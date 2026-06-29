Jeep Европа бозори учун учта янги йўлтанламас, жумладан Хитой билан ҳамкорликдаги моделни тақдим этади

·0·Авто
Jeep Европа бозори учун учта янги йўлтанламас, жумладан Хитой билан ҳамкорликдаги моделни тақдим этади

Американинг машҳур Jeep бренди яқин тўрт йил ичида Европа бўлинмасини тубдан ислоҳ қилишни режалаштирмоқда. Компания минтақавий савдо ҳажмини сезиларли даражада ошириш мақсадида учта янги моделни сотувга чиқаради. Autocar нашри хабарига кўра, ушбу янгиликлар орасида Хитойнинг Донгфенг компанияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган йирик флагман йўлтанламас ҳамда Европа йўллари учун махсус мослаштирилган иккита ихчам кроссовер ўрин олган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги моделлар қатори Jeep брендининг Stellantis концернидаги стратегик ўрнини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Мазкур автомобилларнинг барчаси "мульти-энергй" платформасида яратилиб, ҳам ички ёнув двигатели, ҳам электр қуввати билан ҳаракатланиш имкониятига эга бўлади. Энг муҳими, ҳар бир модел учун 4х4 тўлиқ узатмали тизим варианти тақдим этилади, бу эса бренднинг йўлтанламаслик анъаналарини сақлаб қолишга ёрдам беради.

Европа учун махсус ёндашув

Jeep компаниясининг Европадаги бўлинмаси раҳбари Фабио Катоне сўзларига кўра, янги моделлар бренднинг асосий устунлари — чидамлилик, хавфсизлик ва кўп функциялилик тамойилларига асосланади. Илгари бренд асосан АҚШ бозори учун мўлжалланган моделларни Европага олиб келган бўлса, эндиликда стратегия ўзгарди. Янги линейкада фақатгина Компасс модели АҚШ билан умумий бўлиши кутилмоқда, қолган барча автомобиллар европалик харидорларнинг диди ва эҳтиёжларидан келиб чиқиб лойиҳаланади.

Компания Б-сегментида иккита янги кроссоверни тақдим этади. Улардан бири ҳозирги Авенгер моделидан кенгроқ ва кўпроқ "йўлтанламас" услубида бўлади. Иккинчиси эса ўлчамлари бўйича К-сегментига яқинлашиб, Компасс моделидан бир поғона пастда жойлашади. Ҳар иккала кроссовер Stellantis гуруҳининг янги СТЛА Оне платформасида қурилади ва бевосита Европадаги заводларда ишлаб чиқарилади.

Хитой билан ҳамкорлик ва глобал мақсадлар

Энг қизиқарли янгиликлардан бири — Jeep флагманининг Хитойнинг Донгфенг компанияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилишидир. Бу қадам брендга ишлаб чиқариш харажатларини оптималлаштириш ва замонавий технологияларни тезроқ жорий этиш имконини беради. Ушбу йирик йўлтанламас Jeep брендининг Европадаги энг ҳашаматли ва қувватли модели бўлиши кутилмоқда.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Jeep моделлари, хусусан Компасс ва Гранд Черокее каби моделлар ўз ўрнига эга. Европа бозори учун мўлжалланган янги, тежамкор ва ихчам кроссоверларнинг пайдо бўлиши келгусида бизнинг минтақамиздаги кроссоверлар сегментига ҳам ўз таъсирини ўтказиши мумкин, чунки Европа спецификациясидаги моделлар кўпинча МДҲ бозорларига ҳам кириб келади.

Jeep бренди ўзининг тарихий офф-роад меросини сақлаб қолган ҳолда, замонавий шаҳар шароитларига мослашишга интилмоқда. Авенгер моделининг "Йил автомобили" деб топилгани ва юқори савдо кўрсаткичлари бренднинг тўғри йўналишда эканлигини кўрсатди. Янги моделлар эса ушбу муваффақиятни мустаҳкамлаб, Jeep брендини Европадаги етакчи кроссовер ишлаб чиқарувчилардан бирига айлантириши лозим.

JeepStellantisДонгфенгЙўлтанламасАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Porsche янги 520 от кучи ва 375 минг долларлик пойга автомобили яратдиPorsche янги 520 от кучи ва 375 минг долларлик пойга автомобили яратдиКеча, 20:00Янги авлод BMW X5 бутунлай ўзгача дизайнда тақдим этилади: илк суратлар эълон қилиндиЯнги авлод BMW X5 бутунлай ўзгача дизайнда тақдим этилади: илк суратлар эълон қилиндиКеча, 16:51Volkswagen автомобиллари логотиплари ўғрилар нишонида: Муаммо ўн йилдирки ечилмаяптиVolkswagen автомобиллари логотиплари ўғрилар нишонида: Муаммо ўн йилдирки ечилмаяптиКеча, 15:53Ўзбекистонда автомобиллар сони 4,9 миллиондан ошдиЎзбекистонда автомобиллар сони 4,9 миллиондан ошдиКеча, 14:44Tesla ўлим билан боғлиқ ЙТ бўйича суд даъвосини ҳал қилди: ФСД тизими назорат остидаTesla ўлим билан боғлиқ ЙТ бўйича суд даъвосини ҳал қилди: ФСД тизими назорат остидаКеча, 11:56Mercedes-Benz инқироз ёқасида: Ходимлар кўпроқ ишлаб, камроқ ҳақ олиши мумкинMercedes-Benz инқироз ёқасида: Ходимлар кўпроқ ишлаб, камроқ ҳақ олиши мумкинКеча, 11:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик