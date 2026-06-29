Жанубий Корея RAMагеддон хавфига қарши 550 миллиард доллар инвестиция киритади

·0·Техно
Жанубий Корея RAMагеддон хавфига қарши 550 миллиард доллар инвестиция киритади

Жанубий Кореянинг технологик гигантлари глобал миқёсда кузатилаётган хотира чиплари танқислиги ёки соҳа тили билан айтганда “RAMагеддон” инқирозини юmsҳатиш мақсадида улкан лойиҳага қўл урмоқда. Samsung ва СК Ҳйних компаниялари мамлакатнинг жануби-ғарбий ҳудудида тўртта янги яримўтказгичлар заводини қуриш учун 518 миллиард доллар миқдорида маблағ ажратишини эълон қилди. Ушбу қадам сунъий интеллект (AI) технологияларининг жадал ривожланиши ортидан юзага келган чипларга бўлган мислсиз талабни қондиришга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Душанба куни бўлиб ўтган президентлик брифингида таъкидланишича, ушбу сармоялар мамлакатнинг сунъий интеллект, маълумотлар марказлари ва жисмоний AI соҳаларини қамраб олувчи кенг кўламли миллий стратегиясининг бир қисмидир. Режага кўра, хотира чиплари ишлаб чиқаришдан ташқари, марказий ҳудудда юқори ўтказувчанликка эга хотира (ҲБМ) қадоқлаш хаби учун яна 52 миллиард доллар сарфланади. Шунингдек, СК, ГС ва Навер каби компаниялар 2035-йилгача AI маълумотлар марказларини барпо этиш учун 356 миллиард доллар йўналтиради.

Саноатнинг янги ”уч о‑ўқи”

Президент Жае Мюнг Лее ўзининг телевидение орқали қилган чиқишида яримўтказгичлар, жисмоний AI ва маълумотлар марказларини Жанубий Корея саноатининг келгуси даврдаги ”уч о‑ўқи” деб атади. Унинг сўзларига кўра, Сеул яқинидаги мавжуд технологик ҳудудлар ўз қувватининг чегарасига етган ва эндиликда инвестицияларни мамлакатнинг чекка ҳудудларига ёйиш орқали иқтисодий мувозанатни таъминлаш зарур. 2026-йил Жанубий Корея учун жаҳон бозорида “алмаштириб бўлмас” кучга айланиш йили бўлиши кутилмоқда.

Ҳозирда Samsung ва СК Ҳйних (АҚШнинг Микрон компанияси билан бирга) AI тизимлари учун зарур бўлган хотира чипларига бўлган рекорд даражадаги талабдан катта фойда кўрмоқда. Бироқ, “RAMагеддон” деб аталувчи глобал танқислик нафақат нархларнинг ошишига, балки етказиб бериш занжирида жиддий узилишларга ҳам сабаб бўлиши мумкин. Шу боис, кореялик ишлаб чиқарувчилар ишлаб чиқариш қувватларини олдиндан кенгайтиришни мақсад қилган.

Компанияларнинг узоқ муддатли стратегияси

Samsung компанияси келгуси ўн йилликда жами 1,7 триллион доллар сармоя киритишни режалаштирган бўлиб, шундан салмоқли қисми Гвангжу ва Ҳаенам ҳудудларидаги янги завод ҳамда AI марказларига йўналтирилади. Компания вакилларининг билдиришича, ушбу ҳудудлар энергия манбалари, сув таъминоти ва малакали ишчи кучи каби имтиёзли омиллар туфайли танланган. Бу кўрсаткичлар АҚШнинг Алпҳабет, Amazon, Meta ва Microsoft каби гигантлари жорий йилнинг ўзида AI инфратузилмасига сарфлайдиган 650 миллиард долларидан ҳам ошиб кетиши мумкин.

СК Груп ҳам ўз навбатида 1,4 триллион долларлик узоқ муддатли йўл харитасини тақдим этди. Бунда СК Ҳйних яримўтказгичлар ишлаб чиқаришни кенгайтирса, СК Телеком бутун мамлакат бўйлаб 15 гигаватт қувватга эга AI маълумотлар марказларини қуришга масъул бўлади. Бироқ, таҳлилчилар бундай улкан лойиҳаларнинг хавфли томонларини ҳам қайд этишмоқда.

Яримўтказгич заводларини қуриш йиллар давомида вақт талаб қилади. Асосий хавф шундаки, заводлар ишга тушгунга қадар бозор конъюктурасининг ўзгариши ёки талабнинг пасайиши ортиқча маҳсулот тўпланиб қолишига ва нархларнинг кескин тушиб кетишига олиб келиши мумкин. Шунга қарамай, Жанубий Корея ҳукумати ва корпорациялари келажак технологиялари пойгасида етакчиликни қўлдан бой бермаслик учун таваккал қилишга тайёр кўринади.

SamsungСК ҲйнихЯримўтказгичСунъий IntelлектЖанубий Корея
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: Рекорд даражадаги ёрқинлик ва кучли аккумуляторSamsung Galaxy Ватч Ultra 2: Рекорд даражадаги ёрқинлик ва кучли аккумуляторБугун, 23:29Калифорния ҳукумати Anthropic билан келишув тузди: Claude энди ярим нархдаКалифорния ҳукумати Anthropic билан келишув тузди: Claude энди ярим нархдаБугун, 23:22Apple компанияси Mac Studio учун янги M5 Ultra ва М7 Ultra чипларини тайёрламоқдаApple компанияси Mac Studio учун янги M5 Ultra ва М7 Ultra чипларини тайёрламоқдаБугун, 22:57Сунъий интеллект рейтинглари етакчиси Арена 100 миллион долларлик бизнесга айландиСунъий интеллект рейтинглари етакчиси Арена 100 миллион долларлик бизнесга айландиБугун, 22:54Дастурлашда янги давр: Cursor коди агентларини бошқариш учун мобил илова чиқардиДастурлашда янги давр: Cursor коди агентларини бошқариш учун мобил илова чиқардиБугун, 22:24Фарадай Футуре гибрид автомобиллар самарадорлигини оширувчи янги технологияни патентладиФарадай Футуре гибрид автомобиллар самарадорлигини оширувчи янги технологияни патентладиБугун, 22:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди