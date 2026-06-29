Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: Рекорд даражадаги ёрқинлик ва кучли аккумулятор
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг навбатдаги флагман ақлли соати — Galaxy Watch Ultra 2 устида қизғин иш олиб бормоқда. Тармоқларда тарқалган сўнгги маълумотларга кўра, янги қурилма нафақат бренднинг, балки бутун бозордаги энг илғор дисплей ва автономлик кўрсаткичларига эга бўлиши кутилмоқда. Ташқи дизайндаги ўзгаришлар минимал бўлишига қарамай, ички техник янгиланишлар фойдаланувчилар учун ҳақиқий совға бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли инсайдер Ice Universe тақдим этган маълумотларга кўра, Galaxy Watch Ultra 2 моделининг асосий ўзига хослиги унинг AMOLED дисплейи бўлади. Қурилманинг максимал ёрқинлиги рекорд даражадаги 5000 нитга етиши тахмин қилинмоқда. Таққослаш учун, ҳозирги биринчи авлод Galaxy Watch Ultra модели 3000 нит ёрқинликка эга, Garmin Фених 8 Pro моделида эса бу кўрсаткич 4500 нитни ташкил этади. Бу янгилик соатдан ҳатто тик қуёш нури остида ҳам ҳеч қандай қийинчиликсиз фойдаланиш имконини беради.
Янги авлод дисплей технологиясиSamsung ушбу натижага эришиш учун МВК 2025 кўргазмасида намойиш этилган янги ОКФ OLED панелидан фойдаланишни режалаштирган. Samsung Дисплай бўлинмаси томонидан ишлаб чиқилган ушбу панеллар аввалгиларига қараганда 20 фоизга юпқароқ ва сезиларли даражада энергия тежамкор ҳисобланади. Энг муҳими, дисплей 5000 нит ёрқинликда ишлаганда ҳам, аввалги авлод панеллари 3000 нитда сарфлаган миқдордаги энергияни истеъмол қилади.
Яна бир муҳим янгиланиш қурилманинг қувват манбаи билан боғлиқ. Маълум қилинишича, аккумулятор сиғими 590 мА·соатдан 800 мА·соатга оширилади. Бу қарийб 36 фоизлик ўсиш деганидир. Энергия тежамкор дисплей ва каттароқ батарея комбинацияси соатнинг бир марта қувватланишда ишлаш вақтини ҳозирги 60 соатдан уч-тўрт кунгача узайтириши мумкин. Бу эса фаол ҳаёт тарзи тарафдорлари ва саёҳатчилар учун жуда муҳим кўрсаткичдир.
Чидамлилик ва тақдимот санасиGalaxy Watch Ultra 2 экстремал шароитлар учун мўлжалланган бўлиб, у IP69К стандарти бўйича ҳимояланган ва 10 АТМ сув ўтказмаслик даражасини сақлаб қолади. Бу соат билан нафақат душ қабул қилиш, балки очиқ сув ҳавзаларида шўнғиш ҳам хавфсиз эканлигини англатади. Қурилма ўзининг мустаҳкам корпуси ва юқори технологик имкониятлари билан бозордаги асосий рақобатчиси бўлган Apple Watch Ultra билан жиддий рақобатга киришади.
Дастлабки маълумотларга кўра, янги ақлли соатнинг расмий тақдимоти жорий йилнинг 22-июль куни бўлиб ўтади. Шу куни Samsung ўзининг янги букламафонлари — Galaxy Flip 8, Galaxy Fold 8 ва Galaxy Fold 8 Ultra моделларини ҳам кенг омма эътиборига ҳавола қилиши кутилмоқда. Мазкур тадбир бренднинг 2025-йилдаги энг йирик технологик намойишларидан бири бўлиши шубҳасиз.
Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, ушбу хабарларни тарқатган Ice Universe аввал ҳам iPhone Х дизайни, iPhone 14 ўзгаришлари ва Samsung компаниясининг 200 мегапикселли датчиклари ҳақида аниқ маълумотларни биринчилардан бўлиб эълон қилган. Унинг Samsung компаниясининг тадқиқот ва ишланмалар бўлимидаги манбалари одатда ишончли маълумотларни тақдим этиши билан танилган.
…