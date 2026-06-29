Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: Рекорд даражадаги ёрқинлик ва кучли аккумулятор

·0·Техно
Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: Рекорд даражадаги ёрқинлик ва кучли аккумулятор

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг навбатдаги флагман ақлли соати — Galaxy Watch Ultra 2 устида қизғин иш олиб бормоқда. Тармоқларда тарқалган сўнгги маълумотларга кўра, янги қурилма нафақат бренднинг, балки бутун бозордаги энг илғор дисплей ва автономлик кўрсаткичларига эга бўлиши кутилмоқда. Ташқи дизайндаги ўзгаришлар минимал бўлишига қарамай, ички техник янгиланишлар фойдаланувчилар учун ҳақиқий совға бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли инсайдер Ice Universe тақдим этган маълумотларга кўра, Galaxy Watch Ultra 2 моделининг асосий ўзига хослиги унинг AMOLED дисплейи бўлади. Қурилманинг максимал ёрқинлиги рекорд даражадаги 5000 нитга етиши тахмин қилинмоқда. Таққослаш учун, ҳозирги биринчи авлод Galaxy Watch Ultra модели 3000 нит ёрқинликка эга, Garmin Фених 8 Pro моделида эса бу кўрсаткич 4500 нитни ташкил этади. Бу янгилик соатдан ҳатто тик қуёш нури остида ҳам ҳеч қандай қийинчиликсиз фойдаланиш имконини беради.

Янги авлод дисплей технологияси

Samsung ушбу натижага эришиш учун МВК 2025 кўргазмасида намойиш этилган янги ОКФ OLED панелидан фойдаланишни режалаштирган. Samsung Дисплай бўлинмаси томонидан ишлаб чиқилган ушбу панеллар аввалгиларига қараганда 20 фоизга юпқароқ ва сезиларли даражада энергия тежамкор ҳисобланади. Энг муҳими, дисплей 5000 нит ёрқинликда ишлаганда ҳам, аввалги авлод панеллари 3000 нитда сарфлаган миқдордаги энергияни истеъмол қилади.

Яна бир муҳим янгиланиш қурилманинг қувват манбаи билан боғлиқ. Маълум қилинишича, аккумулятор сиғими 590 мА·соатдан 800 мА·соатга оширилади. Бу қарийб 36 фоизлик ўсиш деганидир. Энергия тежамкор дисплей ва каттароқ батарея комбинацияси соатнинг бир марта қувватланишда ишлаш вақтини ҳозирги 60 соатдан уч-тўрт кунгача узайтириши мумкин. Бу эса фаол ҳаёт тарзи тарафдорлари ва саёҳатчилар учун жуда муҳим кўрсаткичдир.

Чидамлилик ва тақдимот санаси

Galaxy Watch Ultra 2 экстремал шароитлар учун мўлжалланган бўлиб, у IP69К стандарти бўйича ҳимояланган ва 10 АТМ сув ўтказмаслик даражасини сақлаб қолади. Бу соат билан нафақат душ қабул қилиш, балки очиқ сув ҳавзаларида шўнғиш ҳам хавфсиз эканлигини англатади. Қурилма ўзининг мустаҳкам корпуси ва юқори технологик имкониятлари билан бозордаги асосий рақобатчиси бўлган Apple Watch Ultra билан жиддий рақобатга киришади.

Дастлабки маълумотларга кўра, янги ақлли соатнинг расмий тақдимоти жорий йилнинг 22-июль куни бўлиб ўтади. Шу куни Samsung ўзининг янги букламафонлари — Galaxy Flip 8, Galaxy Fold 8 ва Galaxy Fold 8 Ultra моделларини ҳам кенг омма эътиборига ҳавола қилиши кутилмоқда. Мазкур тадбир бренднинг 2025-йилдаги энг йирик технологик намойишларидан бири бўлиши шубҳасиз.

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, ушбу хабарларни тарқатган Ice Universe аввал ҳам iPhone Х дизайни, iPhone 14 ўзгаришлари ва Samsung компаниясининг 200 мегапикселли датчиклари ҳақида аниқ маълумотларни биринчилардан бўлиб эълон қилган. Унинг Samsung компаниясининг тадқиқот ва ишланмалар бўлимидаги манбалари одатда ишончли маълумотларни тақдим этиши билан танилган.

SamsungGalaxy Watch Ultra 2Смарт-соатТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Корея RAMагеддон хавфига қарши 550 миллиард доллар инвестиция киритадиЖанубий Корея RAMагеддон хавфига қарши 550 миллиард доллар инвестиция киритадиБугун, 23:25Калифорния ҳукумати Anthropic билан келишув тузди: Claude энди ярим нархдаКалифорния ҳукумати Anthropic билан келишув тузди: Claude энди ярим нархдаБугун, 23:22Apple компанияси Mac Studio учун янги M5 Ultra ва М7 Ultra чипларини тайёрламоқдаApple компанияси Mac Studio учун янги M5 Ultra ва М7 Ultra чипларини тайёрламоқдаБугун, 22:57Сунъий интеллект рейтинглари етакчиси Арена 100 миллион долларлик бизнесга айландиСунъий интеллект рейтинглари етакчиси Арена 100 миллион долларлик бизнесга айландиБугун, 22:54Дастурлашда янги давр: Cursor коди агентларини бошқариш учун мобил илова чиқардиДастурлашда янги давр: Cursor коди агентларини бошқариш учун мобил илова чиқардиБугун, 22:24Фарадай Футуре гибрид автомобиллар самарадорлигини оширувчи янги технологияни патентладиФарадай Футуре гибрид автомобиллар самарадорлигини оширувчи янги технологияни патентладиБугун, 22:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди