаги ёрқинлик ва кучли аккумуляторSamsung Galaxy Ватч Ultra 2: Рекорд даражадаги ёрқинлик ва кучли аккумуляторБугун, 23:29Жанубий Корея RAMагеддон хавфига қарши 550 миллиард доллар инвестиция киритадиЖанубий Корея RAMагеддон хавфига қарши 550 миллиард доллар инвестиция киритадиБугун, 23:25Apple компанияси Mac Studio учун янги M5 Ultra ва М7 Ultra чипларини тайёрламоқдаApple компанияси Mac Studio учун янги M5 Ultra ва М7 Ultra чипларини тайёрламоқдаБугун, 22:57Сунъий интеллект рейтинглари етакчиси Арена 100 миллион долларлик бизнесга айландиСунъий интеллект рейтинглари етакчиси Арена 100 миллион долларлик бизнесга айландиБугун, 22:54Дастурлашда янги давр: Cursor коди агентларини бошқариш учун мобил илова чиқардиДастурлашда янги давр: Cursor коди агентларини бошқариш учун мобил илова чиқардиБугун, 22:24Фарадай Футуре гибрид автомобиллар самарадорлигини оширувчи янги технологияни патентладиФарадай Футуре гибрид автомобиллар самарадорлигини оширувчи янги технологияни патентладиБугун, 22:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди