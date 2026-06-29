Ваймо ва Uber ҳамкорлиги якунланди: Фениксда роботаксилар хизмати тўхтатилди

·0·Техно
Ваймо ва Uber ҳамкорлиги якунланди: Фениксда роботаксилар хизмати тўхтатилди

Автоном ҳайдаш технологиялари бозорининг икки гиганти — Ваймо ва Uber компаниялари Аризона штатининг Феникс шаҳрида қарийб уч йилдан буён давом этиб келаётган ҳамкорликни тўхтатишга қарор қилди. TechCrunch нашри хабарига кўра, эндиликда Uber иловаси орқали Феникс ҳудудида Ваймо роботаксиларига буюртма бериш имконияти мавжуд эмас. Ушбу ўзгариш соҳада рақобат кучайиб бораётган бир пайтда юз берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Алпҳабет таркибига кирувчи Ваймо компанияси вакиллари ушбу қарорни пилот лойиҳанинг якунланиши деб атамоқда. Маълум қилинишича, аввалроқ Uber тармоғида хизмат кўрсатган барча автоном транспорт воситалари эндиликда Ваймо компаниясининг шахсий паркига қайтарилган ва улар фақат бренднинг ўз иловаси орқали мижозларга хизмат кўрсатишда давом этади. Фениксдаги фойдаланувчилар сўнгги кунларда Uber платформасида роботаксилар ғойиб бўлганига эътибор қаратишган эди.

Рақобат ва янги стратегиялар

Гарчи Фениксда ҳамкорлик тўхтатилган бўлса-да, ҳар икки компания Остин ва Атланта каби шаҳарларда биргаликда ишлашда давом этмоқда. Uber вакилларининг сўзларига кўра, Феникс лойиҳаси тажриба майдончаси вазифасини ўтаган ва олинган билимлар бошқа ҳудудларда кўламни кенгайтиришга ёрдам берган. Қизиғи шундаки, Uber яқин орада Фениксда бошқа бир автоном ҳайдаш технологияси ишлаб чиқувчиси билан ҳамкорликни йўлга қўйишини маълум қилди, бироқ янги ҳамкор номи ҳозирча сир сақланмоқда.

Экспертларнинг фикрича, Ваймо ва Uber ўртасидаги муносабатлар борган сари мураккаблашиб бормоқда. Икки компания жорий йилнинг ўзида Лондонда тўғридан-тўғри рақобатчи сифатида майдонга чиқиши кутилмоқда. Ваймо ўзининг янги авлод роботаксилари — Zeekr томонидан ишлаб чиқарилган Ожаи фургонларини йўлларга чиқара бошлаган бир пайтда, Uber ҳам ўз тармоғига ўнлаб янги автоном ҳамкорларни жалб қилиш устида ишламоқда.

Ваймо ҳозирда АҚШнинг 11 та йирик метрополиясида фаолият юритмоқда ва ҳафтасига 500 мингдан ортиқ сафарларни амалга оширади. Компания жорий йилда яна 20 та янги шаҳарда ўз хизматларини йўлга қўйишни режалаштирган. Фениксдаги ҳамкорликнинг тугаши Ваймонинг ўз экотизимини мустақил ривожлантириш ва учинчи томон платформаларига қарамликни камайтириш стратегиясининг бир қисми бўлиши мумкин.

Эслатиб ўтамиз, ушбу икки компания ўртасидаги муносабатлар тарихи анча зиддиятли. 2018-йилда улар ўртасида интеллектуал мулк ўғирланиши бўйича йирик суд жараёни бўлиб ўтган ва у келишув билан якунланган эди. 2023-йилда бошланган ҳамкорлик эса соҳа мутахассислари учун кутилмаган янгилик бўлган эди. Бугунги кунда роботаксилар бозори Круисе каби рақобатчиларнинг муваффақиятсизликларидан сўнг янги босқичга чиқмоқда ва Ваймо бу борада яққол етакчиликни сақлаб қолишга уринмоқда.

ВаймоUberРоботаксиТехнологияАвтоном
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: Рекорд даражадаги ёрқинлик ва кучли аккумуляторSamsung Galaxy Ватч Ultra 2: Рекорд даражадаги ёрқинлик ва кучли аккумуляторКеча, 23:29Жанубий Корея RAMагеддон хавфига қарши 550 миллиард доллар инвестиция киритадиЖанубий Корея RAMагеддон хавфига қарши 550 миллиард доллар инвестиция киритадиКеча, 23:25Калифорния ҳукумати Anthropic билан келишув тузди: Claude энди ярим нархдаКалифорния ҳукумати Anthropic билан келишув тузди: Claude энди ярим нархдаКеча, 23:22Apple компанияси Mac Studio учун янги M5 Ultra ва М7 Ultra чипларини тайёрламоқдаApple компанияси Mac Studio учун янги M5 Ultra ва М7 Ultra чипларини тайёрламоқдаКеча, 22:57Сунъий интеллект рейтинглари етакчиси Арена 100 миллион долларлик бизнесга айландиСунъий интеллект рейтинглари етакчиси Арена 100 миллион долларлик бизнесга айландиКеча, 22:54Дастурлашда янги давр: Cursor коди агентларини бошқариш учун мобил илова чиқардиДастурлашда янги давр: Cursor коди агентларини бошқариш учун мобил илова чиқардиКеча, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди