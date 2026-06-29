69,5 соат тўхтовсиз шахмат: Янги жаҳон рекорди ўрнатилди...
Перу пойтахти Лима шаҳрида спорт оламида узоқ вақт эслаб қолинадиган улкан ва тоқатни синовчи шахмат марафони ўз ниҳоясига етди. "Uz Chess" нашрининг хабар беришича, таниқли ташкилотчи Вадим Росенстеин томонидан йўлга қўйилган ушбу тадбир шахмат тарихида мутлақо янги рекорд саҳифасини очди.
Мусобақа иштирокчилари нафақат доска устидаги рақиблари билан, балки уйқусизлик, чарчоқ ва вақт билан ҳам ҳақиқий матонат жангини олиб боришди.
Тарихий марафоннинг рақамлардаги акси:
Кўрсаткичлар
Қайд этилган натижа
Умумий давомлилик вақти
69,5 соат (тўхтовсиз)
Жами иштирокчилар сони
854 нафар шахматчи
Ўйналган жами партиялар
12 445 та учрашув
Умумий мукофот жамғармаси
100 000 АҚШ доллари
Эски рекорд қандай эди? Бундан олдинги дунё рекорди нигериялик машҳур шахматчи Тунде Онакояга тегишли эди. У Нью-Йоркнинг рамзи ҳисобланган Таймс-сквер майдонида 64 соат давомида тўхтовсиз шахмат ўйнаб, Гиннеснинг рекордлар китобидан жой олганди. Лимадаги марафон эса бу кўрсаткични нақд 5,5 соатга янгилаб, мутлақ етакчиликни тортиб олди.
Ташкилотчи нима дейди?
Рекорд ортида турган асосий шахс — Вадим Росенстеин ушбу улкан ютуқ ва таассуротлари билан ўртоқлашди:
«Бошида ҳамма нарса мукаммал бўлмагани ҳам мени хурсанд қилади. Янги нарса яратишнинг гўзаллиги ҳам шунда. Биз ҳали кўп нарсаларни ўрганишимиз керак ва буни фақат амалиёт орқали уддалаймиз.
Ўтган бир неча кун ичида мен минглаб бахтли юзларни кўрдим. Бу табассумлар менга шахматни бутун дунё бўйлаб ривожлантиришга куч беради».
Бу каби йирик лойиҳалар нафақат инсон иродасининг чексиз имкониятларини кўрсатиб беради, балки шахмат спортини дунё миқёсида оммалаштиришда жуда катта драйвер вазифасини ўтайди. Лимадаги 69,5 соатлик марафон эндиликда дунё шахмат олами учун янги марра ва катта чақириқдир.
…