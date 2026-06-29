Jeep Европа бозори учун учта янги йўлтанламас, жумладан Хитой билан ҳамкорликдаги моделни тақдим этади
Американинг машҳур Jeep бренди яқин тўрт йил ичида Европа бўлинмасини тубдан ислоҳ қилишни режалаштирмоқда. Компания минтақавий савдо ҳажмини сезиларли даражада ошириш мақсадида учта янги моделни сотувга чиқаради. Autocar нашри хабарига кўра, ушбу янгиликлар орасида Хитойнинг Донгфенг компанияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган йирик флагман йўлтанламас ҳамда Европа йўллари учун махсус мослаштирилган иккита ихчам кроссовер ўрин олган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги моделлар қатори Jeep брендининг Stellantis концернидаги стратегик ўрнини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Мазкур автомобилларнинг барчаси "мульти-энергй" платформасида яратилиб, ҳам ички ёнув двигатели, ҳам электр қуввати билан ҳаракатланиш имкониятига эга бўлади. Энг муҳими, ҳар бир модел учун 4х4 тўлиқ узатмали тизим варианти тақдим этилади, бу эса бренднинг йўлтанламаслик анъаналарини сақлаб қолишга ёрдам беради.
Европа учун махсус ёндашувJeep компаниясининг Европадаги бўлинмаси раҳбари Фабио Катоне сўзларига кўра, янги моделлар бренднинг асосий устунлари — чидамлилик, хавфсизлик ва кўп функциялилик тамойилларига асосланади. Илгари бренд асосан АҚШ бозори учун мўлжалланган моделларни Европага олиб келган бўлса, эндиликда стратегия ўзгарди. Янги линейкада фақатгина Компасс модели АҚШ билан умумий бўлиши кутилмоқда, қолган барча автомобиллар европалик харидорларнинг диди ва эҳтиёжларидан келиб чиқиб лойиҳаланади.
Компания Б-сегментида иккита янги кроссоверни тақдим этади. Улардан бири ҳозирги Авенгер моделидан кенгроқ ва кўпроқ "йўлтанламас" услубида бўлади. Иккинчиси эса ўлчамлари бўйича К-сегментига яқинлашиб, Компасс моделидан бир поғона пастда жойлашади. Ҳар иккала кроссовер Stellantis гуруҳининг янги СТЛА Оне платформасида қурилади ва бевосита Европадаги заводларда ишлаб чиқарилади.
Хитой билан ҳамкорлик ва глобал мақсадларЭнг қизиқарли янгиликлардан бири — Jeep флагманининг Хитойнинг Донгфенг компанияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилишидир. Бу қадам брендга ишлаб чиқариш харажатларини оптималлаштириш ва замонавий технологияларни тезроқ жорий этиш имконини беради. Ушбу йирик йўлтанламас Jeep брендининг Европадаги энг ҳашаматли ва қувватли модели бўлиши кутилмоқда.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Jeep моделлари, хусусан Компасс ва Гранд Черокее каби моделлар ўз ўрнига эга. Европа бозори учун мўлжалланган янги, тежамкор ва ихчам кроссоверларнинг пайдо бўлиши келгусида бизнинг минтақамиздаги кроссоверлар сегментига ҳам ўз таъсирини ўтказиши мумкин, чунки Европа спецификациясидаги моделлар кўпинча МДҲ бозорларига ҳам кириб келади.
Jeep бренди ўзининг тарихий офф-роад меросини сақлаб қолган ҳолда, замонавий шаҳар шароитларига мослашишга интилмоқда. Авенгер моделининг "Йил автомобили" деб топилгани ва юқори савдо кўрсаткичлари бренднинг тўғри йўналишда эканлигини кўрсатди. Янги моделлар эса ушбу муваффақиятни мустаҳкамлаб, Jeep брендини Европадаги етакчи кроссовер ишлаб чиқарувчилардан бирига айлантириши лозим.
…