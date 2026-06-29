69,5 соат тўхтовсиз шахмат: Янги жаҳон рекорди ўрнатилди...

·20·Спорт
69,5 соат тўхтовсиз шахмат: Янги жаҳон рекорди ўрнатилди...

Перу пойтахти Лима шаҳрида спорт оламида узоқ вақт эслаб қолинадиган улкан ва тоқатни синовчи шахмат марафони ўз ниҳоясига етди. "Uz Chess" нашрининг хабар беришича, таниқли ташкилотчи Вадим Росенстеин томонидан йўлга қўйилган ушбу тадбир шахмат тарихида мутлақо янги рекорд саҳифасини очди.

Мусобақа иштирокчилари нафақат доска устидаги рақиблари билан, балки уйқусизлик, чарчоқ ва вақт билан ҳам ҳақиқий матонат жангини олиб боришди.

Тарихий марафоннинг рақамлардаги акси:

Кўрсаткичлар

Қайд этилган натижа

Умумий давомлилик вақти

69,5 соат (тўхтовсиз)

Жами иштирокчилар сони

854 нафар шахматчи

Ўйналган жами партиялар

12 445 та учрашув

Умумий мукофот жамғармаси

100 000 АҚШ доллари

Эски рекорд қандай эди? Бундан олдинги дунё рекорди нигериялик машҳур шахматчи Тунде Онакояга тегишли эди. У Нью-Йоркнинг рамзи ҳисобланган Таймс-сквер майдонида 64 соат давомида тўхтовсиз шахмат ўйнаб, Гиннеснинг рекордлар китобидан жой олганди. Лимадаги марафон эса бу кўрсаткични нақд 5,5 соатга янгилаб, мутлақ етакчиликни тортиб олди.

Ташкилотчи нима дейди?

Рекорд ортида турган асосий шахс — Вадим Росенстеин ушбу улкан ютуқ ва таассуротлари билан ўртоқлашди:

«Бошида ҳамма нарса мукаммал бўлмагани ҳам мени хурсанд қилади. Янги нарса яратишнинг гўзаллиги ҳам шунда. Биз ҳали кўп нарсаларни ўрганишимиз керак ва буни фақат амалиёт орқали уддалаймиз.

Ўтган бир неча кун ичида мен минглаб бахтли юзларни кўрдим. Бу табассумлар менга шахматни бутун дунё бўйлаб ривожлантиришга куч беради».

Бу каби йирик лойиҳалар нафақат инсон иродасининг чексиз имкониятларини кўрсатиб беради, балки шахмат спортини дунё миқёсида оммалаштиришда жуда катта драйвер вазифасини ўтайди. Лимадаги 69,5 соатлик марафон эндиликда дунё шахмат олами учун янги марра ва катта чақириқдир.

ЛимаПеруВадим РозенштейнТунде ОнакояГиннеснинг рекордлар китоби
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн Барселона таклифини рад этди: Англиялик ҳужумчи Баварияда қолмоқдаГарри Кейн Барселона таклифини рад этди: Англиялик ҳужумчи Баварияда қолмоқдаБугун, 23:12ЖЧ-2026даги омадсизликдан сўнг Чехия бош мураббийи истеъфога чиқарилдиЖЧ-2026даги омадсизликдан сўнг Чехия бош мураббийи истеъфога чиқарилдиБугун, 22:55Арсенал таркибида ислоҳотлар: Микел Артета штабида жиддий ўзгаришлар юз бермоқдаАрсенал таркибида ислоҳотлар: Микел Артета штабида жиддий ўзгаришлар юз бермоқдаБугун, 22:34Бразилия — Япония: 1/16 финал баҳсини биз билан кузатингБразилия — Япония: 1/16 финал баҳсини биз билан кузатингБугун, 22:22«Монца» янги бош мураббийни эълон қилди: Иван Юрич жамоани бошқаради«Монца» янги бош мураббийни эълон қилди: Иван Юрич жамоани бошқарадиБугун, 21:58Сам Керр яна АҚШга қайтди: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзоладиСам Керр яна АҚШга қайтди: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзоладиБугун, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди