Актрисалик маҳорати билан танилган Хонзода Дўстова ўзининг “Шинанай” қўшиғи билан лол қолдирди!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўз овози ва ижодий ишлари билан мухлислар эътиборини қозонган Хонзода Дўстова янги қўшиғини тақдим этишини маълум қилди.
Хонанда "Шинанай" деб номланган янги таронасининг премьераси бугун соат 19:00 да бўлиб ўтишини эълон қилди. Янги қўшиқ ҳақидаги хабар ижтимоий тармоқларда мухлислар томонидан қизиқиш билан кутиб олинмоқда.
Хонзода Дўстова нафақат қўшиқчилик, балки актёрлик йўналишидаги ишлари билан ҳам томошабинларга таниш. Унинг мухлислари янги тарона премьераси олдидан хонандага омад ва муваффақият тиламоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…