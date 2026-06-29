Жанубий Корея RAMагеддон хавфига қарши 550 миллиард доллар инвестиция киритади
Жанубий Кореянинг технологик гигантлари глобал миқёсда кузатилаётган хотира чиплари танқислиги ёки соҳа тили билан айтганда “RAMагеддон” инқирозини юmsҳатиш мақсадида улкан лойиҳага қўл урмоқда. Samsung ва СК Ҳйних компаниялари мамлакатнинг жануби-ғарбий ҳудудида тўртта янги яримўтказгичлар заводини қуриш учун 518 миллиард доллар миқдорида маблағ ажратишини эълон қилди. Ушбу қадам сунъий интеллект (AI) технологияларининг жадал ривожланиши ортидан юзага келган чипларга бўлган мислсиз талабни қондиришга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Душанба куни бўлиб ўтган президентлик брифингида таъкидланишича, ушбу сармоялар мамлакатнинг сунъий интеллект, маълумотлар марказлари ва жисмоний AI соҳаларини қамраб олувчи кенг кўламли миллий стратегиясининг бир қисмидир. Режага кўра, хотира чиплари ишлаб чиқаришдан ташқари, марказий ҳудудда юқори ўтказувчанликка эга хотира (ҲБМ) қадоқлаш хаби учун яна 52 миллиард доллар сарфланади. Шунингдек, СК, ГС ва Навер каби компаниялар 2035-йилгача AI маълумотлар марказларини барпо этиш учун 356 миллиард доллар йўналтиради.
Саноатнинг янги ”уч о‑ўқи”Президент Жае Мюнг Лее ўзининг телевидение орқали қилган чиқишида яримўтказгичлар, жисмоний AI ва маълумотлар марказларини Жанубий Корея саноатининг келгуси даврдаги ”уч о‑ўқи” деб атади. Унинг сўзларига кўра, Сеул яқинидаги мавжуд технологик ҳудудлар ўз қувватининг чегарасига етган ва эндиликда инвестицияларни мамлакатнинг чекка ҳудудларига ёйиш орқали иқтисодий мувозанатни таъминлаш зарур. 2026-йил Жанубий Корея учун жаҳон бозорида “алмаштириб бўлмас” кучга айланиш йили бўлиши кутилмоқда.
Ҳозирда Samsung ва СК Ҳйних (АҚШнинг Микрон компанияси билан бирга) AI тизимлари учун зарур бўлган хотира чипларига бўлган рекорд даражадаги талабдан катта фойда кўрмоқда. Бироқ, “RAMагеддон” деб аталувчи глобал танқислик нафақат нархларнинг ошишига, балки етказиб бериш занжирида жиддий узилишларга ҳам сабаб бўлиши мумкин. Шу боис, кореялик ишлаб чиқарувчилар ишлаб чиқариш қувватларини олдиндан кенгайтиришни мақсад қилган.
Компанияларнинг узоқ муддатли стратегиясиSamsung компанияси келгуси ўн йилликда жами 1,7 триллион доллар сармоя киритишни режалаштирган бўлиб, шундан салмоқли қисми Гвангжу ва Ҳаенам ҳудудларидаги янги завод ҳамда AI марказларига йўналтирилади. Компания вакилларининг билдиришича, ушбу ҳудудлар энергия манбалари, сув таъминоти ва малакали ишчи кучи каби имтиёзли омиллар туфайли танланган. Бу кўрсаткичлар АҚШнинг Алпҳабет, Amazon, Meta ва Microsoft каби гигантлари жорий йилнинг ўзида AI инфратузилмасига сарфлайдиган 650 миллиард долларидан ҳам ошиб кетиши мумкин.
СК Груп ҳам ўз навбатида 1,4 триллион долларлик узоқ муддатли йўл харитасини тақдим этди. Бунда СК Ҳйних яримўтказгичлар ишлаб чиқаришни кенгайтирса, СК Телеком бутун мамлакат бўйлаб 15 гигаватт қувватга эга AI маълумотлар марказларини қуришга масъул бўлади. Бироқ, таҳлилчилар бундай улкан лойиҳаларнинг хавфли томонларини ҳам қайд этишмоқда.
Яримўтказгич заводларини қуриш йиллар давомида вақт талаб қилади. Асосий хавф шундаки, заводлар ишга тушгунга қадар бозор конъюктурасининг ўзгариши ёки талабнинг пасайиши ортиқча маҳсулот тўпланиб қолишига ва нархларнинг кескин тушиб кетишига олиб келиши мумкин. Шунга қарамай, Жанубий Корея ҳукумати ва корпорациялари келажак технологиялари пойгасида етакчиликни қўлдан бой бермаслик учун таваккал қилишга тайёр кўринади.
…