Ваймо ва Uber ҳамкорлиги якунланди: Фениксда роботаксилар хизмати тўхтатилди
Автоном ҳайдаш технологиялари бозорининг икки гиганти — Ваймо ва Uber компаниялари Аризона штатининг Феникс шаҳрида қарийб уч йилдан буён давом этиб келаётган ҳамкорликни тўхтатишга қарор қилди. TechCrunch нашри хабарига кўра, эндиликда Uber иловаси орқали Феникс ҳудудида Ваймо роботаксиларига буюртма бериш имконияти мавжуд эмас. Ушбу ўзгариш соҳада рақобат кучайиб бораётган бир пайтда юз берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Алпҳабет таркибига кирувчи Ваймо компанияси вакиллари ушбу қарорни пилот лойиҳанинг якунланиши деб атамоқда. Маълум қилинишича, аввалроқ Uber тармоғида хизмат кўрсатган барча автоном транспорт воситалари эндиликда Ваймо компаниясининг шахсий паркига қайтарилган ва улар фақат бренднинг ўз иловаси орқали мижозларга хизмат кўрсатишда давом этади. Фениксдаги фойдаланувчилар сўнгги кунларда Uber платформасида роботаксилар ғойиб бўлганига эътибор қаратишган эди.
Рақобат ва янги стратегияларГарчи Фениксда ҳамкорлик тўхтатилган бўлса-да, ҳар икки компания Остин ва Атланта каби шаҳарларда биргаликда ишлашда давом этмоқда. Uber вакилларининг сўзларига кўра, Феникс лойиҳаси тажриба майдончаси вазифасини ўтаган ва олинган билимлар бошқа ҳудудларда кўламни кенгайтиришга ёрдам берган. Қизиғи шундаки, Uber яқин орада Фениксда бошқа бир автоном ҳайдаш технологияси ишлаб чиқувчиси билан ҳамкорликни йўлга қўйишини маълум қилди, бироқ янги ҳамкор номи ҳозирча сир сақланмоқда.
Экспертларнинг фикрича, Ваймо ва Uber ўртасидаги муносабатлар борган сари мураккаблашиб бормоқда. Икки компания жорий йилнинг ўзида Лондонда тўғридан-тўғри рақобатчи сифатида майдонга чиқиши кутилмоқда. Ваймо ўзининг янги авлод роботаксилари — Zeekr томонидан ишлаб чиқарилган Ожаи фургонларини йўлларга чиқара бошлаган бир пайтда, Uber ҳам ўз тармоғига ўнлаб янги автоном ҳамкорларни жалб қилиш устида ишламоқда.
Ваймо ҳозирда АҚШнинг 11 та йирик метрополиясида фаолият юритмоқда ва ҳафтасига 500 мингдан ортиқ сафарларни амалга оширади. Компания жорий йилда яна 20 та янги шаҳарда ўз хизматларини йўлга қўйишни режалаштирган. Фениксдаги ҳамкорликнинг тугаши Ваймонинг ўз экотизимини мустақил ривожлантириш ва учинчи томон платформаларига қарамликни камайтириш стратегиясининг бир қисми бўлиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, ушбу икки компания ўртасидаги муносабатлар тарихи анча зиддиятли. 2018-йилда улар ўртасида интеллектуал мулк ўғирланиши бўйича йирик суд жараёни бўлиб ўтган ва у келишув билан якунланган эди. 2023-йилда бошланган ҳамкорлик эса соҳа мутахассислари учун кутилмаган янгилик бўлган эди. Бугунги кунда роботаксилар бозори Круисе каби рақобатчиларнинг муваффақиятсизликларидан сўнг янги босқичга чиқмоқда ва Ваймо бу борада яққол етакчиликни сақлаб қолишга уринмоқда.
…