Калифорния ҳукумати Anthropic билан келишув тузди: Claude энди ярим нархда
Калифорния штати губернатори Гевин Нюсом ҳамда сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири Anthropic ўртасида стратегик ҳамкорлик шартномаси имзоланди. Мазкур келишувга кўра, штатнинг барча давлат идоралари ва маҳаллий бошқарув органлари Claude чатботидан махсус имтиёзли нархларда фойдаланиш имкониятига эга бўлади. Бу қадам бизнес олами сунъий интеллект воситаларининг юқори нархлари билан курашаётган бир пайтда, давлат секторида технологик самарадорликни оширишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Келишув доирасида Anthropic нафақат ўзининг илғор Claude моделига кириш ҳуқуқини беради, балки штат ходимлари учун махсус тренинглар ва техник ёрдам кўрсатишни ҳам ўз зиммасига олади. Губернатор идораси томонидан берилган расмий хабарга кўра, ушбу технология давлат хизматчиларига ҳужжатлар лойиҳасини тайёрлаш ва катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилишда кўмаклашади.
Самарадорлик ва хавфсизлик масалалариГубернатор Гевин Нюсомнинг таъкидлашича, сунъий интеллект давлат бошқарувидаги инсон меҳнатини бутунлай алмаштириб юбормаслиги керак. Аксинча, у ходимларнинг тезроқ ишлашига, муаммоларни самаралироқ ҳал қилишга ва Калифорния аҳолиси учун сифатлироқ натижалар тақдим этишга ёрдам бериши лозим. Ушбу келишув жорий йилнинг март ойида чиқарилган, давлат бошқарувида сунъий интеллектдан хавфсиз фойдаланишни тезлаштириш ҳақидаги фармоннинг мантиқий давомидир.
Қизиғи шундаки, Калифорния штатининг Anthropic билан яқинлашиши АҚШ федерал ҳукумати, хусусан, Мудофаа вазирлиги (Pentagon) билан юзага келган зиддиятлар фонида юз бермоқда. Аввалроқ, Anthropic ва Pentagon ўртасида шартнома имзолаш бўйича келишмовчилик келиб чиққан эди. Anthropic ўз технологиясидан америкаликларни кузатиш ёки инсон назоратисиз автоном қуролларни бошқаришда фойдаланишни тақиқлашни талаб қилган.
Федерал ҳукумат билан қарама-қаршиликАҚШ Мудофаа вазирлиги Anthropic талабларини рад этиб, якунда OpenAI билан ҳамкорлик қилишни танлаган эди. Ҳатто федерал ҳукумат Anthropic компаниясини "таъминот занжири учун хавф" деб эълон қилиб, унинг бошқа Pentagon пудратчилари билан ишлашини чеклаб қўйган эди. Бироқ Калифорния штати расмийлари федерал даражадаги бу чекловлар штат миқёсидаги ҳамкорликка тўсқинлик қилмаслигини билдиришмоқда.
Калифорния ахборот технологиялари департаменти директори Крис Гивеннинг ПОЛИТИКО нашрига маълум қилишича, Anthropic билан музокаралар давомида федерал ҳукумат томонидан қўйилган "хавф" тамғаси умуман муҳокама қилинмаган. Штат раҳбарияти технологиядан тўғри ва хавфсиз фойдаланиш орқали бошқарув тизимини модернизация қилишга эътибор қаратмоқда.
Ушбу ҳамкорлик Ўзбекистон каби рақамли трансформация жараёнидаги давлатлар учун ҳам қизиқарли тажриба бўлиши мумкин. Давлат хизматида ChatGPT ёки Claude каби воситалардан фойдаланиш бюрократияни камайтириш ва қарор қабул қилиш жараёнини тезлаштиришда янги уфқлар очади. Anthropic компаниясининг Калифорния билан келишуви эса сунъий интеллект гигантлари ва ҳукуматлар ўртасидаги муносабатларнинг янги босқичини белгилаб бермоқда.
…